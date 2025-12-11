ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Δυναμώνουμε τον αγώνα για ΣΣΕ με αυξήσεις, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο

Κλιμακώνουν τη δράση τους οι Ομοσπονδίες για τη διεκδίκηση Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις, σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Δίνουν έτσι απάντηση και στην άθλια «κοινωνική συμφωνία» κυβέρνησης - εργοδοσίας - πλειοψηφίας ΓΣΕΕ για τις Συμβάσεις, που αποτελεί μνημείο κοινωνικοεταιρισμού γα την καθήλωση των μισθών και των εργατικών διεκδικήσεων, με «νεκρανάσταση» των εργατοπατέρων.

Τη Δευτέρα, 9 Ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα έδωσαν συνέντευξη Τύπου έξω από το υπουργείο της εργοδοσίας για να καταγγείλουν την άθλια συμφωνία και να παρουσιάσουν τον αγωνιστικό σχεδιασμό τους για τη διεκδίκηση ΣΣΕ. Τη συνέντευξη οργάνωσαν οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Φαρμάκου, Εμφιαλωμένων Ποτών, Μεταλλωρύχων, Λογιστών, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος και Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή.

Στην εισηγητική ομιλία ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, αναφερόμενος στις πανηγυρικές ανακοινώσεις κυβέρνησης - εργατοπατέρων την περασμένη βδομάδα επεσήμανε ότι «με τη συμφωνία τους θέλουν να παρέμβουν στο περιεχόμενο των κλαδικών Συμβάσεων, να αφοπλίσουν τις Ομοσπονδίες από τη διαπραγμάτευση και την άσκηση πίεσης απέναντι στην εργοδοσία κάθε κλάδου. Αναλαμβάνουν ο ΣΕΒ, η ΓΣΕΕ με τη βοήθεια της κυβέρνησης, ως μια επιτροπή λογοκρισίας που θα εμποδίζει να ξεφεύγουν οι κλαδικές ΣΣΕ από τα όρια που καθορίζουν οι ανάγκες της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μεγάλων ομίλων».





«Στο πόδι» οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο

Τόνισε πως αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να ενταθεί ο αγώνας για αυξήσεις σε μεροκάματα και μισθούς, για ΣΣΕ που να καλύπτουν τους εργαζόμενους και όχι Συμβάσεις με έναν «ψευτομισθό και τα ελάχιστα για να βράζουμε στα προβλήματά μας».

Η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, είπε ότι η κυβέρνηση, οι εργοδότες και η άθλια ηγεσία της ΓΣΕΕ είναι γελασμένοι αν νομίζουν πως οι εργαζόμενοι θα κάτσουν με τα χέρια σταυρωμένα.

«Ηδη η ΟΙΥΕ σε συνάντηση που είχε την προηγούμενη βδομάδα με την ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή κλαδικής Σύμβασης στο Εμπόριο, κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για αύξηση μισθών, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, ξεπάγωμα τριετιών, επιδόματα, κατάργηση των σπαστών, κυλιόμενα ρεπό. Σύμβαση που θα παλέψουμε να υπογραφεί μαζί με τα δεκάδες κλαδικά και επιχειρησιακά Σωματεία στο Εμπόριο».

Αναφερόμενη στις άθλιες συνθήκες στις οποίες δουλεύουν χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι, ειδικά την περίοδο των γιορτών, είπε ότι η Ομοσπονδία και τα Σωματεία σχεδιάζουν την Κυριακή 14 Δεκέμβρη παρεμβάσεις σε μεγάλους εμπορικούς δρόμους, πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ, με επίκεντρο την υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης και κατοχύρωση της Κυριακής αργίας.

Η Ντ. Γκογκάκη στάθηκε επίσης στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα: «Στα "Notos" με απόφαση του Σωματείου οι εργαζόμενοι συμμετείχαν μαζικά σε 3ώρη στάση εργασίας στις 28 Νοέμβρη, διεκδικώντας 20% αυξήσεις στους μισθούς και μετατροπή των Συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης.

Αντίστοιχα, τα Σωματεία σε "e-food" και "Wolt" με στάσεις εργασίας στις 28 - 29 Νοέμβρη απαίτησαν Συλλογικές Συμβάσεις. Επιχειρησιακά Σωματεία όπως αυτό των "Praktiker" οργανώνουν τον αγώνα τους για υπογραφή Σύμβασης. Τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη το Σωματείο σε "Vodafone" - "360 Connect" και Λοιπές Θυγατρικές πραγματοποίησε στάση εργασίας ενάντια στις βλαπτικές μεταβολές και στις τροποποιήσεις ωραρίων που θέλει να επιβάλει η διοίκηση της εταιρείας».

Οχι σε συμφωνίες στα μέτρα των εργοδοτών

Ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, αναφερόμενος στη συμφωνία της ντροπής που υπέγραψαν κυβέρνηση, εργοδότες και εργατοπατέρες σημείωσε πως θέλουν να ξεμπερδέψουν με τις διεκδικήσεις και τις κατακτήσεις των εργαζομένων. «Θέλουν να δέσουν χειροπόδαρα τους εργαζόμενους», είπε χαρακτηριστικά, για να στοιχίζονται πίσω από το άρμα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας.

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των Τροφίμων, ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ο ΣΕΒ «ζήτησε την εξαίρεση των εργαζομένων του κλάδου από τις Κλαδικές Συμβάσεις, να αμείβονται δηλαδή με τον κατώτατο μισθό. Για τέτοια "επαναφορά" μιλάνε», σημείωσε.

«Κριτήριο για εμάς είναι η ζωή μας, η επιβίωσή μας. Δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για δουλειά με δικαιώματα, αξιοπρεπείς μισθούς, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, με επίκεντρο τα εργοστάσια και τους χώρους δουλειάς. Εκεί θα κριθεί η μάχη, από τη συμμετοχή των εργαζομένων με αυτόν τον προσανατολισμό. Δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουν με τους εργάτες και τα σωματεία τους», τόνισε.

Οι νόμοι «ταΐζουν» την εργοδοτική επιθετικότητα

Το στίγμα από τον κλάδο των Εμφιαλωμένων Ποτών έδωσε στη συνέχεια ο Γιάννης Νιβορλής, πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Οπως είπε, μέχρι το 2009 στον κλάδο υπήρχε Κλαδική Σύμβαση που περιλάμβανε όλους τους εργαζόμενους στους υποκλάδους. «Από το 2010 έως σήμερα, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων με διάφορα προσχήματα δυναμίτιζε τις διαπραγματεύσεις για να μην υπογραφεί Κλαδική Σύμβαση, δηλώνοντας πως δεν εκπροσωπεί όλους τους υποκλάδους».

Αυτό - συνέχισε - είχε ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται εκπρόσωποι εργοδοτών και να ζητούν έναρξη των διαπραγματεύσεων από την αρχή, με βάση των κατώτατο μισθό. «Στόχος τους είναι να χειραγωγούν τους εργαζόμενους, πιέζοντας για υπογραφή ατομικών Συμβάσεων, είτε εκβιάζοντας με απολύσεις, είτε με το "τυράκι" της "οικειοθελούς παροχής" - που φυσικά κόβεται ανά πάσα στιγμή το αποφασίσει ο εργοδότης».

«Με αυτόν τον τρόπο, οι νεοπροσληφθέντες σε μια βιομηχανία μπαίνουν με τον κατώτατο μισθό που ορίζει ο κάθε υπουργός», επεσήμανε ο Γ. Νιβορλής και κατήγγειλε την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, που έρχεται μέσα από «κοινωνικούς διαλόγους» να υπογράψει αυτήν την άθλια συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα περάσει.

Μόνο με αγώνες μπορούν να κερδηθούν ανάσες

Την πείρα των Μεταλλωρύχων ανέδειξε ο Δημήτρης Μπάτης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας σε έναν κλάδο όπου υπογραφόταν Κλαδική Σύμβαση μέχρι και το 2019, καλύπτοντας 15.000 εργαζόμενους, ενώ σε κάποιες ειδικότητες οι μισθοί διπλασιάστηκαν. «Επαθαν αναστάτωση οι εργοδότες, όταν πήγαμε να διαπραγματευτούμε τη νέα Σύμβαση, αυτό μας είπαν», αρνούμενοι τις προτάσεις της Ομοσπονδίας.

Ο συνδικαλιστής αναφέρθηκε στα νομοθετήματα που έχουν σαν όπλα στα χέρια τους οι εργοδότες, όπως οι αντεργατικές διατάξεις που ενσωματώθηκαν στον νόμο Χατζηδάκη και με τις οποίες αν μια επιχείρηση επικαλεστεί οικονομικό πρόβλημα, τότε η κυβέρνηση μπορεί να επιβάλει τους δυσμενέστερους για τους εργάτες όρους. Παράλληλα μια σειρά εργοδότες, μέσω ατομικών Συμβάσεων και απειλώντας με απολύσεις, κατάργησαν στην πράξη τις επιχειρησιακές Συμβάσεις, επιβάλλοντας δυσμενείς όρους.

«Πρόσφατα αποτρέψαμε την προσπάθεια της "Metlen" στους βωξίτες Παρνασσού, αμέσως μετά την ψήφιση του 13ωρου, εκβιαστικά να ανανεώσει τις ατομικές Συμβάσεις των εργαζομένων πριν καν λήξουν, τρώγοντάς τους ώρες και απλήρωτα Σάββατα», ενώ στην «ΤΕΡΝΑ - Λευκόλιθοι Εύβοιας» η Ομοσπονδία καθυστέρησε τις 45 απολύσεις που σχεδίαζε η εργοδοσία.

«Απάντηση είναι οι αγώνες μας. Οπως τα Σωματεία στην "Ελληνικός Χρυσός", που προσπάθησε η εργοδοσία να τους επιβάλει το 12ωρο, αλλά απάντησαν με απεργία 16 ημερών και με αλληλεγγύη από όλα τα σωματεία όλης της χώρας, με αποτέλεσμα να μην περάσει και να κερδίσουν αυξήσεις μισθών έως και 30%».

«Ευελιξία» και υπερωρίες στον κλάδο του Φαρμάκου

Το τι σημαίνει ανάπτυξη για τις φαρμακοβιομηχανίες ανέδειξε στην παρέμβασή του ο Στάθης Σταθουλόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο.

«Οι εργοδότες θέλουν να επιβάλουν "ευέλικτο" ωράριο στις φαρμακαποθήκες για όλες τις μέρες της εβδομάδας, όπως έγινε σε μεγάλη φαρμακευτική επιχείρηση, όπου το ωράριο ξεπέρασε και τις 28 συνεχόμενες ώρες, στο όνομα των "έκτακτων αναγκών". Εφτασαν να παραβιάσουν ακόμα και τον δικό τους νόμο για το 13ωρο! Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν συχνά εργατικά "ατυχήματα"».

Καταγγέλλοντας τη στάση της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, τόνισε: «Η Ομοσπονδία και τα Σωματεία του κλάδου θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα για υπογραφή Συμβάσεων με ουσιαστικές αυξήσεις, σε μια περίοδο που η τεχνολογία και η επιστήμη γνωρίζουν τεράστια άλματα και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Θα συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά την πάλη για να μην περάσουν αυτοί οι άθλιοι σχεδιασμοί».

Μεγάλη επιτυχία του ...ΣΕΒ η Σύμβαση της ΠΟΕΜ

Σε παρέμβασή του ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας, αναφέρθηκε στη Σύμβαση που υπέγραψε πρόσφατα η πλειοψηφία στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στο Μέταλλο (ΠΟΕΜ) με τον ΣΕΒ και η οποία «είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες» της εργοδοσίας.

Οπως εξήγησε, «το μεροκάματο σε πραγματικό νούμερο - όχι σε αγοραστική δύναμη - είναι το ίδιο με αυτό του 2008, ενώ τα επιδόματα έχουν κι αυτά μειωθεί». Ο,τι ήθελε ο ΣΕΒ περιγράφεται στη Σύμβαση, με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας να έχει μετατραπεί σε επίδομα «ιδιαιτέρων συνθηκών», ξηλώνοντας έτσι και την ελάχιστη προστασία. Παράλληλα δεν υπάρχει αντεργατική διάταξη για το ωράριο, την υπερωρία και το διάλειμμα που να μην έχει συμπεριληφθεί στη Σύμβαση.

Αναπόφευκτη είναι η σύγκριση με τη Σύμβαση που έχει υπογράψει το Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής. Για παράδειγμα, στη Σύμβαση της ΠΟΕΜ το κατώτατο μεροκάματο στο 8ωρο με 30 χρόνια προϋπηρεσία είναι πιο χαμηλό από το κατώτατο μεροκάματο του ανειδίκευτου εργάτη με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο που προβλέπει η Σύμβαση του Συνδικάτου.

«Το πόσο βρώμικος είναι ο ρόλος του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού φάνηκε το 2017. Οταν το Συνδικάτο πάλευε για τη Σύμβαση, αυτές οι δυνάμεις έλεγαν ότι "με αυτά που κάνετε διώχνετε τα καράβια και τις δουλειές"», είπε χαρακτηριστικά ο Σ. Πουλικόγιαννης και ξεκαθάρισε: «Θα δοθούν μεγάλες μάχες για πραγματικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και αυξήσεις».

«Εργατικό Δίκαιο» στην υπηρεσία της εργοδοσίας

Παρέμβαση στη συνέντευξη Τύπου έκανε και ο Βασίλης Αρχιμανδρίτης, εργατολόγος και διαμεσολαβητής στον ΟΜΕΔ. Οπως είπε, «οι εργασιακές σχέσεις δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ σχέσεις ισότητας μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη», ενώ με νόμους όλων των κυβερνήσεων τα δύο μέρη λογαριάζονται ως «ισότιμα» στην ατομική διαπραγμάτευση.

Υπενθύμισε δε ότι ακόμα και σήμερα, για να επεκταθεί μια Σύμβαση το Σωματείο θα πρέπει να καταθέσει πόρισμα αλλά και τεκμηρίωση για τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα από την επέκτασή της! Με βάση τα παραπάνω, ανέδειξε ότι μπαίνουν μια σειρά επιπλέον «κόφτες» στο ήδη ασφυκτικό πλαίσιο που υπάρχει. «Εμείς είμαστε εδώ ως νομικοί επιστήμονες για να λέμε την αλήθεια, όπως αυτή εδράζεται πάνω σε αντικειμενικές βάσεις και όχι όπως τη φαντασιώνονται κάποιοι. Θα είμαστε δίπλα σας», τόνισε κλείνοντας.