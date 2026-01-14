ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

«Να παρθεί πίσω τώρα η εκδικητική απόλυση του συναδέλφου μας»

Σε μαζική εξόρμηση στην εταιρεία «Σακοράφας ΑΕ» προχώρησε χθες Τρίτη το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, καταγγέλλοντας την εκδικητική απόλυση εργαζόμενου, ο οποίος είναι υποψήφιος στις αρχαιρεσίες που βρίσκονται σε εξέλιξη έως και τις 27 Γενάρη.

Εργαζόμενοι της εταιρείας εξέφραζαν τη στήριξή τους παίρνοντας την ανακοίνωση, μεταφέροντας ότι υπάρχει συζήτηση στην αποθήκη για την απαράδεκτη στάση της εργοδοσίας. Ακόμα και εργαζόμενοι από διπλανές αποθήκες στάθηκαν και συζήτησαν με τα μέλη του σωματείου, εκφράζοντας κι αυτοί την αγανάκτησή τους για την εκδικητή απόλυση, αλλά και γενικότερα για τα προβλήματα που απασχολούν όλους τους εργαζόμενους της περιοχής.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο εργαζόμενος απολύθηκε για δεύτερη φορά (!), από την εργοδοσία με τις ίδιες προσχηματικές αιτιάσεις, με το Σωματείο να καταγγέλλει ότι πραγματική αιτία ήταν ότι κουβέντιαζε με τους συναδέλφους του για την ανάγκη οργάνωσης στο Σωματείο και αγωνιστικής διεκδίκησης αυξήσεων στους μισθούς και καλύτερων όρων δουλειάς των εργαζομένων.

Ηδη το Σωματείο έχει καταγγείλει την απόλυση στην Επιθεώρηση Εργασίας Ανω Λιοσίων και καλεί σε κινητοποίηση την Τετάρτη 28 Γενάρη στις 10 π.μ., ημερομηνία συζήτησης της εργατικής διαφοράς.

Μαζική η συμμετοχή στις εκλογές

«Οι εργαζόμενοι δίνουν αποστομωτική απάντηση στην τρομοκρατία και την επίθεση με μαζική συμμετοχή», δηλώνει στον «Ριζοσπάστη» ο Γιάννης Παπαδάς, απερχόμενος πρόεδρος του ΔΣ, μέλος του ΔΣ της ΟΙΥΕ. Και δίνοντας το στίγμα επισημαίνει πως χθες «στην αποθήκη ψηφιοποίησης στης "Iron Mountain" στον Ασπρόπυργο, οι εργαζόμενοι στήριξαν το σωματείο και ψήφισαν μαζικά στον χώρο».

Οι εκλογές συνεχίζονται με το εξής πρόγραμμα: Σήμερα Τετάρτη, Αποθήκη Sarmed, Μάνδρα, 11.00-13.00 και Μάνδρα, Πολιτιστικό Κέντρο «Οικία Μπουμπούση», κεντρική πλατεία 17.00-20.00. Αύριο Πέμπτη, στα «Praktiker», Μάνδρα, 12.00-14.00 και Μαγούλα ΚΑΠΗ, Καραϊσκάκη 3, 17.00-20.00. Την Παρασκευή 16 Γενάρη στον Ασπρόπυργο - Εθνικής Αντιστάσεως 2, Σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου, 17.00-20.00.