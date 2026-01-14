ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Καμία απόλυση προσωπικού, καμιά βλαπτική μεταβολή σε «Μασούτη» - «Κρητικό»

Σε σύσκεψη για την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων σε «Κρητικό» και «Μασούτη» την Κυριακή 18 Γενάρη στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του ΣΕΑ καλούν οι Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πειραιά, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Λαυρεωτικής.

Τα Σωματεία μπροστά στην εδώ και καιρό σχεδιασμένη εξαγορά του σούπερ μάρκετ «Κρητικός» από τον «Μασούτη» καλούν τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα, ενώ απαιτούν να μην γίνει καμία απόλυση, καμία μείωση μισθών και καμία βλαπτική μεταβολή στις συμβάσεις των εργαζομένων.

«Κανένας εργαζόμενος στα καταστήματα, στις αποθήκες και στα γραφεία και στα δύο σούπερ μάρκετ να μην κάνει πίσω από τα δικαιώματά μας, να μην δεχτεί κανένα νέο συμφωνητικό - τροποποιητική σύμβαση με βλαπτικές μεταβολές στα δικαιώματά μας», καταλήγει η ανακοίνωση - κάλεσμα στη σύσκεψη.