ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Τα σωματεία προετοιμάζουν μαχητικά τα συλλαλητήρια στις 16 Δεκέμβρη

Ενάντια στον νέο κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου, των φόρων και της φτώχειας διαδηλώνουν τηνοι εργαζόμενοι, στασε όλη τη χώρα, σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους που τους θέλει «κρέας για τα κανόνια» και φτηνό εργατικό δυναμικό για τα μονοπώλια.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγμα. Την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη εργατικά σωματεία καλούν στις 7 μ.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα καλεί τα σωματεία και τους εργαζόμενους το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Μέχρι στιγμής συλλαλητήρια έχουν οριστεί επίσης στην Πάτρα από το Εργατικό Κέντρο, στις 6 μ.μ. έξω από τα γραφεία του, στην Ημαθία από το Εργατικό Κέντρο στις 6 μ.μ. στην πλατεία δημαρχείου στη Βέροια και στην κεντρική πλατεία στη Νάουσα, και στην Αλεξανδρούπολη στις 7 μ.μ. στο δημαρχείο.

Τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας, Λαμίας, Θήβας, Λιβαδειάς και Φωκίδας σε κοινή σύσκεψη με σωματεία - μέλη τους έχουν αποφασίσει αγωνιστικές κινητοποιήσεις την Τρίτη 16 Δεκέμβρη σε κάθε πόλη της Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Δικαστηρίων της Χαλκίδας στις 6.30 μ.μ. και το Εργατικό Κέντρο Λαμίας την ίδια ώρα στην πλατεία Ελευθερίας. Συγκεντρώσεις θα γίνουν και σε πολλές ακόμα πόλεις όλης της χώρας.

Κάλεσμα στις συγκεντρώσεις έχουν απευθύνει επίσης το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής.

Προετοιμάζοντας το συλλαλητήριο, σωματεία και μαζικοί φορείς της Νέας Ιωνίας καλούν σε συγκέντρωση το Σάββατο 13 Δεκέμβρη, στις 12 μ. στην πλατεία Σημηριώτη, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη στους αγρότες.

Στην κινητοποίηση καλούν το Παράρτημα Ν. Ιωνίας - Ν. Ηρακλείου - Μεταμόρφωσης - Χαλκηδόνας του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ιωνίας, Ν. Ηρακλείου και Πέριξ Περιοχών, το Παράρτημα Ν. Ιωνίας της Ενωσης Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αθηνών και Περιχώρων, ο Σύλλογος Γυναικών Ν. Ιωνίας, το Παράρτημα Βορειοδυτικών Συνοικιών της Ενωσης Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωνίας - Ν. Ηρακλείου - Μεταμόρφωσης - Λυκόβρυσης «Γ. Σεφέρης», η Ενωση Συλλόγων Γονέων Ν. Ιωνίας.

Απεργία στη Λέσβο

Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνουν την Τρίτη 16 Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι της Λέσβου με απόφαση του Εργατικού Κέντρου, και μαζί με τους αγρότες και τους νέους του νησιού διαδηλώνουν ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, στην καταστολή και στις δίκες σε βάρος συνδικαλιστών και αγωνιστών, ενώ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων.

Η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 9 το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Μυτιλήνης, όπου θα δικάζονται ο πρόεδρος του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, ο γγ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και άλλοι διαδηλωτές, με κατασκευασμένες κατηγορίες, για τη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν τον Φλεβάρη του 2022 ενάντια στην κατασκευή της δομής - φυλακής στη Βάστρια.

«Απεργούμε και διαδηλώνουμε την αλληλεγγύη μας στον δίκαιο αγώνα των αγροτών - κτηνοτρόφων - μελισσοκόμων, που εδώ στο νησί μας και σε όλη τη χώρα δίνουν μάχη επιβίωσης, κόντρα στην πολιτική και στις επιλογές της ΕΕ. Μας αφορά όλους. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Θέλουμε φτηνά και ασφαλή αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Απεργούμε και διαδηλώνουμε εναντίον της καταστολής που σέρνει στα δικαστήρια αγωνιστές εργάτες και αγρότες. Απαιτούμε να σταματήσει η δίωξή τους. Η απαγόρευση των λαϊκών κινητοποιήσεων δεν θα περάσει, η "σιγή νεκροταφείου" δεν θα επικρατήσει», αναφέρει στο κάλεσμά του το Εργατικό Κέντρο.

Στους δρόμους και οι συνταξιούχοι

Μια μέρα πριν τα συλλαλητήρια για τον προϋπολογισμό, οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις καλούν σε παναττική συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στις 10.30 π.μ., ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σε ανακοίνωσή της για τις «αυξήσεις» στις συντάξεις που προπαγανδίζει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό, η Συντονιστική Επιτροπή των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων τονίζει: «Δεν πρόκειται να δεχτούμε και να ανεχτούμε αυτήν την κοροϊδία μετά από 15 χρόνια ληστείας στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις, της 13ης - 14ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ, της επιβολής της άδικης και εγκληματικής "προσωπικής διαφοράς", της "εισφοράς αλληλεγγύης" και πολλών άλλων παράνομων και ληστρικών ανατροπών».