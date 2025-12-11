Η πανοικοδομική απεργία στην υπόλοιπη χώρα

Στις μεγάλες πόλεις της επαρχίας κυριάρχησε η αλληλεγγύη στους αγρότες και στα μπλόκα τους

Θεσσαλονίκη

INTIME NEWS

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η χθεσινή απεργία στον κλάδο των Κατασκευών στη. Ολα τα μεγάλα εργοτάξια νέκρωσαν, ενώ αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στη συμβατική οικοδομή.

Ακολούθησε απεργιακή συγκέντρωση μπροστά στον ΕΦΚΑ και πορεία στους δρόμους της πόλης, όπου εκφράστηκε και η στήριξη των εργαζομένων του κλάδου στον αγώνα της αγροτιάς, τονίζοντας ότι έχουν τον ίδιο αντίπαλο, τους επιχειρηματικούς ομίλους που θησαυρίζουν στις πλάτες των αγροτών και των εργαζομένων.

Στην απεργιακή διαδήλωση συμμετείχαν οικοδόμοι και άλλοι εργαζόμενοι στα συναφή επαγγέλματα, καθώς και οι μισθωτοί τεχνικοί.

«Είμαστε εδώ με όσα κουβαλά ο καθένας και η καθεμιά, τις εξαντλητικές μέρες, τις απλήρωτες υπερωρίες, τις ευθύνες που δεν τελειώνουν όταν κλείσει ο υπολογιστής ή όταν φεύγουμε από το εργοτάξιο. Είμαστε εδώ γιατί ξέρουμε ότι τίποτα από αυτά δεν είναι μονόδρομος», είπε ο Μάριος Καρεκλάς, πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας.

Και πρόσθεσε: «Την ώρα που εμείς παλεύουμε καθημερινά να "βγει η δουλειά", οι 4 μεγαλύτεροι όμιλοι του κλάδου έχουν ανεκτέλεστο έργο 17,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ώρα που τα ωράριά μας δεν χωράνε σε καμία διαφορική εξίσωση, οι ίδιοι διεκδικούν κομμάτι της πίτας από την ανοικοδόμηση στην Ουκρανία εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Την ώρα που μας λένε ότι "δεν γίνεται" να υπάρξει Σύμβαση, ότι "δεν βγαίνουν", ο κλάδος δηλώνει έλλειψη 26.000 εργαζομένων. Δεν τους λείπουν άνθρωποι. Τους λείπουν εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα».

, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στο επικοινωνιακό πανηγύρι που έχει στήσει η νέα «τρόικα» κυβέρνησης - ΣΕΒ - ΓΣΕΕ για τις ΣΣΕ. «Θέλουν να βάλουν χέρι στις συμβάσεις των κλάδων. Τις συμβάσεις μας τις κατακτάμε με σκληρούς αγώνες και έτσι θα επιβάλουμε να γίνουν υποχρεωτικές για όλους τους εργοδότες», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Οι κυβερνήσεις και η εργοδοσία μάς θέλουν σκλάβους για να αυγατίζουν τα κέρδη τους. Δεν πάει άλλο! Θέλουμε κι εμείς να ζήσουμε. Με 7ωρη εργασία βλέπουμε τα παιδιά μας να μπορούν αυτά να σπουδάζουν. Δεν θα γίνουμε σκλάβοι στον 21ο αιώνα».

Θεσσαλία

«Ο μόνος δρόμος για εμάς είναι ο αγώνας! Δεν θα πεθάνουμε δουλεύοντας», είναι το μήνυμα που έστειλε η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στις Κατασκευές που έγινε τόσο στη Λάρισα, όσο και στην Καρδίτσα, με αποφάσεις των Συνδικάτων Οικοδόμων.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων νομού Λάρισας και το παράρτημα Θεσσαλίας του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών πραγματοποίησαν δυναμική συγκέντρωση και πορεία με αφετηρία την πλατεία Τάκη Γαργαλιάνου με σημαντική συμμετοχή εργαζομένων του κλάδου των Κατασκευών. Μεγάλα ποσοστά στην απεργία καταγράφηκαν στα περισσότερα έργα και γιαπιά του νομού, όπου το Συνδικάτο βρέθηκε από το πρωί.

Μιλώντας στη συγκέντρωση ο, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, σημείωσε: «Απαιτούμε από την κυβέρνηση να κάνει υποχρεωτική τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχουμε υπογράψει με τους εργοδότες. Να τηρηθεί το 7ωρο και το πενθήμερο, το 35ωρο για όλο τον κλάδο».

Κάλεσε, επίσης, τους εργαζόμενους του κλάδου να δώσουν δυναμικό «παρών» στην απεργία στις 16 Δεκέμβρη που έχει προκηρυχτεί από το Εργατικό Κέντρο της πόλης, καταδικάζοντας τον κρατικό προϋπολογισμό του πολέμου, της φτώχειας και εκφράζοντας ακόμη πιο δυναμικά την αλληλεγγύη τους στον δίκαιο αγώνα των αγροτών.

Αντίστοιχα σημαντική συμμετοχή είχε η απεργία και στην Καρδίτσα, όπου μεγάλα έργα και γιαπιά σήμερα ήταν κλειστά. Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Ζούκας, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, ανέδειξε τα δίκαια αιτήματα του κλάδου.

Δυτική Ελλάδα

Μαχητικό μήνυμα έστειλε η συμμετοχή στην απεργία και από την Πάτρα, όπου μεγάλα έργα σταμάτησαν όπως και συμβατικές οικοδομές. Στο πλευρό των εργαζομένων στις Κατασκευές έξω από τον ΕΦΚΑ, όπου έγινε η απεργιακή συγκέντρωση, βρέθηκε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Δημήτρη Μαρμούτα, όπως και άλλοι εργαζόμενοι, συνδικαλιστές και συνταξιουχικά σωματεία.

Στην απεργία συμμετείχε το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, εκ μέρους του οποίου η Δέσποινα Μαντωνανάκη στάθηκε στα κοινά προβλήματα των εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών. Με την ανάδειξη της ανάγκης για κοινό αγώνα με τους αγροτοκτηνοτρόφους, ξεκίνησε την ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, Στέφανος Λαβράνος.

Χαιρέτισε την πολύ μεγάλη συμμετοχή στην απεργία σε μεγάλα έργα και στη συμβατική οικοδομή και κάλεσε σε συνέχιση του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς. Αναφέρθηκε επίσης στα τελευταία εργοδοτικά εγκλήματα, όπως στο Ελληνικό, αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενου στις κατασκευές στην Πάτρα.

«Το ψωμί και τα δικαιώματά μας δεν τα κατακτάμε με παρακάλια, αλλά με οργανωμένο αγώνα» είπε ανάμεσα σε άλλα και κάλεσε στο συλλαλητήριο του ΕΚ Πάτρας την Τρίτη 16 Δεκέμβρη ενάντια στον αντιλαϊκό - αιματοβαμμένο προϋπολογισμό. Ακολούθησε παρέμβαση στις αρμόδιες διευθύνσεις του ΕΦΚΑ.

Αντίστοιχη, μαχητική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε από το Συνδικάτο Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας και στον ΕΦΚΑ Αγρινίου. Ομιλία πραγματοποιήθηκε εκ μέρους του ΔΣ από τον Θύμιο Γερολυμάτο και ακολούθησε παρέμβαση στην υπηρεσία. Στην πόλη η συμμετοχή στην απεργία ήταν καθολική, ενώ ήταν πολύ μεγάλη σε έργα όπως της αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα.

Ηπειρος

Στα Γιάννενα η απεργιακή συγκέντρωση του Συνδικάτου Οικοδόμων πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, εκεί όπου όλες τις προηγούμενες μέρες εκατοντάδες οικοδόμοι παίρνουν μέρος μαζικά στις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου, δείχνοντας στην πράξη ότι «δυνατό σωματείο σημαίνει δύναμη για όλους τους εργαζόμενους».

