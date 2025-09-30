ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Σε απόγνωση από την έξαρση της ευλογιάς με ευθύνη κράτους και κυβέρνησης

Σε απόγνωση συνεχίζουν να βρίσκονται οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα εξαιτίας της έξαρσης της ευλογιάς. Καθημερινά ανακοινώνονται νέα κρούσματα στην ύπαιθρο και σφαγεία που κλείνουν, ενώ δεκάδες κοπάδια συνεχίζουν να θανατώνονται εξαιτίας της ανυπαρξίας μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση συνεχίζει να κινείται στην πεπατημένη της «ατομικής ευθύνης» και των αποσπασματικών - καθυστερημένων μέτρων.

Συζήτηση χτες στη Βουλή

Ενδεικτικά, στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, έριξε για ακόμη μία φορά «το μπαλάκι» στους κτηνοτρόφους, εντοπίζοντας ως πρόβλημα το ότι δεν έχει γίνει ...«συνείδηση όλων» η «εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας». Γι' αυτό και προειδοποίησε πως «δεν θα πετύχουμε τίποτα» αν δεν κατακτηθεί αυτή η «συνείδηση», την ίδια στιγμή που το κράτος υπονομεύει κάθε ουσιαστικό μέτρο, αφήνοντας τους κτηνοτρόφους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους.

Στο ίδιο πλαίσιο άλλωστε επικαλέστηκε για ακόμη μία φορά τα κατασταλτικά μέτρα τύπου «lockdown», απειλώντας τους κτηνοτρόφους με εγκλεισμό των ζώων.

Ταυτόχρονα, την ώρα που χιλιάδες κτηνοτρόφοι έχουν ήδη καταστραφεί, ο υπουργός εξήγγειλε τις γνωστές αποζημιώσεις - ψίχουλα που δεν καλύπτουν την απώλεια εισοδήματος και δεν επιτρέπουν στους κτηνοτρόφους να προχωρήσουν στην ανασύσταση των κοπαδιών τους.

Επιπλέον, για άλλη μια φορά απέρριψε τον εμβολιασμό με κριτήριο την προστασία της κερδοφορίας των βιομηχάνων της φέτας, τονίζοντας πως «δεν μπορεί η εξαγωγή της να μπει σε μία μεγάλη διακινδύνευση».

Δ. Μανωλάκου: Δεν αντιμετωπίζεται με «ατομική ευθύνη» αλλά με μέτρα από το κράτος

Τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για τα αδιέξοδα στα οποία οδηγούνται οι κτηνοτρόφοι ανέδειξαν οι βουλευτές του ΚΚΕ στην Επιτροπή, με την Διαμάντω Μανωλάκου να τονίζει ότι «η κατάσταση έχει ξεφύγει».

Ειδικότερα, αφού κατήγγειλε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι άργησε να φέρει προς συζήτηση στη Βουλή αυτό το φλέγον για τους κτηνοτρόφους ζήτημα, το οποίο το ΚΚΕ έχει αναδείξει μέσα από Επίκαιρες Ερωτήσεις, η Δ. Μανωλάκου στάθηκε στις υγειονομικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τον τρόπο διαχείρισης της εν λόγω ζωονόσου.

Δεδομένου ότι η νόσος έχει εποχική διακύμανση, ύφεση και έξαρση, η βουλευτής του ΚΚΕ σημείωσε πως η κυβέρνηση με τα λειψά μέτρα που πήρε προσπάθησε να παρουσιάσει «μια εικόνα ότι στην περίοδο της ύφεσης ήταν αποδοτικά», φέρνοντας το παράδειγμα των κρίσιμων απολυμάνσεων που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από το κράτος καθυστερημένα. Στηλίτευσε, δε, και το γεγονός ότι η κυβέρνηση ακολουθεί τη λογική της «ατομικής ευθύνης», τη στιγμή που οι κτηνοτρόφοι μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα ή τη γνώση να αναλάβουν τις απολυμάνσεις οι ίδιοι.

Η Δ. Μανωλάκου ανέδειξε και το πρόβλημα της υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των εργαστηρίων, αλλά και το ζήτημα των καθυστερημένων αποζημιώσεων και την ανάγκη αναπλήρωσης του εισοδήματος των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων, προσθέτοντας πως «πρέπει να προβλεφθεί άμεσα ένα ποσό σε μηνιαία βάση για αυτούς που ουσιαστικά έχουν μείνει άνεργοι μέχρι να αποκατασταθεί η περιοχή τους».

