Το ευρωενωσιακό Δίκαιο είναι φτιαγμένο για τα μονοπώλια όχι για τους βιοπαλαιστές αγρότες

Τα πανηγύρια των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας και του κάλπικου αντισυστημισμού, για την παραπομπή της Συμφωνίας με την Μερκοσούρ στο δικαστήριο της ΕΕ σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, μιλώντας χτες στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για την παραπομπή λήφθηκε προχτές από το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ τοποθετήθηκε υπέρ της παραπομπής.

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, αναδεικνύοντας ότι η δύναμη των βιοπαλαιστών βρίσκεται στον δικό τους αγώνα, ανέδειξε ότι το «ευρωπαϊκό Δίκαιο» που θα κρίνει και την παραπάνω Συμφωνία, είναι το Δίκαιο της ΕΕ, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και να θωρακίσει την κερδοφορία των ευρωπαϊκών πολυεθνικών στον ανταγωνισμό που έχουν με τις πολυεθνικές άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων. Επομένως, το νομικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει είναι αυτό που εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολυεθνικών της. Αυτό το νομικό πλαίσιο δεν πρόκειται να προστατέψει τα συμφέροντα των βιοπαλαιστών. «Τα συμφέροντα των βιοπαλαιστών αγροτών μπορεί να προστατευτούν μόνο από την πάλη των ίδιων των αγροτών και τους αγώνες που καθημερινά κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν», ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

Παρακάτω, περιέγραψε και τη μεγάλη εικόνα των ανταγωνισμών που οξύνονται, της πολεμικής προετοιμασίας, μέσα στην οποία εντάσσεται η Συμφωνία με τη Μερκοσούρ, σημειώνοντας πως η ΕΕ χάνει έδαφος στον ανταγωνισμό με τα υπόλοιπα ιμπεριαλιστικά κέντρα και επιδιώκει με τέτοιες συμφωνίες να ανακτήσει χαμένος έδαφος.

«Το αντίπαλο δέος στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Ρωσίας και της Κίνας, των ιμπεριαλιστικών κέντρων συνολικά είναι η πάλη των λαών, η οποία αποκτά όλο και περισσότερο αντικαπιταλιστικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι πάλη ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. Μια βαρβαρότητα, η οποία δημιουργεί πολέμους, φτώχεια και εξαθλίωση», σημείωσε. Ενώ, θύμισε ότι η Συμφωνία «πατάει πάνω στο έδαφος που έχει διαμορφώσει η ΚΑΠ, που θέλει να συγκεντρώσει την αγροτική παραγωγή σε όλο και λιγότερα χέρια, να αλλάξει τη χρήση γης και ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός είναι οι μυλόπετρες που συνθλίβουν τους βιοπαλαιστές αγρότες... Διέξοδος απέναντι σε αυτή την κατάσταση είναι η κλιμάκωση της πάλης των λαών απέναντι στην ΕΕ αλλά και στην κερδοφορία του κεφαλαίου», τόνισε.

    

