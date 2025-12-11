ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν συνένοχοι στη μεταφορά πολεμικού υλικού

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά Σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» από τη Δευτέρα 15 Δεκέμβρη στις 6 π.μ. έως την Τετάρτη 17 Δεκέμβρη την ίδια ώρα, δηλώνοντας πως δεν θα επιτρέψουν τα Φορτηγά Οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro) να μεταφέρουν πολεμικό υλικό, ενώ διεκδικούν μια σειρά άλλα αιτήματα αιχμής για τους ναυτεργάτες.

Από χθες το πρωί οι εκπρόσωποι των δύο ναυτεργατικών σωματείων, με την απεργιακή ανακοίνωση στο χέρι, περιόδευσαν στα μηχανοστάσια των πλοίων Ro-Ro στον Νέο Μώλο Δραπετσώνας. Από τη συζήτηση με τους ναυτεργάτες για την απεργία, που στην αιχμή της έχει τα αιτήματα για ασφαλή επάνδρωση των μηχανοστασίων, καμία μεταφορά πολεμικού υλικού και επίδομα για τη μεταφορά επικίνδυνων - εύφλεκτων φορτίων, όπως επίσης τη λήψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας με ασφαλή ενδιαίτηση, αναδείχτηκε πλούσιος προβληματισμός.

Οι περιοδείες των Σωματείων θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, για την ακόμα καλύτερη προετοιμασία της απεργιακής μάχης.

Στην κοινή τους ανακοίνωση τα ναυτεργατικά σωματεία καταγγέλλουν τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, με την εντατικοποίηση να βαράει «κόκκινο», ενώ δεν λείπουν τα εργοδοτικά εγκλήματα εξαιτίας της απουσίας μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Απαιτούν: Να σταματήσει τώρα η μεταφορά πολεμικού υλικού από τα Ro-Ro, συνθέσεις με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Αύξηση της σύνθεσης στα μηχανοστάσια, ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, για αξιοπρεπή ενδιαίτηση. Το επίδομα υδραυλικών εργασιών να επεκταθεί σε όλο το πλήρωμα του μηχανοστασίου, καταβολή επιδόματος μεταφοράς επικίνδυνου φορτίου στα δρομολογημένα Ro-Ro, για όλες τις ειδικότητες των ναυτεργατών και κατοχύρωσή του στη ΣΣΕ Ακτοπλοΐας.