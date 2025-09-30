ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κάτω τα χέρια από τον συνδικαλιστή Νίκο Τσακλίδη!

Κινητοποίηση χτες στη Θεσσαλονίκη ενάντια στην κατάπτυστη κλήση του σε απολογία επειδή τήρησε τα μέτρα ασφάλειας

Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα δεκάδες σωματεία και φορείς της Θεσσαλονίκης έξω από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, μετά από κάλεσμα της ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών, ενάντια στη δίωξη της «Hellenic Train» σε βάρος του Νίκου Τσακλίδη, εργαζόμενου - συνδικαλιστή και συγγενή θύματος του εγκλήματος των Τεμπών.

Εξω από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης ακούστηκαν για ακόμη μια φορά τα συνθήματα «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές», «το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών είμαστε η φωνή», δίπλα στο σύνθημα «η τρομοκρατία δεν θα περάσει, των εργατών η πάλη θα τη σπάσει».

Στη συγκέντρωση μίλησε ο Θοδωρής Βαριδάκης, τεχνικός, εργαζόμενος στην «Hellenic Train» στη Θεσσαλονίκη, συνδικαλιστής με την ΔΕΣΚ, καταγγέλλοντας την κλήση σε απολογία του συναδέλφου του. «Το "έγκλημά" του ήταν ότι δεν δέχτηκε να καταπατήσει τους κανονισμούς ασφαλείας, ότι δεν δέχτηκε να θέσει τη δική του ζωή αλλά και του επιβατικού κοινού σε κίνδυνο», σημείωσε χαρακτηριστικά και τόνισε: «Το πραγματικό έγκλημα είναι η προσπάθεια ποινικοποίησης από τη μεριά της εταιρείας όσων τολμούν να σηκώσουν κεφάλι για να τηρηθούν και να ενισχυθούν οι κανόνες ασφαλείας».

Ανέδειξε μάλιστα ότι η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς ο εργαζόμενος που διώκεται είναι συγγενής θύματος στα Τέμπη και μπροστάρης στην απαίτηση για ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας και προσλήψεις προσωπικού. «Ο συνάδελφος δεν είναι μόνος του... Οι εργαζόμενοι είμαστε δίπλα του, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά πως η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά όλους τους εργαζόμενους, αλλά και όλο τον λαό για να σταματήσει η πολιτική του κόστους - οφέλους που γεννά συνεχώς νέα Τέμπη», ξεκαθάρισε ο συνδικαλιστής, μεταφέροντας την απαίτηση: «Κάτω τα ξερά σας από τον συνάδελφό μας Νίκο Τσακλίδη!».

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης οι Κώστας Γκουντέλιας, πρόεδρος του Σωματείου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας, Νίκος Νατζμέ, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς», Γιώργος Μπρανίκας, πρόεδρος του ΣΕΤΕΠΕ, Γιάννης Μπράτσος, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων Χημικής Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδας και Βασίλης Βασιλειάδης, εκ μέρους των Φοιτητικών Συλλόγων της πόλης που συμμετείχαν επίσης στην κινητοποίηση.

Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η τηλεφωνική παρέμβαση του ίδιου του Νίκου Τσακλίδη, που ευχαρίστησε θερμά τους συναδέλφους για τη στήριξη και την αλληλεγγύη, τονίζοντας πως η τρομοκρατία και οι απειλές δεν θα περάσουν, οι εργαζόμενοι θα τηρήσουν την υπόσχεση να βάζουν τις ζωές πάνω από τα κέρδη! Παράλληλα, κάλεσε και ο ίδιος για αγωνιστική απάντηση στην πανελλαδική απεργία την Τετάρτη 1 Οκτώβρη.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκε και ο Λεωνίδας Στολτίδης, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ.

Η ανυπακοή στο «...πάμε κι όπου βγει» βαφτίζεται «υπηρεσιακή ανωμαλία»

Υπενθυμίζεται πως ο Ν. Τσακλίδης κλήθηκε σε απολογία με την κατηγορία ότι «προκάλεσε υπηρεσιακή ανωμαλία», επειδή αρνήθηκε να κάνει μόνος του την επικίνδυνη εργασία ζεύξης - απόζευξης βαγονιών και μηχανών, η οποία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας απαιτεί πάντα τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο εργαζομένων.