Εκ μέρους της απερχόμενης διοίκησης, ο Βαγγέλης Κρικώνης εξέφρασε τη στήριξη και την αλληλεγγύη στα μπλόκα της αγροτιάς, κάλεσε σε συνέχεια και κλιμάκωση του αγώνα, με επόμενο σταθμό τα συλλαλητήρια της 16ης Δεκέμβρη ενάντια στον νέο πολεμικό - αντεργατικό προϋπολογισμό, αλλά και με μαζική συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου μέχρι το Σάββατο, ώστε να βγει «ακόμα πιο δυνατό στήριγμα για την εργατική τάξη του νομού απέναντι στη μεγαλοεργοδοσία και τις κυβερνήσεις της».

Στην Κέρκυρα, η απεργιακή συγκέντρωση των οικοδόμων πραγματοποιήθηκε έξω από την Περιφέρεια (Παλιά Δικαστήρια), από κοινού με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Κέρκυρας.

Κρήτη

Στο Ηράκλειο από νωρίς το πρωί, κλιμάκια του Συνδικάτου Οικοδόμων και του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών βρέθηκαν σε μεγάλα εργοτάξια και οικοδομές στο κέντρο της πόλης. Η πλειοψηφία των οικοδόμων και των μισθωτών τεχνικών απέργησαν, στέλνοντας μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία ότι οι οικοδόμοι και στο Ηράκλειο δεν πάνε πίσω από τα αιτήματα του κλάδου για υποχρεωτικότητα της σύμβασης, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δυναμική απεργιακή συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο από το παράρτημα του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών και το Συνδικάτο Οικοδόμων. Από το βήμα της συγκέντρωσης ο Βάγιας Βάγιας, πρόεδρος του παραρτήματος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα υπογραφής κλαδικής σύμβασης.

Ο Παναγιώτης Μπαλαμπάνης, μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου και του ΔΣ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Από το βήμα της σημερινής απεργιακής συγκέντρωσης εκφράζουμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας στον αγώνα και τα μπλόκα της αγροτιάς. Ξέρουμε ότι το δίκιο μας θα το επιβάλλουμε με τον αγώνα μας. Ξέρουμε ότι εμείς πρέπει να οργανώσουμε την πάλη μας μέσα στους χώρους δουλειάς για να προστατεύσουμε τις ζωές μας.

Δεν παίζουμε στα ζάρια ποιος θα είναι ο επόμενος που θα σακατευτεί, που θα χάσει τη ζωή του. Την προηγούμενη βδομάδα στο ΒΟΑΚ συνάδελφός μας έπεσε με το κεφάλι και ακόμα είναι στη ΜΕΘ και του ευχόμαστε περαστικά».

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της πόλης, με κατάληξη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, όπου οι αγροτοκτηνοτρόφοι πραγματοποιούν πολυήμερη συμβολική κατάληψη. Φτάνοντας εκεί οι οικοδόμοι φώναξαν το σύνθημα: «Εργατιά - Αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά».

Στη συνέχεια ο Γιάννης Γωνιανάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, απευθυνόμενος στους αγροτοκτηνοτρόφους είπε: «Ηρθαμε να δηλώσουμε τη στήριξη στον αγώνα σας γιατί έχουμε κοινό αντίπαλο. Εσείς στενάζετε στα χωράφια και εμείς στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Δεν θα αφήσουμε την πολιτική τους να μας εξαθλιώσει».

Στα Χανιά αντίστοιχα υπήρξε αυξημένη συμμετοχή των οικοδόμων στην κλαδική απεργία. Δεν δούλεψαν μεγάλα εργοτάξια όπως αυτό της δημοτικής αγοράς και άλλα σε όλο τον νομό. Το συνδικάτο πραγματοποίησε μαχητική παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας για την ανασφάλιστη εργασία και τα εργατικά «ατυχήματα». Στο Ρέθυμνο, τέλος, το Συνδικάτο Οικοδόμων πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ.