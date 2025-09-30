ΑΥΡΙΟ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ - ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Μέχρι την τελευταία στιγμή τα σωματεία «οργώνουν» τους χώρους δουλειάς

Μέχρι την τελευταία στιγμή δίνουν τη μάχη τα Σωματεία σε όλη τη χώρα για να φτάσει πλατιά το κάλεσμα του απεργιακού ξεσηκωμού. Με πολυμορφία σε κλάδους και χώρους δουλειάς από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη, τα συνδικάτα οργανώνουν και σήμερα περιοδείες, εξορμήσεις, Γενικές Συνελεύσεις και συσκέψεις, συζητάνε με εργαζόμενους την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι στην πολιτική που για τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων θυσιάζει τις ανάγκες τους.

Στη Θεσσαλία

Στη Λάρισα, το Εργατικό Κέντρο και τα σωματεία «οργώνουν» τους χώρους δουλειάς με περιοδείες, όπως στον κλάδο των Τροφίμων, του Μετάλλου, της ένδυσης όπως η «Ιntrakat», η «Exalco», η «ΜΠΕΤΤΙΝΑ» κ.ά.

Τη διάθεσή τους να στείλουν στα σκουπίδια το αντεργατικό τερατούργημα εξέφρασαν με τη συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις των κλαδικών σωματείων οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό και στον Τουρισμό, μισθωτοί τεχνικοί αλλά και οι εργαζόμενοι στον κλάδο των Κατασκευών που πήραν μέρος στη σύσκεψη του Συνδικάτου Οικοδόμων, χθες το βράδυ.

Ταυτόχρονα, με κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν χθες το Εργατικό Κέντρο, η Ενωση Γονέων του Δήμου, ο Εμπορικός Σύλλογος, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί και οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της πόλης στάλθηκε μήνυμα συνέχειας της κοινής δράσης και οργάνωσης του αγώνα απέναντι στην πολιτική κερδοφορίας των λίγων. Επίσης, στη συνέντευξη συμμετείχε και η Χρυσούλα Χλωρού, αδερφή θύματος του προδιαγεγραμμένου εγκλήματος των Τεμπών.

«Ολοι μας έχουμε πολλούς λόγους και ατράνταχτες αποδείξεις για να είμαστε στον δρόμο στη 1 του Οκτώβρη», σημείωσε μεταξύ άλλων ο, πρόεδρος του ΕΚΛ, και πρόσθεσε πως με αυτό το νομοσχέδιο κυβέρνηση και εργοδοσία «θέλουν έναν εργαζόμενο να είναι ανά πάσα ώρα διαθέσιμος, φθηνός, να πληρώνεται σε ρεπό και άδειες».

Στην ανάγκη να δυναμώσει η κοινή πάλη εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών και νεολαίας στάθηκαν στις παρεμβάσεις τους οι υπόλοιποι εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων, απευθύνοντας κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην αυριανή συγκέντρωση.

Από την πλευρά της η Χρ. Χλωρού τόνισε πως «αν είχαν εισακουστεί τα αιτήματά τους δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που φτάσαμε σήμερα» και πρόσθεσε για την απεργία της Τετάρτης «καλώ όλο τον κόσμο να κατεβεί στην απεργία, γιατί τα αιτήματα των εργαζομένων έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ζωής και την ασφάλεια».

Ανάλογα και στα Τρίκαλα, το Εργατικό Κέντρο από κοινού με τις διοικήσεις των σωματείων έχουν ήδη βρεθεί σε χώρους των κλάδων των Τροφίμων, των Κατασκευών και του Εμπορίου.

«Δεν θα δεχτούμε να δουλεύουμε σαν σκλάβοι, όταν και όσο θέλει η εργοδοσία», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι εργαζόμενοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών που πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση αλλά και περιοδείες σε χώρους του κλάδου όπως στο «ΤΡΙΚΚΗ», στο «ΤΥΡΑΣ». Ενώ, το Συνδικάτο Οικοδόμων πραγματοποίησε περιοδείες σε γιαπιά, στο εργοτάξιο του Ε65 στην Καλαμπάκα κ.α.

Με σύνθημα» τοστονπραγματοποίησε περιοδείες σε χώρους του κλάδου όπως η «ΜΕΤΚΑ», η «ΒΙΟΜΕΚΕΠ» κ.ά.

