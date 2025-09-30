Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο της εξόντωσης και της «ευελιξίας», της 13ωρης σκλαβιάς

Αύριο Τετάρτη είναι η μέρα που μιλάει η εργατική τάξη, που δείχνει τη δύναμή της, που ξεδιπλώνει τις διεκδικήσεις της κόντρα στη δουλειά - σκλαβιά, στο νομοσχέδιο της 13ωρης δουλειάς, της εξόντωσης, της απογείωσης της «ευελιξίας».

Αύριο οι χιλιάδες εργατοϋπάλληλοι σε όλη τη χώρα φέρνουν στο προσκήνιο ποιος μπορεί να έχει πραγματικά τον «πρώτο και τελευταίο λόγο» στην παραγωγή: Ποιος βάζει μπροστά τις μηχανές, ποιος δίνει ζωή στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, ποιος κινεί τα «θαύματα» για τα οποία καμαρώνουν οι κυβερνήσεις, όπως του Τουρισμού, των Μεταφορών, των Επικοινωνιών.

Και, με τη μεγάλη αυριανή απεργία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στέλνουν στα σκουπίδια τόσο το νοσηρό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που αναμένεται να έρθει στη Βουλή το επόμενο διάστημα, όσο και την προκλητική προπαγάνδα που επαναλαμβάνει σαν κασέτα το υπουργείο: Περί «ελευθεριών» των εργαζομένων να εργάζονται 10ωρα χωρίς αμοιβή, 13ωρα με υπερωρίες, να χωρίζουν σε κομματάκια τις άδειές τους, πάντα σύμφωνα με τις ορέξεις των εργοδοτών κ.ο.κ.

Με την απεργία τους, με το «στοπ» που βάζουν αύριο στην παραγωγή και στις υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους διατρανώνουν το πραγματικά σύγχρονο και προοδευτικό σήμερα: Τη ζωή και δουλειά με δικαιώματα, τη διεκδίκηση για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, τα ουσιαστικά μέτρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.

Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές!

θα γίνουν στηνστις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, στονστις 10 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, στηστις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου, συνολικά

«Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές!», σημειώνει το ΠΑΜΕ στο κάλεσμά του, θυμίζοντας ότι το σημερινό νομοσχέδιο παίρνει τη «σκυτάλη» από προηγούμενα των κυβερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, τα οποία ουσιαστικά «κατάργησαν το 8ωρο, για την πλουτοκρατία».

Το ΠΑΜΕ αναδεικνύει παράλληλα την άθλια στάση «των πλειοψηφιών στη ΓΣΕΕ και στην ΑΔΕΔΥ, που αθωώνουν την πολιτική των μεγαλοεργοδοτών και καλλιεργούν νέες αυταπάτες για δήθεν λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων, με την κυβερνητική εναλλαγή, με την ανακύκλωση των ίδιων προσώπων που έχουν βάλει πλάτη στο ξήλωμα κατακτήσεων».

«Η πείρα μας δείχνει ότι μόνο όταν οι εργαζόμενοι οργανώνονται στα συνδικάτα τους, όταν βγαίνουν στον δρόμο, μπορούν να βάλουν φρένο στην επίθεση. Ετσι ακυρώθηκαν στην πράξη νόμοι για τον περιορισμό της απεργίας, έτσι έμειναν στα χαρτιά τα 12ωρα στα μεταλλεία Χαλκιδικής, έτσι υπογράφτηκαν σε δεκάδες χώρους δουλειάς Συμβάσεις Εργασίας με συγκροτημένα δικαιώματα και καλύτερους μισθούς. Ετσι μπορούν να πεταχτούν στα σκουπίδια και οι 13 ώρες δουλειάς», αναφέρει το ΠΑΜΕ.

Κάλεσμα στις εργαζόμενες για μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις συγκεντρώσεις απευθύνει η ΟΓΕ.

«Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου κλείνουμε τα σχολεία μας και βγαίνουμε στους δρόμους μαζί με τους εργαζόμενους, τους γονείς μας, με τους φοιτητές και όλο τον λαό», τονίζει και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, απαιτώντας «να μη περάσει ο απάνθρωπος νόμος που υποχρεώνει τους γονείς μας να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα!».

