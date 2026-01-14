ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Καθολική απεργιακή διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους

Με καθολική συμμετοχή στη χθεσινή 24ωρη απεργία απάντησαν οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της, διεκδικώντας τηνμε βάση το πλαίσιο αιτημάτων που συλλογικά αποφάσισαν και έχει κατατεθεί εδώ και εβδομάδες από το Σωματείο. Στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή βρέθηκε η

Στο πλαίσιο της απεργίας οι εργαζόμενοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του επιχειρησιακού σωματείου τους στην Αττική έδωσαν το «παρών» στην πύλη του εργοστασίου από την έναρξη (το βράδυ της Δευτέρας) και χθες το πρωί.

Στη διάρκεια της απεργίας έγινε συνάντηση με την εργοδοσία, η οποία τήρησε αδιάλλακτη στάση εμμένοντας, με διάφορα προσχήματα, στις αρχικές προτάσεις της που δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τα αιτήματα των εργαζομένων. Ωστόσο, ορίστηκε νέα συνάντηση για την επόμενη Τρίτη, μετά την οποία το Σωματείο θα προχωρήσει σε στάσεις εργασίας για την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων σε όλες τις βάρδιες για να αποφασίσουν την περαιτέρω δράση τους.