Τέλος, και στην Καρδίτσα το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων μεταφέρει το απεργιακό κάλεσμα στα σούπερ μάρκετ της πόλης, όπως και το Συνδικάτο Οικοδομών καλεί καθημερινά τους εργαζόμενους σε εργοτάξια και γιαπιά να μη δεχτούν να «λιώνουν» στις σκαλωσιές και στην οικοδομή «ήλιο με ήλιο» για τα κέρδη της εργοδοσίας.

Σε Στερεά - Εύβοια

Μέχρι την τελευταία στιγμή και με πλούσιο πρόγραμμα δράσης, και τα συνδικάτα σε Στερεά και Εύβοια μεταφέρουν πλατιά το απεργιακό κάλεσμα.

Στην Εύβοια, κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου, με επικεφαλής τον πρόεδρο Αντώνη Κούκουρα, βρέθηκε χθες στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων στις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις «Κελαϊδίτης ΕΠΕ - Σκαλέζα - Μαζαράκι», όπου μέσα από τη ζωντανή συζήτηση εκφράστηκε αποφασιστικότητα των εργαζομένων για μαζική συμμετοχή στην αυριανή απεργία, αλλά και για συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. Περιοδείες στους δασεργάτες της Βόρειας Εύβοιας που εργάζονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης του καμένου δάσους, πραγματοποιεί επίσης τις τελευταίες ημέρες το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών Εύβοιας.

Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία για την οργάνωση της απεργίας πήρε η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας. Κάλεσε το απόγευμα της Κυριακής εργαζόμενους με τα παιδιά τους στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, προκειμένου να συζητήσουν για την οργάνωση του αγώνα και παράλληλα να μοιραστούν δημιουργικό χρόνο με τα παιδιά τους φτιάχνοντας χειροτεχνίες και πλακάτ για την απεργιακή συγκέντρωση.

Στη Φθιώτιδα, κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου Λαμίας με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Γιώργο Οικονόμου, όπου συμμετείχε και ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας και μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ, πραγματοποίησε περιοδεία και μίλησε με τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών «Philosofish» στη ΒΙΠΕ Λαμίας. Ενώ στη συνέχεια μετέφεραν το απεργιακό κάλεσμα στις πύλες των εργοστασίων της «Unipack» και της «Agroinvest», στην ανατολική Φθιώτιδα.

Παράλληλα το Εργατικό Κέντρο Λαμίας και το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Φθιώτιδας, με αφορμή το νέο εργοδοτικό έγκλημα και τον θάνατο του 53χρονου εργαζόμενου στο εργοστάσιο «Tsakiris», καλούν τους εργαζόμενους της επιχείρησης και όλης της Λοκρίδας σε απεργιακό ξεσηκωμό και μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση της Αταλάντης.

Στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων, Σχηματαρίου και Θήβας, χθες κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου και του Συνδικάτου Μετάλλου βρέθηκαν στην πύλη του εργοστασίου «Ελληνικά Καλώδια» του ομίλου Στασινόπουλου. Και, παρά τη συνεχή βροχή, αλλά και την προσπάθεια της εργοδοσίας να αποτρέψει την επαφή με τους εργαζόμενους, οι εκπρόσωποι των συνδικάτων με μικροφωνική και μοίρασμα ανακοινώσεων μετέφεραν το κάλεσμα του απεργιακού ξεσηκωμού σε έναν εργασιακό χώρο όπου ήδη κυριαρχούν τα 12ωρα και η εντατικοποίηση.

Στην Κρήτη

Στα Χανιά, η Ενωση Οικοδόμων πραγματοποιεί καθημερινές εξορμήσεις σε μεγάλα εργοτάξια και γιαπιά, και στο πλαίσιο αυτό χθες πραγματοποιήθηκε μαζική Γενική Συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, όπου αποφάσισαν αύριο να μην πέσει «σφυριά». Στο Ηράκλειο, σύσκεψη πραγματοποίησε η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ενώ αποφασιστικά δίνει τη μάχη της απεργίας και το επιχειρησιακό σωματείο στην εμπορική επιχείρηση «ΤHE MART».

Το ίδιο μαχητικά και οι εργατοτεχνίτες στο εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που ετοιμάζονται αύριο να «νεκρώσουν» τον χώρο, κάτι που αποφάσισαν χθες σε μαζική Γενική Συνέλευση, μετά από κάλεσμα του Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου.