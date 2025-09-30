ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «ΔΕΛΤΑ»

Με τον αγώνα τους πέτυχαν συμπληρωματικές αυξήσεις

Συμπληρωματική αύξηση 3% για όλους τους εργαζόμενους που αμείβονται έως 1.800 ευρώ μεικτά και συμπληρωματική αύξηση 2% για όλους τους εργαζόμενους που αμείβονται από 1.800 ευρώ μεικτά και πάνω κατέκτησαν, μετά και από μαχητική στάση εργασίας που πραγματοποίησαν, οι εργαζόμενοι στη «ΔΕΛΤΑ», όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι υλοποίησαν τη συλλογική απόφαση που πήραν μέσα από Γενική Συνέλευση και προχώρησαν σε 2ωρες στάσεις εργασίας σε κάθε βάρδια, προκειμένου να απαιτήσουν η εργοδοσία να καταθέσει «νέα βελτιωμένη πρόταση που να περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους όσον αφορά τη συμπληρωματική αύξηση».

Σημειώνεται πως το ποσοστό αυτό αύξησης αποτελεί συνέχεια της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) και έχει ισχύ από 1η Σεπτέμβρη, ενώ το σωματείο καλεί σε συνέχεια της διεκδίκησης το επόμενο διάστημα, «για μονιμοποίηση των συμβασιούχων, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε μια σειρά από τμήματα, για μέτρα υγείας και ασφάλειας» και για ζωή των εργαζομένων με κριτήριο τις ανάγκες τους.

Ακόμα, το σωματείο ανακοινώνει τη συμμετοχή του στην 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία την 1η Οκτώβρη ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, σημειώνοντας: «Απορρίπτουμε τις 13 ώρες δουλειάς, την κάθε μορφή ευελιξίας και διευθέτησης της εργασίας. Οι 12 και οι 13 ώρες δουλειάς στο εργοστάσιο μαζί με τη μεταφορά και την προετοιμασία θα είναι 14 και 15 ώρες στον δρόμο, δηλαδή πλήρη κατάργηση του ελεύθερου χρόνου», αναφέρει χαρακτηριστικά το σωματείο, προσθέτοντας: «Δεν θα γίνουμε θυσία στον βωμό του κέρδους για να χρηματοδοτηθεί η προετοιμασία του πολέμου, να στηριχθούν με άνοδο της παραγωγικότητας οι επενδύσεις στην πολεμική οικονομία και συνολικά».