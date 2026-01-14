Τετάρτη 14 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Καθολική απεργιακή διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους

Με καθολική συμμετοχή στη χθεσινή 24ωρη απεργία απάντησαν οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της «ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Αττικής» στον Αγιο Στέφανο, διεκδικώντας την υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με βάση το πλαίσιο αιτημάτων που συλλογικά αποφάσισαν και έχει κατατεθεί εδώ και εβδομάδες από το Σωματείο. Στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή βρέθηκε η Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Γάλα - Ποτά - Τρόφιμα.

Στο πλαίσιο της απεργίας οι εργαζόμενοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του επιχειρησιακού σωματείου τους στην Αττική έδωσαν το «παρών» στην πύλη του εργοστασίου από την έναρξη (το βράδυ της Δευτέρας) και χθες το πρωί.

Στη διάρκεια της απεργίας έγινε συνάντηση με την εργοδοσία, η οποία τήρησε αδιάλλακτη στάση εμμένοντας, με διάφορα προσχήματα, στις αρχικές προτάσεις της που δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τα αιτήματα των εργαζομένων. Ωστόσο, ορίστηκε νέα συνάντηση για την επόμενη Τρίτη, μετά την οποία το Σωματείο θα προχωρήσει σε στάσεις εργασίας για την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων σε όλες τις βάρδιες για να αποφασίσουν την περαιτέρω δράση τους.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ σε κοινό μέτωπο για να αλλοιωθεί η θέληση των εργαζομένων
Να σταματήσει κάθε σχέδιο εμπλοκής των ιδιωτικών ασφαλιστικών στο ΕΣΥ
Αντιμέτωποι με συνθήκες σκλαβιάς οι εργαζόμενοι στις ψηφιακές πλατφόρμες
 Διαχείριση και όχι ουσιαστική αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας
Συνεχίζεται η 48ωρη απεργία
 «Να παρθεί πίσω τώρα η εκδικητική απόλυση του συναδέλφου μας»
 Στάση εργασίας από τους εργαζόμενους στα προγράμματα ΔΥΠΑ
 Να διατηρηθούν όλες οι οργανικές θέσεις παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας
 Καμία απόλυση προσωπικού, καμιά βλαπτική μεταβολή σε «Μασούτη» - «Κρητικό»
 Απεργία στο εργοστάσιο ανακύκλωσης για τα δεδουλευμένα
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