Να σταματήσει κάθε σχέδιο εμπλοκής των ιδιωτικών ασφαλιστικών στο ΕΣΥ

RIZOSPASTIS

Τα αναγγελθέντα σχέδια της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας για το «άνοιγμα» του ΕΣΥ στην ιδιωτική Ασφάλιση, με την εμπλοκή ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στη νοσηλεία ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων μεταξύ του ΕΣΥ και ιδιωτικών ασφαλιστών, καταγγέλλει η ΕΙΝΑΠ.

Υπενθυμίζει ότι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός συνδέεται άμεσα «με τη γενίκευση της εφαρμογής των DRGs (που ξεκίνησαν πιλοτικά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και γενικεύτηκαν επί ΝΔ), του συστήματος κοστολόγησης των νοσηλειών που έχουμε καταγγείλει με ανακοινώσεις από το 2019 και αποτελούν βασικό εργαλείο εμπορευματοποίησης και κοστολόγησης της νόσου, αφού καθορίζουν "οικονομικά πακέτα" για κάθε πάθηση.

Στόχος των DRGs ήταν εξαρχής η συμπίεση των κρατικών δαπανών και η προσαρμογή του δημόσιου συστήματος στις ανάγκες της αγοράς και των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών».

Η ΕΙΝΑΠ καταγγέλλει ότι η είσοδος των ιδιωτικών ασφαλιστικών στο ΕΣΥ οδηγεί αναπόφευκτα σε ένα σύστημα Υγείας πολλών ταχυτήτων, όπου η ποιότητα και η διάρκεια της νοσηλείας θα καθορίζονται από το κόστος, την ασφαλιστική κάλυψη και την τσέπη, όχι από τις ανάγκες του ασθενούς.

«Τέτοιου είδους ρυθμίσεις», συνεχίζει, «διασπούν την όποια ίση μεταχείριση έχουν οι ασθενείς μέσα στο ΕΣΥ και ανοίγουν τον δρόμο για δύο ταχύτητες υγειονομικής περίθαλψης μέσα στο ίδιο νοσοκομείο. Η ιδέα μάλιστα - σύμφωνα με δημοσιεύματα - να νοσηλεύονται σε διαφορετικές πτέρυγες οι ασφαλισμένοι των ιδιωτικών εταιρειών σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς του ΕΣΥ είναι κατάπτυστη. Οι προσπάθειες επέκτασης της ιδιωτικής Ασφάλισης στο ΕΣΥ μετατρέπουν τη δημόσια περίθαλψη σε ακόμα μεγαλύτερο πεδίο επιχειρηματικής εκμετάλλευσης από τα "κοράκια" των ιδιωτικών ασφαλιστικών».

Η ΕΙΝΑΠ δηλώνει «ξεκάθαρα πως κανένας γιατρός δεν πρέπει να κοστολογεί τη νόσο». Απαιτεί την άμεση ανάκληση του μέτρου για τα DRGs, να σταματήσει κάθε σχέδιο εμπλοκής των ιδιωτικών ασφαλιστικών στο ΕΣΥ και αποκλειστικά δημόσιο, καθολικό, δωρεάν σύστημα Υγείας, πλήρως χρηματοδοτούμενο από το κράτος.

  • Παράλληλα η ΕΙΝΑΠ σχολιάζει την επιβολή μισθολογικής ποινής σε ειδικευόμενους γιατρούς που αλλάζουν ειδικότητα, τονίζοντας ότι αυτή στηρίζεται στις απαρχαιωμένες νομοθετικές ρυθμίσεις του 1975 και συνιστά σοβαρή αδικία, που πλήττει τους νέους γιατρούς. Υπογραμμίζει ότι τα χρόνια της ειδικότητας δεν είναι «εκπαίδευση χωρίς εργασία» αλλά κανονικότατη εργασία, και μάλιστα εντατικοποιημένη, με ατελείωτες ώρες δουλειάς και ξενυχτιού, τις περισσότερες φορές χωρίς ανάπαυση και ρεπό, λόγω της υποστελέχωσης. Η ΕΙΝΑΠ ζητά άμεση και καθολική κατάργηση της μισθολογικής ποινής στην αλλαγή ιατρικής ειδικότητας, κανένα εμπόδιο στην επιστημονική εξέλιξη των νέων ιατρών, αξιοπρεπείς συνθήκες εκπαίδευσης και εργασίας για όλους.
    

