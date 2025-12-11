ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

«Νέκρωσαν» χτες μεγάλα εργοτάξια και γιαπιά

Στο υπουργείο Εργασίας κατευθύνθηκαν με πορεία οι απεργοί της Αθήνας. Αφαντη για άλλη μια φορά η υπουργός

RIZOSPASTIS

Με καθολική συμμετοχή ολοκληρώθηκε η χθεσινή απεργία στον κλάδο των Κατασκευών, με τα γιαπιά και τα μεγάλα εργοτάξια να «νεκρώνουν». Οικοδόμοι, μισθωτοί τεχνικοί, ηλεκτρολόγοι και εργάτες στην κατασκευή της γραμμής 4 του Μέτρο, πίσω από τα πανό των συνδικάτων τους, απαίτησαν Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Διαδήλωσαν ενάντια στους μονοπωλιακούς ομίλους στον κλάδο, που «κοντεύουν να σκάσουν απ' τα κέρδη, ενώ εγώ δεν μπορώ να πάω σούπερ μάρκετ», όπως έλεγε σε κάποιο πηγαδάκι ένας απεργός στην Αθήνα.

Ξεχώρισε σε μαζικότητα το πανό του Σωματείου στο εργοτάξιο του Ελληνικού, που βρίσκονταν στη δεύτερη μέρα απεργίας, μετά τον θάνατο του 27χρονου συναδέλφου τους πάνω στο μεροκάματο. «Το δίκιο του Αχμεντ δεν θα χαθεί, το δίκιο του Αχμεντ θα έρθει», φώναζαν Αιγύπτιοι οικοδόμοι στη γλώσσα τους, ως φόρο τιμής στον συνάδελφό τους. «Ελληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι», η απάντηση όλης της απεργιακής διαδήλωσης.

Εχουμε απέναντι την εργοδοσία και τις κυβερνήσεις της

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση στην Κάνιγγος απηύθυνε ο Γιάννης Νικολιδάκης, απερχόμενος πρόεδρος του ΔΣ του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων Αθήνας, που όλο αυτό το διάστημα έδινε τη μάχη των αρχαιρεσιών, με τη συμμετοχή να είναι ήδη 60% αυξημένη.





RIZOSPASTIS

«Δίνουμε συντονισμένη μάχη με παρεμβάσεις σε μια σειρά εργοτάξια. Πέφτει χρήμα για τα έργα και εμείς που τα φτιάχνουμε μένουμε στις 15 του μήνα χωρίς λεφτά», είπε. Στεκόμενος στις απαράδεκτες συνθήκες, ανέφερε πως οι εργαζόμενοι διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο όταν πάνε για συντήρηση ανελκυστήρων ή μέσα στις οικοδομές, αλλά δεν κατατάσσονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, ενώ υπάρχουν άλλοι που είναι δηλωμένοι σαν υπάλληλοι γραφείου.

«Δουλεύουμε υπερωρίες για να φέρουμε βόλτα. Αν υπολογίσουμε τον νόμο για το 13ωρο, πώς θα μας προστατέψει απλά ένα κράνος; Εχουμε και εμείς νεκρούς και δεν θα πεθάνουμε για τα χρονοδιαγράμματά τους και τα κέρδη τους», ξεκαθάρισε.

Τον λόγο πήρε μετά ο Ηλίας Τσιμπουκάκης, πρόεδρος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, τονίζοντας ότι «βαδίζουμε μαζί, ενάντια στον κοινό μας αντίπαλο, τους εργοδότες», καθώς ο πολυδιαφημισμένος κλάδος των Κατασκευών είναι ποτισμένος με το αίμα των εργατών, με νεκρούς και σακατεμένους.

«Την ευελιξία τη γνωρίζουμε, εμείς που είμαστε με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι), για να δουλεύουμε χωρίς ωράριο και με "κλειστό μισθό", για να οδηγεί στη φθηνότερη εργατοώρα», σημείωσε και πρόσθεσε πως τα μονοπώλια του κλάδου (ΤΕΡΝΑ - AVAX - AKTOR - METKA) αρνούνται να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση, αφού θέλουν να βγάλουν τα 17 δισ. του «ανεκτέλεστου έργου» με το μικρότερο δυνατό κόστος.





