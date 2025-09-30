Τρίτη 30 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΔΕΛΤΑ»
Με τον αγώνα τους πέτυχαν συμπληρωματικές αυξήσεις

Συμπληρωματική αύξηση 3% για όλους τους εργαζόμενους που αμείβονται έως 1.800 ευρώ μεικτά και συμπληρωματική αύξηση 2% για όλους τους εργαζόμενους που αμείβονται από 1.800 ευρώ μεικτά και πάνω κατέκτησαν, μετά και από μαχητική στάση εργασίας που πραγματοποίησαν, οι εργαζόμενοι στη «ΔΕΛΤΑ», όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» Νομού Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι υλοποίησαν τη συλλογική απόφαση που πήραν μέσα από Γενική Συνέλευση και προχώρησαν σε 2ωρες στάσεις εργασίας σε κάθε βάρδια, προκειμένου να απαιτήσουν η εργοδοσία να καταθέσει «νέα βελτιωμένη πρόταση που να περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους όσον αφορά τη συμπληρωματική αύξηση».

Σημειώνεται πως το ποσοστό αυτό αύξησης αποτελεί συνέχεια της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) και έχει ισχύ από 1η Σεπτέμβρη, ενώ το σωματείο καλεί σε συνέχεια της διεκδίκησης το επόμενο διάστημα, «για μονιμοποίηση των συμβασιούχων, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε μια σειρά από τμήματα, για μέτρα υγείας και ασφάλειας» και για ζωή των εργαζομένων με κριτήριο τις ανάγκες τους.

Ακόμα, το σωματείο ανακοινώνει τη συμμετοχή του στην 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία την 1η Οκτώβρη ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, σημειώνοντας: «Απορρίπτουμε τις 13 ώρες δουλειάς, την κάθε μορφή ευελιξίας και διευθέτησης της εργασίας. Οι 12 και οι 13 ώρες δουλειάς στο εργοστάσιο μαζί με τη μεταφορά και την προετοιμασία θα είναι 14 και 15 ώρες στον δρόμο, δηλαδή πλήρη κατάργηση του ελεύθερου χρόνου», αναφέρει χαρακτηριστικά το σωματείο, προσθέτοντας: «Δεν θα γίνουμε θυσία στον βωμό του κέρδους για να χρηματοδοτηθεί η προετοιμασία του πολέμου, να στηριχθούν με άνοδο της παραγωγικότητας οι επενδύσεις στην πολεμική οικονομία και συνολικά».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Στα σκουπίδια το νομοσχέδιο της εξόντωσης και της «ευελιξίας», της 13ωρης σκλαβιάς
Κάτω τα χέρια από τον συνδικαλιστή Νίκο Τσακλίδη!
Σε απόγνωση από την έξαρση της ευλογιάς με ευθύνη κράτους και κυβέρνησης
 Ζητούν απαντήσεις για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στη ΛΑΡΚΟ
«Εργάτες όλου του κόσμου ενωθείτε - θα νικήσουμε»
 Οι προσυγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
 Απεργιακές συγκεντρώσεις σε 73 πόλεις
 Συμμετέχουν με τις διεκδικήσεις τους στις απεργιακές συγκεντρώσεις
Μέχρι την τελευταία στιγμή τα σωματεία «οργώνουν» τους χώρους δουλειάς
 Εκδήλωση την Κυριακή με θέμα την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