Προκλητικά λοιπόν η «Hellenic Train», συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο που οδήγησε στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών και με τις πλάτες του κράτους και της κυβέρνησης, όχι μόνο δεν τηρεί τα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους και επομένως για τους επιβάτες, αλλά τιμωρεί όσους απαιτούν να τηρηθούν.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, στήνει τη δίωξη σε βάρος του Ν. Τσακλίδη, δυόμισι μήνες μετά το περιστατικό, και μάλιστα όχι τυχαία την επόμενη μέρα της εκλογής του στο ΔΣ του επιχειρησιακού Σωματείου.

Τα σωματεία απαιτούν να αποσυρθεί άμεσα η άδικη δίωξη στον συνάδελφο, αλλά και να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού σε όλα τα πόστα ώστε να τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Επίσης ενώνουν τις φωνές τους με τα εκατοντάδες σωματεία ενάντια στο εκτρωματικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη 13ωρη δουλειά και την απογείωση της ευελιξίας που θα μετατρέψει τους χώρους δουλειάς σε μία απέραντη κοιλάδα των Τεμπών.

Κατήγγειλαν μάλιστα και χτες τη μεθοδευμένη επιχείρηση προστασίας των υπευθύνων του κρατικού εγκλήματος στα Τέμπη, αλλά και τη χυδαιότητα της άρνησης στους συγγενείς ακόμα και για την εκταφή των ανθρώπων τους.

Τέλος, κάλεσαν τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική πανεργατική απεργία την 1η Οκτώβρη, ώστε να δοθεί αποφασιστική απάντηση στην εγκληματική πολιτική.

Κύμα αλληλεγγύης από δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις

Στο μεταξύ, γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα το κύμα καταδίκης της άδικης δίωξης του συνδικαλιστή, με συνδικαλιστικές οργανώσεις να εκδίδουν σχετικές ανακοινώσεις σε όλη τη χώρα.

Μεταξύ άλλων και τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας, Πάτρας, Τρικάλων, το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, Ζακύνθου, Λαμίας, Αγρινίου, Θεσπρωτίας, Λευκάδας - Βόνιτσας, Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, Κεφαλονιάς - Ιθάκης, Ημαθίας «Γεώργιος Βουτυράς». Οι Ομοσπονδίες: Οικοδόμων, ΟΕΝΓΕ, Συνταξιούχων ΙΚΑ, Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ), η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ), η ΠΟΕ ΟΤΑ, η ΠΟΜΕΕΑ.

Και ακολουθούν εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη που γίνονται «μια φωνή», υψώνοντας ανάστημα στη χυδαιότητα της «Hellenic Train» και της κυβέρνησης που την καλύπτει.

Εμπαιγμός από την εταιρεία

Στο μεταξύ, το πρωί της Παρασκευής αντιπροσωπείες της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και της Γραμματείας του ΠΑΜΕ πραγματοποίησαν παρέμβαση στα γραφεία της διοίκησης της «Hellenic Train» στην Αθήνα, απαιτώντας να αποσυρθεί η πειθαρχική διαδικασία και να απαλλαχθεί από κάθε κατηγορία ο Ν. Τσακλίδης.

Η εταιρεία δεν πήρε πίσω την κλήση σε απολογία, επικαλούμενη ότι αναμένει την απάντηση του προϊσταμένου στο απολογητικό υπόμνημα του Ν. Τσακλίδη. Προσπάθησε μάλιστα να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, λέγοντας ότι η κλήση δεν ήρθε για να τιμωρήσει, αλλά για να γίνει ...πιο ουσιαστική συζήτηση πάνω στο ζήτημα.

Η κοροϊδία σε όλο της το μεγαλείο δηλαδή, αφού μόλις το περασμένο καλοκαίρι είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση εντός του χώρου του Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης, παρουσία περίπου 30 εργαζομένων, όπου μεταξύ άλλων τέθηκε το θέμα και οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να συνεχίσουν να ρισκάρουν τη ζωή τους και να πραγματοποιούν τις εργασίες ζεύξης - απόζευξης ο καθένας μόνος του, χωρίς δεύτερο εργαζόμενο.

Μάλιστα, κάτω από αυτή την πίεση υπήρξε δέσμευση του προϊσταμένου ότι πλέον όλες οι εργασίες ζεύξης - απόζευξης θα πραγματοποιούνται στην πρωινή βάρδια και θα συνεπικουρεί και πιστοποιημένος εργαζόμενος που εργάζεται ως τεχνίτης κατά την πρωινή βάρδια. Παραμένει όμως μόνος του ο εργαζόμενος στην απογευματινή βάρδια.