ΚΑΜΠΟΥΛ.- Το «Ισλαμικό Κράτος» ανέλαβε την ευθύνη για την προχτεσινή πολύνεκρη έκρηξη σε κινεζικό εστιατόριο στην Καμπούλ, με αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να σκοτωθούν και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι έχουν μπει στο στόχαστρο Κινέζοι λόγω των «εγκλημάτων της κινεζικής κυβέρνησης σε βάρος των Ουιγούρων» (μουσουλμανική μειονότητα στην κινεζική επαρχία Σιντζιάνγκ, όπου δρα ισχυρό αυτονομιστικό κίνημα).

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ.- Η Σέρβα υπουργός Μεταλλείων και Ενέργειας Ντούμπραβκα Τζέντοβιτς-Χαντάνοβιτς ανακοίνωσε συμφωνία για την αγορά της σερβικής πετρελαϊκής εταιρείας NIS από την ουγγρική MOL, αναφερόμενη στο πλειοψηφικό πακέτο που σήμερα ανήκει στη ρωσική «GazpronNeft». Η σχετική συμφωνία θα σταλεί στο γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, που έχει επιβάλει κυρώσεις στη NIS λόγω της συμμετοχής της ρωσικής εταιρείας. Η Τζέντοβιτς-Χαντάνοβιτς τόνισε ακόμα ότι το σερβικό Δημόσιο αύξησε τις μετοχές του στη NIS στο 35%, από 29,9% που ήταν έως σήμερα.

ΕΛΣΙΝΚΙ.- Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ (Συμβούλιο Ecofin) κίνησαν χθες διαδικασία περί υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) για τη Φινλανδία, που διασφαλίζει την επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία ενός κράτους - μέλους με δημοσιονομικό έλλειμμα άνω του ορίου του 3% του ΑΕΠ που προβλέπει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η Φινλανδία καταγράφει δημοσιονομικό έλλειμμα 4,4% το 2024 και 4,3% το 2025. Το Συμβούλιο ζητά από τη Φινλανδία να παρουσιάσει «αποτελεσματικά μέτρα», έως τις 30 Απρίλη 2026, για τη μείωση του ελλείμματός της.

ΓΕΝΕΥΗ - ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ.- Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για το Ιράν την Παρασκευή, στη διάρκεια της οποίας πρόθεση είναι να συζητηθεί η «ανησυχητική βία» που χρησιμοποιήθηκε σε βάρος διαδηλωτών. Στο μεταξύ η «Lufthansa» αποφάσισε αναστολή των πτήσεων προς και από την Τεχεράνη μέχρι και τις 29 Μαρτίου.

ΧΙΟΥΣΤΟΝ - ΔΟΥΒΛΙΝΟ.- Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον δισεκατομμυριούχο Ιλον Μασκ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο' Λίρι, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι δεν θα σκεφτόταν να εγκαταστήσει το Internet Starlink της SpaceX λόγω του μεγάλου κόστους. Ο Μασκ ξεκίνησε «δημοσκόπηση» στην πλατφόρμα «Χ», ρωτώντας τους υποστηρικτές του εάν θα έπρεπε να αγοράσει την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους.