«Απεργήσαμε όλοι... »

Ο «Ριζοσπάστης» μίλησε με μετανάστη από την Αίγυπτο και διασωθέντα από το ναυάγιο της Πύλου, που δουλεύει στο Ελληνικό. Ηταν συνάδελφος με τον 27χρονο που σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο. «Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό», μας είπε. «Απεργήσαμε όλοι» πρόσθεσε, δίνοντας το στίγμα ότι παρά τις πιέσεις, οι μετανάστες βρίσκουν δύναμη μέσα στο Σωματείο τους.

Λίγο πιο πέρα, στο μπλοκ του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, δύο νέες εργαζόμενες σε τεχνικό γραφείο περιγράφουν: «Μου είπαν να ξεκινήσω με 500 ευρώ μαύρα και μετά πρόσληψη, να δούμε πώς θα τα πάω». Κάπως έτσι αντιμετωπίζουν οι εργοδότες τους νέους μηχανικούς, με τζάμπα δουλειά για να αποκτήσουν την πολυπόθητη προϋπηρεσία. «Εχουμε κοινό συμφέρον με τους οικοδόμους και τους ηλεκτρολόγους», συμπλήρωσε η συνάδελφός της. «Ξέρουμε τι θα πει 12ωρο, ξέρουμε τι θα πει δουλειά 6 στα 7».