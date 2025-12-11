39ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Αντιπαράθεση των δύο γραμμών στο κίνημα απέναντι στο κράτος της εκμετάλλευσης και του πολέμου

Το πρωί της χτεσινής πρώτης μέρας τουσημαδεύτηκε από την προσπάθεια των ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥΠ (ΠΑΣΚΕ) - που άγγιξε τα όρια του γελοίου - να επιβάλουν τη νομιμοποίηση αντιπροσώπων οι οποίοι αναδείχθηκαν μέσα από διαδικασίες που παραβίασαν καταστατικές διατάξεις και αποφάσεις ΑΔΕΔΥ.

Οι δύο παρατάξεις δεν αμφισβήτησαν την παραβίαση καταστατικών διατάξεων, καλούσαν όμως τους συνέδρους να υπερψηφίσουν τη συμμετοχή των αντιπροσώπων αυτών γιατί οι ηγεσίες τους έκριναν ότι οι παραβιάσεις είναι ...διαδικαστικές και άρα δεν υπάρχει λόγος αποκλεισμού!

Τη διαδικασία νομιμοποίησης ακολούθησαν οι κεντρικές ομιλίες των παρατάξεων. Σε αντίθεση με την «κακόφωνη χορωδία της διαχείρισης και της ταξικής υποταγής», όπως χαρακτήρισε τους ομιλητές των ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥΠ και ΕΑΕΚ (του όλου ΣΥΡΙΖΑ), η Βέτα Πανουτσάκου εκ μέρους της ΔΑΣ ανέδειξε την ανάγκη αλλά και τη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι να πάρουν τις ζωές τους στα χέρια τους, ακολουθώντας τον δρόμο του συλλογικού αγώνα για την ανατροπή.

Δεν ανεχόμαστε «απαγορευτικό» στις ανάγκες μας

Ξεκίνησε λέγοντας ότι η ΔΑΣ απευθύνεται «σε όλους τους συναδέλφους που έχουν τις ίδιες αγωνίες με τους χιλιάδες εργαζόμενους στις υπηρεσίες και στους χώρους δουλειάς, που βιώνουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας, που στριμώχνουν τις ανάγκες τους, τις δικές τους και της οικογένειάς τους (...) Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που περάσετε μέσα από τα μπλόκα του αγώνα των αγροτών, που ζήσατε έστω για λίγο την τεράστια μαζικότητα των κινητοποιήσεών τους, την αποφασιστικότητά τους να διεκδικήσουν το δίκιο τους (...)





Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι μια ζωή βλέπουν τα εκατομμύρια να πετούν γύρω τους και να προσγειώνονται στις τσέπες των λίγων, που βλέπουν τα λεφτόδεντρα να καρπίζουν από τον δικό τους, από τον δικό μας ιδρώτα αλλά να τα τρυγάνε οι μεγαλοεπιχειρηματίες με τις πλάτες των κυβερνήσεων, που βάζουν "απαγορευτικό" σε όλους εμάς...».

Τα χρόνια της κρίσης - συνέχισε - κυβερνήσεις, επιχειρηματίες και ΜΜΕ φώναζαν ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός πρέπει να σκύψουν το κεφάλι και να πληρώσουν για ένα χρέος που δεν είναι δικό τους. Σήμερα, στα χρόνια της ανάπτυξης, «ηχούν γύρω μας οι σειρήνες του πολέμου... Και τα μεγάφωνα της προπαγάνδας της κυβέρνησης της ΝΔ μαζί με τη συστημική αντιπολίτευση, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τα στηρίγματά τους, προσπαθούν να μας πείσουν ότι εμείς οι εργαζόμενοι και ο λαός πρέπει να αποδεχτούμε να μοιράζουν χρήμα στα μονοπώλια του πολέμου και στους μεγάλους ομίλους, πρέπει να βάλουμε πλάτη για τους ανταγωνισμούς τους στο πλιάτσικο λαών και χωρών».

Την πολιτική αυτή στήριξαν και στηρίζουν οι δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, που «προσπαθούν να περιορίσουν τη σκέψη και τον ορίζοντα των εργαζομένων στο πλαίσιο της αστικής διαχείρισης και του "άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς", ώστε να μη φτάσει να αμφισβητεί τον "μονόδρομο" του συστήματος της εκμετάλλευσης.

Αυτό εξάλλου κάνουν όλες μαζί οι ηγεσίες των παρατάξεών τους στην ΟΚΕ και στην ευρωπαϊκή ΟΚΕ όπου συμμετέχουν, στις συμβιβασμένες διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις PSI, EPSU, ETUC, που είναι εταίροι της ΕΕ και του κεφαλαίου, της Κομισιόν και των λόμπι των επιχειρηματικών ομίλων, όπου μαζί μοιράζουν τη φτώχεια μας».

Μνημείο στήριξης της κυβέρνησης η καταψήφιση της πρότασης για απεργία

Αναφερόμενη στα «κατορθώματά» τους μίλησε για την προσπάθειά τους να μη γίνει απεργιακή συγκέντρωση στις 28 Φλεβάρη για τα Τέμπη, για το ότι δεν είχαν το σθένος να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν «στο κείμενο που προτείναμε και αναδεικνύαμε εμπεριστατωμένα τι υπηρετεί σήμερα το νέο Πειθαρχικό», τις τοποθετήσεις τους για το «δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα», το ότι «το ψήφισμα που προτείναμε ενάντια στη δίωξη του προέδρου του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ και προέδρου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, που με τους συναδέλφους του εμπόδισαν παλικαρίσια τα καμιόνια των όπλων προς το Ισραήλ, δεν έλαβε την ψήφο κανενός!».

Στάθηκε επίσης στο χθεσινό μνημείο στήριξης της κυβέρνησης, με την καταψήφιση, στο Γενικό Συμβούλιο, της πρότασης για απεργία στις 16 Δεκέμβρη. Οπως σχολίασε, «εντάξει, η παράταξη της ΔΑΚΕ, ως κυβερνητική εκπρόσωπος, έκανε το καθήκον της, όμως η ΠΑΣΚΕ και η ΕΑΕΚ, που στα λόγια εναντιώνονται στον Μητσοτάκη, να την καταψηφίσουν για να δώσουν φιλί ζωής στη κυβέρνηση; Αλλά τέτοιοι είναι! Αλλά κι εμείς τέτοιοι είμαστε, δεν το βάζουμε κάτω και εδώ θα ζητήσουμε από το σώμα των αντιπροσώπων να αποφασίσει για απεργία στις 16/12, και θα την παλέψουμε στους χώρους δουλειάς».

Υπερασπιζόμενη την ανάγκη να γίνει η απεργία, είπε: «Τώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ είναι στριμωγμένη από τις μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις, από τις κινητοποιήσεις που εξελίσσονται σε μια σειρά κλάδους, τώρα που έχουν πάρει αποφάσεις για απεργία αρκετά Εργατικά Κέντρα και αρκετά Νομαρχιακά Τμήματα ζητάνε, τώρα που οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς μάς λένε ότι χρειάζεται ο ξεσηκωμός να γενικευτεί, να εκφραστεί μαζικά η καταδίκη της αντιλαϊκής πολιτικής, να εκφραστεί όχι μόνο η αλληλεγγύη μας στους αγωνιζόμενους αγρότες αλλά και η αντίθεσή μας στον κρατικό προϋπολογισμό της φτώχειας και του πολέμου, που περιλαμβάνει για εμάς φόρους, χαράτσια και ψίχουλα, που γράφει σε κάθε αράδα του ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι "επιλέξιμοι" της κυβέρνησης, προτείναμε πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση για τις 16 Δεκέμβρη, μέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού, για να πλημμυρίσουν οι δρόμοι και οι πλατείες απ' όλο τον λαό, που λέει "κάτι πρέπει να γίνει", "δεν πάει άλλο"».

Μιλώντας για την παρελκυστική τακτική των δυνάμεων αυτών, που τάχα υιοθετούν αιτήματα όπως αυξήσεις στους μισθούς, για 13ο και 14ο μισθό, για το χαμένο κλιμάκιο κ.ά., επεσήμανε ότι δεν τα στηρίζουν, καθώς αποδέχονται τη δημοσιονομική πειθαρχία της ΕΕ, τις μνημονιακές δεσμεύσεις, τα Σύμφωνα Σταθερότητας, δίνουν συγχωροχάρτι στις κυβερνήσεις και συνδέουν το αίτημα για επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού με τα θηριώδη ματωμένα πλεονάσματα.

