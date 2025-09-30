Απεργιακές συγκεντρώσεις σε 73 πόλεις

Απεργιακές συγκεντρώσεις οργανώνονται στις εξής πόλεις: Αθήνα, 10.30 π.μ., Προπύλαια. Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., Αγαλμα Βενιζέλου. Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου. Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Αγιος Νικόλαος, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Αίγιο, 10.30 π.μ., Τρίγωνη πλατεία. Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., δημαρχείο. Αλιβέρι, 10 π.μ., πεζόδρομος. Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού. Αργος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Πέτρου. Αταλάντη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Βέροια, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου. Βόλος, 10 π.μ., πλατεία Πανεπιστημίου. Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Γιαννιτσά, 11 π.μ., πλατεία ΕΠΟΝ. Γρεβενά, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Εδεσσα, 11 π.μ., Μικροί Καταρράκτες. Ελασσόνα, 11 π.μ., Ταχυδρομείο. Ελευσίνα, 10.30 π.μ., πλατεία Ηρώων. Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου. Ηγουμενίτσα, 10.30 π.μ., πλατεία Δημαρχείου. Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας. Θάσος, 10.30 π.μ., πλατεία Λιμένα. Θήβα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Ιεράπετρα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Ικαρία, 11 π.μ., πλατεία Ευδήλου. Ιστιαία, 11 π.μ., πλατεία. Καβάλα, 11 π.μ., πλατεία Καπνεργάτη. Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία. Κάλυμνος,10.30 π.μ., Πνευματικό Κέντρο. Καρδίτσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Καρπενήσι, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Καστοριά, 10.30 π.μ., Αντιπεριφέρεια. Κατερίνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Κεφαλονιά (Αργοστόλι), 10.30 π.μ., πλατεία Βαλλιάνου. Κιλκίς, 10.30 π.μ., πλατεία Ειρήνης. Κοζάνη, 10.30 π.μ., πεζόδρομος. Κόρινθος, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Κορωπί, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας. Κως, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας. Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου. Λάρισα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Λέρος, 10.30 π.μ., πλατεία Πλατάνου. Λευκάδα, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μηνά. Λήμνος, 10.30 π.μ., παλιό λιμάνι Μύρινας. Λιβαδειά, 10.30 π.μ., πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Μαντούδι, 10.30 π.μ., πλατεία. Μεγαλόπολη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Μεσολόγγι, 10 π.μ., κεντρική πλατεία. Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλατεία Σαπφούς. Νάουσα, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Ναύπακτος, 10 π.μ., πλατεία Κεφαλόβρυσου. Ξάνθη, 10 π.μ., κεντρική πλατεία. Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ. Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Πτολεμαΐδα, 10.30 π.μ., Παλιό Πάρκο. Ρέθυμνο, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Σάμος (Βαθύ), 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Σαντορίνη, 11 π.μ., Φηρά. Σέρρες, 10.30 π.μ., πλατεία Ελευθερίας. Σητεία, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία. Σκόπελος, 10.30 π.μ., παραλία. Σπάρτη, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Τρίκαλα, 10 π.μ., πλατεία Ρήγα Φεραίου. Τρίπολη, 10.30 π.μ., πλατεία Πετρινού. Τύρναβος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία. Φλώρινα, 10.30 π.μ., πλατεία Μόδη. Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων. Χανιά, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς. Χίος, 10.30 π.μ., πλατεία Βουνακίου.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα την Κυριακή 1η Μάη

Δεκάδες οι συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Απεργιακά συλλαλητήρια σε 63 πόλεις

Συγκεντρώσεις σε 61 πόλεις