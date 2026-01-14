Τετάρτη 14 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συνεχίζεται η 48ωρη απεργία

Νέα συγκέντρωση σήμερα στις 10 π.μ. στη Σπ. Πάτση και Λ. Αθηνών

Συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη η 48ωρη απεργία των αυτοκινητιστών ταξί που ξεκίνησε χθες με απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Οπως και χθες, έτσι και σήμερα οι απεργοί καλούν σε συγκέντρωση στις 10 π.μ. στη Σπ. Πάτση και Λ. Αθηνών, ενώ αναμένεται να βρεθούν στην Αθήνα και ταξί από όλη την Ελλάδα, σε μια πανελλαδική κινητοποίηση, με βάση σχετική απόφαση που πήρε η Ομοσπονδία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απαράδεκτη υποχρέωση που έχει επιβάλει η κυβέρνηση για αντικατάσταση των αυτοκινήτων ταξί από ηλεκτρικά, η οποία «τρέχει» από 1η Γενάρη, προκαλώντας μεγάλη οικονομική αιμορραγία. Επίσης απαιτούν ελεύθερη πρόσβαση στις λεωφορειολωρίδες για τα έμφορτα ταξί, ενώ επαναφέρουν τις διεκδικήσεις τους ενάντια στην τεκμαρτή φορολόγηση (ν. 5073/23) αλλά και στην «απελευθέρωση», που τους τσακίζει το εισόδημα.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απευθύνουν οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί, αφού όπως σημειώνουν «δεν πάει άλλο, πρέπει να δοθεί ισχυρή απάντηση στην κυβέρνηση και στο υπουργείο, μας ισοπεδώνει η πολιτική τους». Οι Επιτροπές Αγώνα προβάλλουν ανάμεσα σε άλλα διεκδικήσεις για κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε είδους τεκμαρτής φορολόγησης, απαιτώντας φορολόγηση στο πραγματικό εισόδημα, επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κρατικές επιδοτήσεις σε αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες για την αντικατάσταση οχήματος, όπως και για εγκατάσταση ταξιμέτρων, POS κ.λπ.

Επίσης, κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, αφορολόγητο πετρέλαιο στους ταξιτζήδες, όπως δίνει η κυβέρνηση στους εφοπλιστές, μείωση 50% των ασφαλίστρων στα αυτοκίνητα για αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες κ.λπ.

    