Σχολιάζοντας την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στην εξαγωγή φέτας, επιλέγοντας για αυτόν τον λόγο τη θανάτωση χιλιάδων ζώων και όχι τον εμβολιασμό τους, επισήμανε πως την ίδια στιγμή φαίνεται να μην υπάρχει συγκεκριμένος ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την αποκατάσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου που έχουν χάσει οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι, ειδικά μάλιστα αν ληφθεί υπόψη ότι απαγορεύεται και η χρήση γάλακτος ξένων φυλών για την παραγωγή φέτας. Αναρωτήθηκε αν ο ΕΛΓΟ ως θεσμικός σύμβουλος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα μπορούσε να ερωτηθεί για τα εμβόλια και τις δυνατότητες παραγωγής τους στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας ότι το εμβόλιο χρησιμοποιήθηκε στη νόσο των βοοειδών ακριβώς γιατί «εδώ δεν υπάρχουν εξαγωγές».

Τέλος, επισήμανε ότι η αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων εμποδίζεται από την άγρια πολιτική ΕΕ - κυβερνήσεων, που λογαριάζει ως «κόστος» τις ανάγκες του λαού και ως «όφελος» ό,τι αφορά τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

«Δίκαια οι αγρότες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι βγαίνουν στον δρόμο, και γι' αυτό θα βγουν και αύριο, μαζί με τους εργαζόμενους, την 1η του Οκτώβρη ενάντια στο 13ωρο και το ΚΚΕ θα είναι μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Β. Μεταξάς: Τα «πρωτόκολλα» είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της ΚΑΠ και των μεγάλων ιδιοκτητών

«Τα πρωτόκολλα που ακολουθεί η κυβέρνηση με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ για τις ζωονόσους, στόχο έχουν την καταστροφή των μικρών βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων και τη συγκέντρωση της παραγωγής στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους», επισήμανε με τη σειρά του ο Βασίλης Μεταξάς, βουλευτής του ΚΚΕ.

«Για άλλη μία φορά, αναδεικνύεται η επιλεκτική ανικανότητα του αστικού κράτους, που απλόχερα δίνει χρήματα και στήριξη στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και από την άλλη δεν παίρνει κανένα μέτρο για τη στήριξη και την προστασία των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων» υπογράμμισε και κατήγγειλε την κυβέρνηση, που ισχυρίζεται ότι έδωσε «καλές αποζημιώσεις» και επικαλείται αστείες δικαιολογίες για την εξάπλωση της νόσου, όπως το «επιδημιολογικό μοντέλο του ιού και τις υψηλές θερμοκρασίες».

Σημείωσε ότι παρά τις επανειλημμένες απαιτήσεις και αιτήματα των κτηνοτρόφων και τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις με Ερωτήσεις, Αναφορές του ΚΚΕ, η κυβέρνηση εδώ και 14 μήνες δεν έκανε τίποτα για να προλάβει τις αρνητικές εξελίξεις για τη μετάδοση της νόσου, αντίθετα καθησύχαζε τους κτηνοτρόφους και υπερασπιζόταν τα διαβόητα πρωτόκολλα της ΕΕ, ενώ με προκλητικά υπονοούμενα έριχνε τις ευθύνες στους ίδιους τους κτηνοτρόφους, καταφεύγοντας στην ατομική ευθύνη, προκειμένου να κρύψει τη δική της αντιλαϊκή πολιτική.

«Ολες οι οδηγίες και τα πρωτόκολλα για το θέμα είναι κομμένα και ραμμένα για τη στήριξη των μεγάλων ιδιοκτησιών», επισήμανε, φέρνοντας ως παράδειγμα τις μη προσλήψεις κτηνιάτρων στις αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί οι μεγάλες μονάδες έχουν τους δικούς τους κτηνιάτρους, όπως και το θέμα των ελέγχων, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει εάν στις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Σημείωσε ακόμα ότι έλεγχοι δεν γίνονται ούτε στις εισαγωγές ζώων από χώρες της ΕΕ γιατί η ίδια η Ενωση το απαγορεύει, με αποτέλεσμα η κατάσταση εκεί να είναι ανεξέλεγκτη. «Κουνάτε το δάχτυλο στους κτηνοτρόφους για να κάνουν απολυμάνσεις και εσείς ως κράτος αφήνετε 15 μέρες άταφα τα άρρωστα θανατωμένα ζώα», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι το ΚΚΕ απαιτεί να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση της νόσου με κρατική ευθύνη και να στηριχθούν οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι και αγρότες που καταστρέφονται από την πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ που ευνοεί τη μεγάλη ιδιοκτησία.