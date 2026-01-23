ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα 24ωρη απεργία στην εργολαβική επιχείρηση ΔΕΔΑΣ στα ΕΛΠΕ

Με νέα 24ωρη απεργία σήμερα Παρασκευή, στην επιχείρηση «ΔΕΔΑΣ Δ. & ΣΙΑ ΟΕ», τη μεγαλύτερη σε απασχόληση εργολαβική εταιρεία στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη, το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια στην Κεντρική Μακεδονία, κλιμακώνει τον αγώνα για την υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 6.15 το πρωί μπροστά στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ.

Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τη μάχη με αγωνιστική ορμή. Ακόμα και τα δικαστήρια, όπου προσέφυγε η εργοδοσία για να βγάλει παράνομη την απεργία - με νόμους που ψηφίστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων - έκριναν την απεργία νόμιμη, καθώς δεν αποδέχτηκαν τους ισχυρισμούς της εργοδοσίας ότι δήθεν δεν μπορεί να προχωρήσει σε ουσιαστικές αυξήσεις μισθών και ότι εκεί εξαντλούνται τα περιθώρια κέρδους της.

Το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας καλεί τους εργαζόμενους με τη δύναμη της αλληλεγγύης να δυναμώσουν τον αγώνα, ενωμένοι σε όλα τα πόστα και τις ειδικότητες, σε όλες τις εργολαβίες.

Οι εργαζόμενοι στη «ΔΕΔΑΣ Δ.» απαιτούν την υπογραφή τριετούς Επιχειρησιακής ΣΣΕ, με βασικό μηνιαίο καθαρό μισθό για όλους στα 1.250 ευρώ. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν να αποδοθούν σε όλους τους εργαζόμενους που τις δικαιούνται όλες οι τριετίες προϋπηρεσίας, με προσαύξηση 8% ανά συμπληρωμένη τριετία επί του βασικού μισθού. Ενταξη όλων των εργαζομένων στον αντίστοιχο κωδικό ασφάλισης και στην ειδικότητα που ανταποκρίνεται στην πραγματικά παρεχόμενη εργασία τους. Ο πλήρης εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας να ορίζεται σε τριάντα εννιά (39) ώρες, άλλα αιτήματα σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση, την εργασία τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας κ.λπ. Επίσης, να διαμορφωθεί το οργανόγραμμα και με τις απαραίτητες προσλήψεις, ώστε απαραιτήτως να υπάρχουν τουλάχιστον 2 εργαζόμενοι ανά πόστο.