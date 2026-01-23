ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Εργατιά - αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά. Μαζί ενωμένοι θα κινήσουμε!»

Εργαζόμενοι σε μεταφορικές εταιρείες σε Σίνδο και Καλοχώρι Θεσσαλονίκης έγραψαν και κοινοποιούν μέσα από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων γράμμα αλληλεγγύης προς τους βιοπαλαιστές αγρότες.

Στο κείμενό τους αναφέρουν: «Συναγωνιστές αγρότες, κρατάτε γερά. Είμαστε εργαζόμενοι από μεταφορικές από τη Σίνδο και το Καλοχώρι και νιώσαμε την ανάγκη να σας στείλουμε αυτό το γράμμα γιατί τα αιτήματα που έχουμε είναι κοινά, ο εχθρός μας είναι κοινός, είναι η πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας. Εσάς σας ξεριζώνει από τα χωριά σας και από τα χωράφια σας και εμάς μας τσακίζει τις ζωές μας με δουλειά ήλιο με ήλιο. Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο οι υπερωρίες και η εντατικοποίηση στις αποθήκες, όσο και αν θέλουν οι εργοδότες να ρίξουν το φταίξιμο στον δίκαιο αγώνα σας... "Εμείς ξέρουμε ποιος κλείνει τους δρόμους". Εμείς φορτώνουμε καθημερινά φορτηγά με καταπόνηση του σώματός μας και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα μένουμε από λεφτά και δεν μπορούμε να προμηθευτούμε τα προϊόντα που παράγετε και από την άλλη εσείς που τα παράγετε δεν μπορείτε να πληρώσετε ούτε τα βασικά. Είναι μια σειρά αντεργατικά νομοσχέδια που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα. Για να μπορούν να πλουτίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες και εμείς που παράγουμε τον πλούτο της χώρας να μην μπορούμε να επιβιώσουμε. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση δίνει δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία και για εμάς δεν δίνει φράγκο.

Ολοι μαζί ενωμένοι θα διεκδικήσουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια και χωρίς εκμετάλλευση, για να μπορείτε εσείς να μείνετε στον τόπο σας και εμείς να γυρνάμε υγιείς στο σπίτι και στις οικογένειές μας.

Εργατιά αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά - Μαζί ενωμένοι θα κινήσουμε!».