RIZOSPASTIS

Δεν κάνουμε πίσω ούτε σπιθαμή

«Το ίδιο κράτος που με κάθε κυβέρνηση μοιράζει άφθονο κρατικό χρήμα και νομοθετεί κάθε τους απάντηση, δεν θα μας "χαρίσει" Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» σημείωσε και κάλεσε σε ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή και οργάνωση στα Συνδικάτα, κόντρα σε κυβερνήσεις, κράτος, εργοδότες, αλλά και την ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε σπιθαμή από το δίκιο μας». Αυτό το μήνυμα έστειλε με την κεντρική ομιλία στην απεργιακή συγκέντρωση ο Βάλσαμος Συρίγος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας και πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων στο Ελληνικό.

Εξέφρασε την αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών, ενώ τόνισε ότι επόμενος αγωνιστικός σταθμός είναι το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 16 Δεκέμβρη, την ημέρα που θα ψηφιστεί ο πολεμικός και αντεργατικός προϋπολογισμός.

Παράλληλα τόνισε: «Επειδή η δράση του ταξικού εργατικού κινήματος τους ανησυχεί και φοβούνται τους αγώνες μας, προσπαθούν να λανσάρουν την ψευδαίσθηση ότι θα κάθεται σε ένα τραπέζι διαλόγου ο ΣΕΒ με τη ΓΣΕΕ και αυτομάτως θα αποκτούν οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων Συλλογικές Συμβάσεις. Αυτό που επιδιώκουν με τη συμφωνία - μνημόνιο για τις ΣΣΕ είναι να καθορίζουν αυτοί ποιο θα είναι το μεροκάματο και το ωράριο εργασίας και το "τυρί στη φάκα" είναι η υποχρεωτικότητα των συμβάσεων. Αυτό που θέλουν οι νέοι τροϊκανοί είναι να βάλουν χέρι στις συμβάσεις των κλάδων. Το ιδανικό γι' αυτούς θα ήταν ο ΣΕΒ να υπαγορεύει και η ΓΣΕΕ να γράφει τις Συμβάσεις».

RIZOSPASTIS

Ψάχνουν «βολικούς» συνομιλητές

Αναφερόμενος στην απεργία στο εργοτάξιο του Ελληνικού με αφορμή τον θάνατο του 27χρονου εργάτη και τα δεκάδες εργατικά «ατυχήματα» στον κλάδο των Κατασκευών, ανέδειξε την αναγκαιότητα για 7ωρο - 5ήμερο. «Να παίρνουμε μεροκάματο που θα καλύπτει τις ανάγκες των οικογενειών μας, να δουλεύουμε με ασφάλεια και όχι να αφήνουμε τα κόκαλά μας μέσα στις "αρένες θανάτου" που λέγονται χώροι δουλειάς», είπε, ξεκαθαρίζοντας πως οι οικοδόμοι δεν θα ανεχτούν να μετρήσουν κι άλλους νεκρούς.

Η πορεία κατευθύνθηκε στο υπουργείο Εργασίας, απαιτώντας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία, όπως και να απομακρυνθούν τα ΜΑΤ. Για ακόμα μια φορά ουδείς βρέθηκε εκεί για να συναντήσει την αντιπροσωπεία των συνδικάτων.

Ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, μιλώντας έξω από το υπουργείο είπε: «Η υπουργός ποτέ δεν καταδέχτηκε να μας δει, λείπει λέει. Δεν έχει συναντήσει ποτέ αυτούς που σκοτώνονται στους χώρους δουλειάς. Θέλουν βολικούς συνομιλητές όπως η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ. Θα γίνουμε εφιάλτης τους, γιατί είμαστε με τις ανάγκες των εργαζομένων». Τέλος, κάλεσε στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 16 του μήνα, με νέα απεργία στον κλάδο των Κατασκευών να προετοιμάζεται, ενώ για ακόμα μια φορά εξέφρασε την αλληλεγγύη των εργατών στους αγρότες που αγωνίζονται.