Δεμένα τα βαπόρια, στα δικαστήρια σέρνει η κυβέρνηση τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Δεμένα στα λιμάνια της χώρας θα παραμείνουν αύριο τακαθώς στην 24ωρη πανεργατική απεργία συμμετέχουν και οι ναυτεργάτες.

Η Ενωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας καλεί επίσης σε συμμετοχή στην απεργία, την ίδια στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση σέρνει τον αγώνα τους στα δικαστήρια, για να βγει παράνομη άλλη μία κινητοποίησή τους. Οπως μάλιστα καταγγέλλει η ΕΣΚ Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΥΠΑ, η κυβέρνηση και η διοίκηση της ΥΠΑ με εργαλείο τον εργοδοτικό συνδικαλισμό στο ΔΣ της Ενωσης φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την πολύ επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα αεροδρόμια της χώρας, εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό. Και τονίζει ότι «επέβαλαν την αύξηση των ορίων της χωρητικότητας της εναέριας κυκλοφορίας και λένε ψέματα όλο το καλοκαίρι πως δεν υποβαθμίζεται η ασφάλεια των πτήσεων, ακόμα και όταν ξεπεράστηκαν τα αυξημένα όρια». Υπογραμμίζει ότι «οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με προσήλωση στην ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων, στους κανόνες αέρος, δεν διαπραγματευόμαστε τα όρια της χωρητικότητας της εναέριας κυκλοφορίας» και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην αυριανή απεργία.

Οι αστικές συγκοινωνίες

Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ συμμετέχουν στην απεργία και θα λειτουργήσουν από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ., ενώ τα μπλε λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα λειτουργήσουν από τις 9 π.μ. έως τις 9 μ.μ.

Συγκέντρωση χθες στη Νέα Ιωνία

Η βδομάδα των κινητοποιήσεων μπροστά στην απεργία άνοιξε στην Αττική χθες, με τη μαζική και μαχητική κινητοποίηση σωματείων και μαζικών φορέων της Νέας Ιωνίας, που μετέφεραν πλατιά στην πόλη το κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην αυριανή απεργιακή συγκέντρωση.

Στη χθεσινή συγκέντρωση απηύθυνε χαιρετισμό η Ντιανα Λιάκου, πρόεδρος του ΣΕΠΕ «Γ. Σεφέρης», η οποία ανέδειξε την εργασιακή «ευελιξία» στους εκπαιδευτικούς, με τα ελαστικά ωράρια να σπάνε κόκαλα, αναγκάζοντάς τους να τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, κάτι που έχει αντίκτυπο και στους ίδιους τους μαθητές.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Αλέξανδρος Ματθαίου, πρόεδρος της Ενωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ν. Ιωνίας, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση την ίδια στιγμή που φέρνει τη δουλειά από το πρωί μέχρι τη νύχτα μοιράζει «ατομικές ευθύνες» για την ανατροφή των παιδιών.

Τον εφιάλτη που ζουν ήδη οι εργαζόμενοι, και που έρχεται να τον νομιμοποιήσει η κυβέρνηση, μετέφερε η Βαλεντίνα Παλαιοκώστα, εργαζόμενη σε τηλεφωνικό κέντρο. «Ηδη μέσα στο ωράριο εργασίας οι εργαζόμενοι φεύγουν διαλυμένοι με πονοκέφαλο και μυοσκελετικά, ενώ αν υπάρχουν τώρα εργατικά ατυχήματα, τι θα γίνει αν δουλεύουμε ήλιο με ήλιο; 'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», σημείωσε και απάντησε αποφασιστικά πως οι νέοι εργαζόμενοι θα διαλέξουν τη ζωή τους.

Ακολούθησε μαχητική πορεία, με το σύνθημα «Ολοι την Τετάρτη στην απεργία - Δούλοι δεν θα γίνουμε για την εργοδοσία» να δονεί για ώρα τους δρόμους και τις γειτονίες της Ν. Ιωνίας.

Με συγκέντρωση στα γραφεία των ξενοδόχων ξεκινούν την απεργία οι εργαζόμενοι του κλάδου

Σε συγκέντρωση στα γραφεία των ξενοδόχων (Σταδίου 24) αύριο, μέρα της απεργίας, στις 9.30 π.μ., καλεί το Συνδικάτο Εργατοϋπαλληλων Επισιτισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής.

Το Συνδικάτο διεκδικεί ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Και καταγγέλλει την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, που απαιτεί ακόμα περισσότερα από τις 13 ώρες δουλειάς τη μέρα και ουσιαστικά ζητά να γίνουν νόμιμες όλες οι παρανομίες τους!

Στην Κεντρική Μακεδονία

Το μήνυμα του απεργιακού ξεσηκωμού φτάνει μέχρι την τελευταία στιγμή και στους χώρους δουλειάς της Κεντρικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε πλούσια συζήτηση για το νομοσχέδιο την περασμένη Παρασκευή, στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Θεσσαλονίκης. Παράλληλα έγινε συζήτηση για την όξυνση των πολεμικών συγκρούσεων, με αιχμή το συνεχιζόμενο μακελειό στην Παλαιστίνη, αλλά και για τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.

Οι εργαζόμενοι με τις παρεμβάσεις τους μετέφεραν πείρα από τη δράση που αναπτύχθηκε στους χώρους δουλειάς, όπως ΕΚΕΤΑ, «Beta», «Intrasoft», «Epsilon Net», τηλεφωνικά κέντρα και αλλού. Και αν αναδείχθηκε κάτι είναι ότι η εργοδοσία, τα αφεντικά, οι νόμοι και το κράτος δεν είναι ανίκητοι. Οτι με οργάνωση, συλλογική δράση και αγώνα μέσα από τα σωματεία, οι εργαζόμενοι μπορούν να βάλουν φρένο στα σχέδιά τους.

Στη Βέροια πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σύσκεψη με εργαζόμενους του «Σκλαβενίτη», όπου αποφασίστηκε να δώσουν τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας.

Από τη Χαλκιδική, το Σωματείο Μεταλλωρύχων και Εργαζομένων στις Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας απευθύνει αγωνιστικό κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους των μεταλλείων να συμμετάσχουν μαζικά στην αυριανό πανελλαδική απεργία. Και δηλώνει ότι θα δώσουν μαζικό «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης, απαντώντας στο 13ωρο με διεκδίκηση μεταξύ άλλων για μείωση του εργάσιμου χρόνου.

Στην Αχαΐα

Στην Πάτρα, την Κυριακή πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις και στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, όπου μεταφέρθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα από τη δράση του, όπως για να μπει φρένο στη δουλειά κάθε Κυριακή την οποία ήθελε να επιβάλει τοπική αλυσίδα σούπερ μάρκετ στους εργαζόμενούς της. Από τη συζήτηση ήρθε «εικόνα» και από τους χώρους δουλειάς για ζητήματα που απασχολούν, όπως τα ωράρια που απλώνονται και ξεχειλώνουν ανάλογα με το πώς βολεύει την εργοδοσία, οι μισθοί που δεν φτάνουν ούτε μέχρι τα μισά του μήνα, οι απανωτές υπερωρίες προκειμένου ένας εργαζόμενος να δουλεύει για παραπάνω άτομα, οι εγκληματικές ελλείψεις σε μέτρα υγείας και ασφάλειας κ.ο.κ.

Παράλληλα, το Συνδικάτο Τροφίμων Ποτών Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλείας βρέθηκε το Σαββατοκύριακο σε χώρους διαμονής μεταναστών εργατών γης και χωράφια, συνεχίζοντας τη δράση του και μπροστά στην απεργία. Μετέφερε το κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργία, απαιτώντας ταυτόχρονα όλα όσα έχουν ανάγκη οι μετανάστες εργάτες για τη διαμονή, τα έγγραφα και τα δικαιώματά τους στους χώρους δουλειάς.