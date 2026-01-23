Η ΔΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ

Καμία ανοχή στα «μαγειρέματα» και τις νοθείες που προωθούν οι δυνάμεις των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Να μην περάσουν οι πρακτικές νοθείας και εκφυλισμού στο Εργατικό Κέντρο Πύργου τις οποίες προωθούν οι συνδικαλιστικές δυνάμεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και των διαφόρων τμημάτων του ΣΥΡΙΖΑ (συγκροτούν από κοινού τη διοίκησή του), μπροστά και στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Κυριακής, καλεί η ΔΑΣ.

Απευθυνόμενη σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε συνδικαλιστή που έχει γνήσια ανησυχία για την πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος, για την οργάνωση της πάλης και την ισχυροποίηση των σωματείων, τους καλεί να κάνουν υπόθεσή τους τον αγώνα για Εργατικό Κέντρο μπροστάρη στους αγώνες. Θυμίζει άλλωστε ότι οι παραπάνω δυνάμεις είναι που έχουν καταντήσει το Εργατικό Κέντρο «ανέκδοτο για τους πραγματικούς εργαζόμενους του νομού» και τώρα προχωρούν «ακάθεκτοι σε νέο εκλογικό μαγείρεμα, προκειμένου να βάλουν νέα εμπόδια σε κάθε αγωνιστική διεκδίκηση των εργαζομένων».

Αλλωστε πρόκειται για την ίδια πλειοψηφία που σε όλη της τη θητεία δεν συνεδρίασε για τα σοβαρά προβλήματα των εργαζομένων, ούτε καν για το έγκλημα των Τεμπών ή για το νομοσχέδιο - έκτρωμα για το 13ωρο. Την ίδια στιγμή οι συγκεκριμένες δυνάμεις στηρίζουν π.χ. τη μετατροπή των 2ου Γυμνασίου - 2ου ΓΕΛ Πύργου σε Ωνάσεια Σχολεία, κάτι που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στην περιοχή.

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα «μαγειρέματα» της πλειοψηφίας

Μπροστά στο Συνέδριο η ΔΑΣ αποκαλύπτει σε όλους τους εργαζόμενους ότι αυτή η πλειοψηφία των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ θέλει διαδικασίες χωρίς νομιμοποιήσεις αντιπροσώπων, χωρίς συγκρότηση μητρώου αντιπροσώπων και χωρίς ενημέρωση του συνόλου του ΔΣ!

Χαρακτηριστικά είναι και τα συγκεκριμένα στοιχεία από τις «μαϊμουδιές» των παραπάνω που κάνει γνωστά η ΔΑΣ:

«- Παρουσίασαν σχεδόν 850 ψηφίσαντες μετανάστες εργάτες γης μέσα σε δύο μέρες του Αυγούστου του 2024 που επικρατούσε καύσωνας, με 45άρια, και μάλιστα σε κάλπη στον Πύργο, ενώ όλοι ξέρουμε ότι δεν διαθέτουν μέσα μετακίνησης για να έρθουν από τους απομακρυσμένους χώρους όπου εργάζονται. Είναι τέτοιο βέβαια το μπέρδεμά τους, με τόσα ψέματα που λένε, που δηλώνουν ότι η κάλπη πήγε στη Μανωλάδα, ενώ το πρακτικό με την υπογραφή τους λέει ότι ήταν στον Πύργο. Φυσικά, για να έχουν εξασφαλισμένες τις ψήφους στο Συνέδριο έχουν εκλέξει αντιπροσώπους τους αδερφούς τους, τα παιδιά τους, τους συμπεθέρους τους. Αλήθεια, θα μας πουν οι εκλεγμένοι τους σε ποιανών εργοδοτών τα χωράφια δουλεύουν; Και τι έκαναν όταν στους πραγματικούς εργάτες γης της Βόρειας Ηλείας καταστρεφόταν το βιος τους πέρυσι την άνοιξη και από όλη την Ελλάδα τα σωματεία εξέφραζαν τη συμπαράστασή τους και την αλληλεγγύη τους;

- Προσπαθούν να παρουσιάσουν έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον έλεγχο των οικονομικών, ενώ ουδέποτε συνεδρίασε γι' αυτόν τον λόγο. Παρά μόνο κάλεσαν το κάθε μέλος της ξεχωριστά για να του παρουσιάσουν τα οικονομικά στοιχεία και να υπογράψει την έκθεση που είχε ετοιμάσει το ξεπουλημένο προεδρείο του Εργατικού Κέντρου.

- Εφτασαν στο σημείο να εκλέγουν αντιπροσώπους από το σωματείο ξενοδοχοϋπαλλήλων τον υποδιευθυντή και την προϊσταμένη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Χωρίς κανένα πρόσχημα βάζουν τη μεγαλοεργοδοσία στη λειτουργία των σωματείων».

Η ΔΑΣ καλεί σε αλλαγή ρότας, σημειώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει τέτοιο εκφυλισμό, με σωματεία - φαντάσματα και νόθους αντιπροσώπους, που ούτε ο δικαστικός πρέπει να επιτρέψει, και καταλήγει απευθυνόμενη σε κάθε τίμιο εργαζόμενο και συνδικαλιστή: «Ας αναρωτηθεί ο καθένας τι εξυπηρετούν αυτές οι πρακτικές, που διαμορφώνουν παράνομα συσχετισμό για ΔΣ - συνομιλητή αυτών που τον εκμεταλλεύονται κάθε μέρα στη δουλειά του, που κλέβουν τον ιδρώτα και το βιος του.

Απέναντι σε όλα αυτά, παλεύουμε για ένα Εργατικό Κέντρο Πύργου μπροστάρη στους εργατικούς αγώνες, που θέτει όλες του τις δυνάμεις στην οργάνωση της αντεπίθεσης κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική, με ανθρώπους που ήταν, είναι και θα είναι δίπλα στους εργαζόμενους, μέσα στους χώρους δουλειάς και έξω από αυτούς, στους δρόμους της διεκδίκησης και όχι σε κλειστά γραφεία και κρυφές κάλπες, που να εξαντλεί τη δράση του σε συνεντεύξεις Τύπου και ημερίδες».