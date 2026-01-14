Τετάρτη 14 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Καμία απόλυση προσωπικού, καμιά βλαπτική μεταβολή σε «Μασούτη» - «Κρητικό»

Σύσκεψη την Κυριακή 18 Γενάρη στην Αθήνα

Σε σύσκεψη για την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων σε «Κρητικό» και «Μασούτη» την Κυριακή 18 Γενάρη στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του ΣΕΑ καλούν οι Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πειραιά, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Λαυρεωτικής.

Τα Σωματεία μπροστά στην εδώ και καιρό σχεδιασμένη εξαγορά του σούπερ μάρκετ «Κρητικός» από τον «Μασούτη» καλούν τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα, ενώ απαιτούν να μην γίνει καμία απόλυση, καμία μείωση μισθών και καμία βλαπτική μεταβολή στις συμβάσεις των εργαζομένων.

«Κανένας εργαζόμενος στα καταστήματα, στις αποθήκες και στα γραφεία και στα δύο σούπερ μάρκετ να μην κάνει πίσω από τα δικαιώματά μας, να μην δεχτεί κανένα νέο συμφωνητικό - τροποποιητική σύμβαση με βλαπτικές μεταβολές στα δικαιώματά μας», καταλήγει η ανακοίνωση - κάλεσμα στη σύσκεψη.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ σε κοινό μέτωπο για να αλλοιωθεί η θέληση των εργαζομένων
Να σταματήσει κάθε σχέδιο εμπλοκής των ιδιωτικών ασφαλιστικών στο ΕΣΥ
Αντιμέτωποι με συνθήκες σκλαβιάς οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες
Καθολική απεργιακή διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους
 Διαχείριση και όχι ουσιαστική αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας
Συνεχίζεται η 48ωρη απεργία
 «Να παρθεί πίσω τώρα η εκδικητική απόλυση του συναδέλφου μας»
 Στάση εργασίας από τους εργαζόμενους στα προγράμματα ΔΥΠΑ
 Να διατηρηθούν όλες οι οργανικές θέσεις παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
 Απεργία στο εργοστάσιο ανακύκλωσης για τα δεδουλευμένα
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