ΑΔΕΔΥ

ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ σε κοινό μέτωπο για να αλλοιωθεί η θέληση των εργαζομένων

Αρνήθηκαν τη συγκρότηση αντιπροσωπευτικού προεδρείου με βάση τους συσχετισμούς | Δεν θα εμποδίσουν τη δράση των ταξικών δυνάμεων, τονίζει η ΔΑΣ

Με την ίδια φρασεολογία και χρησιμοποιώντας τα ίδια επιχειρήματα, σε προφανή συνεννόηση μεταξύ τους, οι συνδικαλιστές της κυβέρνησης της ΝΔ (ΔΑΚΕ) και του ΠΑΣΟΚ (ΠΑΣΚΕ) στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ έβαλαν προχθές εμπόδια στη συγκρότηση του προεδρείου της.

Η σχετική συνεδρίαση έγινε την περασμένη Δευτέρα και οι δυνάμεις της ΔΑΣ, που για πρώτη φορά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο πρόσφατο 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, πρότειναν τη συγκρότηση του προεδρείου σε αντιπροσωπευτική - αναλογική βάση, ώστε να είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τη θέληση των εργαζομένων.

Αυτήν την πρόταση αρνήθηκαν οι παραπάνω δυνάμεις, οπότε η πρώτη αυτή συνεδρίαση της διοίκησης δεν κατέληξε σε απόφαση.

Μάλιστα, ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ έθεταν προκλητικά προαπαιτούμενα προκειμένου να συμφωνήσουν στο αυτονόητο, τη συγκρότηση του προεδρείου με βάση την ψήφο των εργαζομένων από το Συνέδριο. Για παράδειγμα, η ΠΑΣΚΕ ζητούσε «δεσμεύσεις» από το πώς θα οργανωθεί ...το συλλαλητήριο της ΔΕΘ τον επόμενο Σεπτέμβρη (!) μέχρι πού θα γίνονται οι συγκεντρώσεις των σωματείων, αγνοώντας ότι τέτοια ζητήματα αποφασίζονται από τα συλλογικά όργανα της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως άλλωστε συμβαίνει συνολικά στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Νέο επεισόδιο στη σύμπλευση ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ

Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδιο που επιβεβαιώνει τη σύμπλευση των δυνάμεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού, με την ΠΑΣΚΕ να σπεύδει ξανά να βγάλει από τη δύσκολη θέση τις δυνάμεις της ΝΔ, σαμποτάροντας από κοινού τη συγκρότηση του προεδρείου της ΑΔΕΔΥ. Δεν πρόκειται βέβαια για καμιά απρόσμενη εξέλιξη. Σε αυτήν τη διαδικασία πρωτοστατεί ο επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ στην ΑΔΕΔΥ, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μ. Γιαννακός, ο οποίος ύστερα από τα πρόσφατα χαριεντίσματα, τις φιλοφρονήσεις και τα κεράσματα με τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη σε μέρα απεργίας των υγειονομικών, όπως φαίνεται εντείνει τις προσπάθειες για ξελάσπωμα της κυβέρνησης όπου αυτή στριμώχνεται.

Η πρόταση της ΔΑΣ απόλυτα εναρμονισμένη με τους συσχετισμούς

Η ΔΑΣ θυμίζει ότι η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής έγινε «μετά την ιστορική νίκη των ταξικών δυνάμεων στο 39ο Συνέδριο, όπου για πρώτη φορά στην εκατοντάχρονη Ιστορία της ΑΔΕΔΥ οι εργαζόμενοι τις ανέδειξαν στην πρώτη θέση, προκειμένου να εκλεγεί το προεδρείο».

Και αναδεικνύει ότι η πρότασή της «για αντιπροσωπευτικό - αναλογικό προεδρείο ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με το αποτέλεσμα του Συνεδρίου και των συσχετισμών που αποτυπώθηκαν τόσο σε αυτό όσο και πριν, σε αρκετά Σωματεία και Ομοσπονδίες.

Αποτυπώνει τόσο το αποτέλεσμα του Συνεδρίου όσο και το ρεύμα που αναπτύχθηκε όλη την προηγούμενη περίοδο, και ζητάει να υπάρξει μια πιο μαχητική και αποφασιστική στάση απέναντι στη συνεχιζόμενη και διογκούμενη επίθεση στα δικαιώματα και στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων».

Η ΔΑΣ τονίζει αναλυτικά:

«Η πρόταση της ΔΑΣ βρήκε απέναντι εν χορώ και ως μία παράταξη τις δυνάμεις της ΔΑΚΕ (ΝΔ) και της ΔΗΣΥΠ (ΠΑΣΚΕ). Με την ίδια φρασεολογία, την ίδια επιχειρηματολογία και προφανή συνεννόηση προσπάθησαν να βάλουν εμπόδια στη συγκρότηση προεδρείου με πρόεδρο από τις δυνάμεις της ΔΑΣ.

Με περισσή υποκρισία, και ενώ αρχικά έλεγαν ότι συμφωνούν με το αντιπροσωπευτικό - αναλογικό προεδρείο, στη συνέχεια, μπροστά στον "κίνδυνο" γι' αυτούς να εκλεγεί πρόεδρος από την παράταξη της ΔΑΣ, έκαναν μια θεαματική κωλοτούμπα, βάζοντας αστεία προαπαιτούμενα, προσπαθώντας να κρύψουν ότι η ΑΔΕΔΥ λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί με βάση το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων της, που δεν καθορίζονται από την όποια σύνθεση του προεδρείου της.

Κατανοούμε απόλυτα τη ΔΑΚΕ, που ως κυβερνητική παράταξη δεν μπορεί, ακόμα και έναν μήνα μετά, να χωνέψει ότι έχασε την πρωτιά στην ΑΔΕΔΥ και θα κάνει τα πάντα για να μην αποτυπωθεί το αποτέλεσμα του Συνεδρίου.

Δεν προκαλεί όμως εντύπωση ούτε η στάση της ΠΑΣΚΕ, που παρά την αντιπολιτευτική ρητορική της οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τα έργα και τις ημέρες της. Δεν μπορεί άλλωστε να κρυφτεί ότι είναι ο τωρινός επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ στην ΑΔΕΔΥ που έκοβε τούρτα για να γιορτάσει τα γενέθλια του υπουργού Υγείας...

Αποτελούν τη συμμαχία των προθύμων για να στηρίξουν την αντιλαϊκή - αντεργατική πολιτική και την οικονομία του πολέμου, που ματώνει τους λαούς. Η κοινή τους στάση στα κύρια ζητήματα, όπως στον κρατικό προϋπολογισμό, εκφράστηκε και στο προεδρείο.

Σε κάθε χώρο δουλειάς θα αποκαλυφθούν ο ρόλος και η υποκρισία τους

Τους ενημερώνουμε πως ό,τι και να κάνουν, όσα εμπόδια κι αν προσπαθήσουν να βάλουν, όσο κι αν εκβιάζουν στα παρασκήνια προκειμένου να βρουν κι άλλους πρόθυμους για να ανατρέψουν τη βούληση των εργαζομένων, δεν θα μπορέσουν να εμποδίσουν την άνοδο των ταξικών δυνάμεων, που καθημερινά σε κάθε χώρο δουλειάς αντιπαλεύουν και αμφισβητούν τις αντεργατικές πολιτικές.

Δεν θα εμποδίσουν τη δράση και τον αγώνα των ταξικών δυνάμεων, που αποκαλύπτουν την πολιτική ταύτιση στο κύριο όλων των κυβερνητικών κομμάτων και των ηγεσιών των παρατάξεών τους στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Το μήνυμα που βγήκε από τη σημερινή (σ.σ. 11/1) συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ είναι ότι μπροστά στην αγωνιστική άνοδο του κινήματος, μπροστά στη συνειδητοποίηση του αγωνιστικού διεκδικητικού μονόδρομου που έχουν μπροστά τους οι εργαζόμενοι, οι ηγεσίες των παρατάξεων των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τα βρουν και, απ' ό,τι φαίνεται, θα συνεργαστούν μια χαρά.

Εμείς τους υποσχόμαστε ότι σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε Σωματείο και σε κάθε Ομοσπονδία δεν θα σταματήσουμε να αποκαλύπτουμε την υποκρισία τους, αλλά κυρίως τον ρόλο τους στη στήριξη της εξουσίας των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, που αποτελεί και τη μήτρα όλων των δεινών των εργαζομένων και της στρατηγικής σύμπλευσης των αντεργατικών σχεδιασμών των κυβερνήσεών τους».