«Αναφερόμαστε» - τόνισε - «στις συνδικαλιστικές ηγεσίες των παρατάξεων της ΝΔ, του όλου ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο όταν τα κόμματά τους βρίσκονται στην κυβέρνηση, ενώ όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση κάνουν κριτική σε επιμέρους ζητήματα της κυβερνητικής πολιτικής, χωρίς να αμφισβητούν τον πυρήνα της, την πολιτική που υπερασπίζεται τα κέρδη, την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων, τη λειτουργία τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ακόμα κι όταν είναι δημόσιες - κρατικές, που υπερασπίζεται τις επιταγές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ».

Υπάρχει άλλος δρόμος να βαδίσουν οι εργαζόμενοι!

Και επεσήμανε ότι υπάρχει άλλος δρόμος: Της αλλαγής του συσχετισμού δυνάμεων παντού, της ανασύνταξης του κινήματος. «Ο δικός μας μονόδρομος είναι ο δρόμος που ακολουθούν σωματεία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που κέρδισαν μάχες, που υπογράψανε Συλλογικές Συμβάσεις, που στάθηκαν απέναντι σε διώξεις εργαζομένων, που αντιμετώπισαν τον αυταρχισμό, που τσαλαπάτησαν αντεργατικούς νόμους και απαγορεύσεις, που αφήσανε στα χαρτιά τους αντιαπεργιακούς νόμους όλων των κυβερνήσεων».

Τώρα «πρέπει να δυναμώσει η ταξική γραμμή, η συλλογική δράση και διεκδίκηση στο εργατικό κίνημα. Η αλλαγή των συσχετισμών με την αποφασιστική ενίσχυση των δυνάμεων της ΔΑΣ μπορεί να δώσει ανάσα, πραγματική ελπίδα και προοπτική στους αγώνες που έρχονται. Να ανοίξει δρόμο για αγωνιστικές αποφάσεις και συντονισμένες πρωτοβουλίες, που με την πάλη μας θα βάλουμε στο επίκεντρο τις ανάγκες μας και την προοπτική της ζωής μας.

Ενα τέτοιο κίνημα θα βάλει εμπόδια στις επιδιώξεις του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του, θα καταστήσει αντεργατικούς νόμους ανενεργούς και θα εμπνεύσει νέους εργαζόμενους να μπουν στη μάχη. Με χειραφέτηση των εργαζομένων, με μαζικοποίηση της δράσης Σωματείων και Ομοσπονδιών, με την ΑΔΕΔΥ κοντά στην καθημερινή τους δράση, δίπλα στους εργαζόμενους και στα σωματεία τους, αποκούμπι σε κάθε διωκόμενο.

(...) Δίνουμε μαζικό αγωνιστικό "παρών" στις κινητοποιήσεις στις 16 Δεκέμβρη, στη συγκέντρωση στις 12 Δεκέμβρη στο Εφετείο Αθήνας, στη δίκη της Χρυσής Αυγής, τη μέρα που η εισαγγελέας θα ανακοινώσει την πρότασή της σχετικά με την ενοχή ή μη των καταδικασμένων χρυσαυγιτών, δίνουμε μαζικό αγωνιστικό ραντεβού στους αγώνες τού αύριο, που θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δυναμώσουν και να κλιμακωθούν.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους αγωνιζόμενους, σε όλους τους διωκόμενους εργαζόμενους που σήκωσαν ανάστημα απέναντι στην αδικία και στην καταστολή, σε όλους τους λαούς που παλεύουν να χαράξουν τη δική τους πατρίδα, να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις.

Προχωράμε μαζί, προχωράμε μπροστά, δυνατά, πιο πολλοί, πιο δυνατοί για την ανατροπή... Δίνουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται... Προχωράμε μαζί με όλους που δεν περιμένουν ούτε σωτήρες, ούτε "...ότι οι κουφοί παραχωρήσεις θα μας κάνουν κι οι αχόρταγοι κάτι θε να μας δώσουν! Οτι οι λύκοι θα μας ταΐσουν αντί να μας καταβροχθίσουν!", όπως έγραψε κι ο μεγάλος Μπρεχτ».