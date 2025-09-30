ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΒΕ

Συμμετέχουν με τις διεκδικήσεις τους στις απεργιακές συγκεντρώσεις

Ενώνουν τη φωνή τους με τα εργατικά σωματεία, ενάντια στην πολιτική που τους τσακίζει

Κάλεσμα προς τις Ομοσπονδίες και τους Αγροτικούς, Κτηνοτροφικούς και Μελισσοκομικούς Συλλόγους να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής σε όλη τη χώρα για την αυριανή μεγάλη απεργιακή μάχη απευθύνει η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους της πόλης, τη νεολαία, παλεύοντας για μια αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα, ενάντια στην ακρίβεια, για δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία», τονίζει στην ανακοίνωσή της.

Προσθέτει ότι στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και των σωματείων τους, ενάντια στο νομοσχέδιο της 13ωρης δουλειάς, και καλεί τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους να συμμετάσχουν διακριτά στις απεργιακές συγκεντρώσεις διεκδικώντας: Να καταβληθούν τώρα όλα τα χρωστούμενα χρήματα από την κυβέρνηση, ουσιαστικές αποζημιώσεις για τα ζώα αλλά και για το χαμένο εισόδημα των κτηνοτρόφων, εμβολιασμό των ζώων, αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, στελέχωση των υπηρεσιών και ελέγχους. Δίκαιη αποζημίωση στους παραγωγούς μηδικής και των άλλων κτηνοτροφικών φυτών. Η επιδότηση να δίνεται στην πραγματική παραγωγή και στο ζωικό κεφάλαιο. Να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Να πληρώσουν τα πρόστιμα το υπουργείο και τα ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους, να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

Ενάντια στη φοροληστεία διαδηλώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι

Στην απεργιακή συγκέντρωση των σωματείων της Αθήνας αύριο Τετάρτη στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια καλεί τους αυτοαπασχολούμενους και τα σωματεία τους η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, προτάσσοντας διεκδικήσεις για την υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος.

Θυμίζει τις κυβερνητικές εξαγγελίες - εμπαιγμό από τη ΔΕΘ και φέρνει το χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός επαγγελματία (με 12 έτη εργασίας, χωρίς προσωπικό) ο οποίος με βάση τους νέους φορολογικούς συντελεστές και τον νόμο - έκτρωμα για την τεκμαρτή φορολόγηση, το 2027 θα κληθεί να πληρώσει μεγαλύτερο φόρο απ' ό,τι σήμερα!

Η ΟΒΣΑ σημειώνει ότι «η πραγματικότητα για τους μικρούς επαγγελματίες γίνεται σκληρότερη χρόνο με τον χρόνο», τονίζοντας ότι οι θυσίες των επαγγελματιών, με την τεκμαρτή φορολόγηση, τις ψηφιακές θηλιές κ.ο.κ., είναι που «γεμίζουν τα ταμεία του κράτους, για να απολαμβάνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις προνόμια και φοροαπαλλαγές».

Γι' αυτό και καλεί να δυναμώσει το κίνημα των μικρών ΕΒΕ, ο κοινός αγώνας με τους μισθωτούς, τους μικρούς αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία. Με τη συμμετοχή τους στις απεργιακές συγκεντρώσεις, οι σύλλογοι των ΕΒΕ απαιτούν, εκτός από την κατάργηση του νόμου για την τεκμαρτή φορολόγηση, να φορολογούνται στο πραγματικό εισόδημα, αλλά και να επανέλθει το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Επίσης, κατάργηση της προκαταβολής φόρου, του ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ στα είδη διατροφής και πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Διαγραφή τόκων και προστίμων σε εφορία και τράπεζες. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων, αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους, κ.ά.