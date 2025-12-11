ΕΛΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - «ΝΟΚΙΑ»

Με μεγάλη συμμετοχή οι απεργιακές κινητοποιήσεις

Με μεγάλη επιτυχία και καθολική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η 24ωρη απεργία των εργαζομένων στηνστις εγκαταστάσεις των

Από τις πρώτες πρωινές ώρες η απεργιακή φρουρά και η συγκέντρωση στην πύλη έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι δεν αποδέχονται τη σημερινή κατάσταση, με τους μισθούς πείνας και τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στον χώρο δουλειάς.

Διεκδικούν υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις, σταθερή και μόνιμη δουλειά με πλήρη δικαιώματα, άμεση πρόσληψη από τα ΕΛΠΕ, μέτρα υγείας και ασφάλειας που να ανταποκρίνονται στους πραγματικούς κινδύνους του χώρου.

Στο πλευρό των απεργών βρέθηκαν σωματεία και φορείς από πολλούς κλάδους, καθώς και εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ. Η πλατιά αλληλεγγύη που εκφράστηκε έδειξε ότι αυτός ο αγώνας δεν αφορά μόνο έναν εργολάβο, αλλά το συνολικό δικαίωμα των εργαζομένων για αξιοπρεπή και σταθερή εργασία.

Η προσπάθεια της εργολαβικής εταιρείας να βγάλει την απεργία παράνομη και καταχρηστική, βασισμένη στον απεργοκτόνο νόμο Χατζηδάκη, αποτελεί ομολογία φόβου απέναντι στη δύναμη της συλλογικής δράσης.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο συγκεκριμένος νόμος, ψηφισμένος από την κυβέρνηση της ΝΔ και υπερψηφισμένος από το ΣΥΡΙΖΑ κατά 44% και από το ΠΑΣΟΚ κατά 58%, αξιοποιείται για να υπονομεύσει κάθε ουσιαστική κινητοποίηση, μετατρέποντας το δικαίωμα της απεργίας σε μια διαδικασία γεμάτη εμπόδια, τυπικότητες και απειλές.

Δεν κατάφεραν όμως ούτε με αυτόν τον τρόπο να βάλουν φρένο στην αποφασιστικότητα των απεργών.Στη συνέλευση αποφάσισαν τη

«Η επιτυχία της απεργίας δείχνει τι μπορούν να πετύχουν οι εργαζόμενοι όταν είναι ενωμένοι και οργανωμένοι στο σωματείο τους. Αποτελεί σημαντικό βήμα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους και για την ενίσχυση της φωνής τους», σημειώνει το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη «Nokia»

Με επιτυχία και συμμετοχή πολύ μεγάλου ποσοστού των εργαζομένων πραγματοποιήθηκε χτες και η απεργία στη «Nokia Solutions & Networks Hellas», με το κτίριο ουσιαστικά να μη λειτουργεί. Εξω απ' αυτό, οι εργαζόμενοι έκαναν απεργιακή συγκέντρωση από τις 7 π.μ.

Αλλάζοντας στρατηγική και θέλοντας να αυξήσει τις επενδύσεις της στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στην πολεμική οικονομία, η εταιρεία ανακοίνωσε «αναδιαρθρώσεις» χωρίς καμία διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Απαντώντας με απεργία, οι εργαζόμενοι αψήφησαν το κλίμα αναμονής που καλλιεργεί η εργοδοσία και διεκδίκησαν διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε οποιαδήποτε εξέλιξη, ΣΣΕ για όλους, καμία απόλυση.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στήριξης και αλληλεγγύης από εκλεγμένους εκπροσώπους σωματείων του κλάδου (ΣΕΤΗΠ, «Vodafone», «Netcompany - Intrasoft», «Intracom Telecom», «Teleperformance», «Openbet»), καθώς και από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Επιπλέον, σωματεία έστειλαν ψηφίσματα αλληλεγγύης.

Πέρα από τον χαιρετισμό της προέδρου του επιχειρησιακού Σωματείου Χρυσαφένιας Μαλλιά - Στολίδου και τις παρεμβάσεις από άλλα μέλη του ΔΣ του Σωματείου και εργαζόμενους, στην απεργιακή συγκέντρωση μαγνητοσκοπήθηκε βίντεο που προβλήθηκε σε κοινή διαδικτυακή σύσκεψη εργαζομένων της «Nokia» στην Ιταλία, στη Γαλλία και στη Γερμανία, όπου υπήρχε κινητοποίηση στο Μόναχο.

Το κοινό μήνυμα που δόθηκε ήταν ξεκάθαρο: «Ολοι για έναν, ένας για όλους - Η αλληλεγγύη και η οργάνωση είναι η δύναμή μας».