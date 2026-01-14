ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Αντιμέτωποι με συνθήκες σκλαβιάς οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες

Την πλήρη εργοδοτική ασυδοσία που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σεανέδειξε οβουλευτής του ΚΚΕ, ξεκινώντας την παρουσίαση της

Ο Χ. Κατσώτης αναφέρθηκε στις απαράδεκτες συνθήκες υπό τις οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες «Wolt» και «e-food». Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μετανάστες, χωρίς ωράριο, με πάνω από 10 ώρες δουλειά τη μέρα, ενώ ο κίνδυνος σοβαρών εργατικών «ατυχημάτων» επιβεβαιώνεται από το πλήθος των καταγεγραμμένων κάθε μήνα, και χωρίς να λαμβάνουν μισθό, Δώρα και τις ανάλογες προσαυξήσεις που τους αναλογούν.

Παράλληλα επεσήμανε το απαράδεκτο καθεστώς ομηρίας από τους εργολάβους, που παρακρατούν το 25% έως 30% του μισθού των εργαζομένων, ενώ με την πολιτική των «freelancers» και τις προσλήψεις που γίνονται με τον νόμο Χατζηδάκη, λύνοντας τα χέρια των εργοδοτών, οι εργαζόμενοι πληρώνονται με το «κομμάτι», χωρίς να καταγράφεται πουθενά στο σύστημα «Εργάνη» το ωράριο εργασίας.

Ο βουλευτής του Κόμματος ανέδειξε ότι στην πραγματικότητα η σχέση εργασίας είναι απολύτως εξαρτημένη, αφού οι εργοδότριες εταιρείες είναι αυτές που καθορίζουν τον μισθό, το ωράριο εργασίας, τον τρόπο εργασίας, και ασκούν έλεγχο και εποπτεία, ενώ οι εργαζόμενοι στερούνται βασικά δικαιώματα, όπως αποζημιώσεις και επιδόματα σε περίπτωση εργατικών «ατυχημάτων». Παράλληλα τόνισε ότι οι εργαζόμενοι μέσα από τα Σωματεία τους βρίσκονται σε αγωνιστική διεκδίκηση για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις, ανθρώπινο ωράριο και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.

Ο Χρ. Κατσώτης επανέφερε την Ερώτηση που είχε καταθέσει το ΚΚΕ στις 5 Γενάρη, προβάλλοντας τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για προσλήψεις απευθείας από την εταιρεία και κατάργηση του απαράδεκτου καθεστώτος του «συνεργάτη» («freelancer»). Κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει τι μέτρα θα πάρει ώστε να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα των διανομέων με το καθεστώς του «συνεργατικού» μοντέλου σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της βασικής εγγυημένης αμοιβής με βάση τις ώρες που εργάζονται, και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, όπως διεκδικούν τα σωματεία τους.

Ο υφυπουργός Εργασίας Κ. Καραγκούνης «απάντησε» αραδιάζοντας κάτι σκόρπια στοιχεία, χωρίς να δίνει ουσιαστική απάντηση στα ερωτήματα που έθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ, αποτυπώνοντας την αθλιότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι διανομείς. Με θράσος μάλιστα υπερασπίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης, που έχει και τη σφραγίδα της ΕΕ. Αναφέρθηκε στον εκτρωματικό νόμο Χατζηδάκη, που επιτρέπει το εργοδοτικό ξεσάλωμα ειδικά στις πλατφόρμες, ενώ για το πόσα τάχα «παρέχονται» στους εργαζόμενους βάφτισε τις συνθήκες σκλαβιάς που επικρατούν «προστατευτικά μέτρα».