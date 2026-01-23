ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

«Κρίσιμα και μη» φάρμακα με κριτήριο τα κέρδη και όχι την υγεία του λαού

Παρέμβαση στη συζήτηση σχετικά με τα λεγόμενα «φάρμακα κρίσιμης σημασίας» στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο πραγματοποίησε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Πρόκειται για πρόταση κανονισμού, που, σε συνθήκες έλλειψης εκατοντάδων φαρμάκων για τους ασθενείς σε όλη την ΕΕ, διαμορφώνει το νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση των επενδύσεων των φαρμακευτικών ομίλων στα φάρμακα που θεωρούνται από την ΕΕ «κρίσιμης σημασίας», με κριτήριο τα εγγυημένα κέρδη των ομίλων.

Στην ομιλία του ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε ότι πρόκειται για «άλλον έναν κανονισμό θωράκισης με πακτωλό επιδοτήσεων των συμφερόντων των ευρωενωσιακών φαρμακευτικών ομίλων - και των ισχυρών ελληνικών - για αύξηση του ποσοστού κέρδους τους: Φαστ τρακ αυξανόμενη γραμμή παραγωγής αποκλειστικά κερδοφόρων φαρμάκων, διαφοροποίηση πηγών πρώτων υλών κι αλυσίδες εφοδιασμού. Επιδίωξη της ευρωενωσιακής πολιτικής και του κανονισμού είναι τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων στον εντεινόμενο ανταγωνισμό της ΕΕ με τις ΗΠΑ. Κατηγοριοποιείτε τα φάρμακα σε "κρίσιμα και μη" με κριτήριο τα κέρδη, όμως με βάση το κριτήριο της υγείας του λαού δεν υπάρχει φάρμακο που να μην είναι κρίσιμο, όταν σώζονται ζωές, ανακουφίζονται ασθενείς.

Η ίδια η καπιταλιστική αγορά είναι αυτή που καταδικάζει τον λαό να ζει με το εκβιαστικό δίλημμα: Πανάκριβες τιμές ή ελλείψεις. Μύθος κι ότι τάχα θα συνεργαστούν οι φαρμακευτικές για το καλό των ασθενών, όταν βασιλεύει η καπιταλιστική αγορά που τα κέρδη της τρέφουν και τρέφονται από τον ανταγωνισμό και συνδέονται πλέον και με την πολεμική οικονομία.

Ασφαλές, ελεγμένο φάρμακο, κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο σε σύγκρουση με την πολιτική των καπιταλιστικών κερδών, της εμπορευματοποίησης, με τον λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει».