Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια...

Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα κατά τη συγκρότηση του προεδρείου του Γενικού Συμβουλίου της Ενωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ), γίνεται προσπάθεια από τις δυνάμεις των «Παρεμβάσεων» (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) να δικαιολογήσουν τη στάση τους, τη βοήθεια δηλαδή που έδωσαν στις παρατάξεις των ΔΑΚΕΘ (ΝΔ) - ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚΕ) - ΕΑΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) να στερήσουν από τη ΔΑΣ τη θέση του προέδρου από το Γενικό Συμβούλιο της ΕΔΟΘ (ως πρώτη δύναμη).

Σύντομα, θυμίζουμε πως η ΕΔΟΘ είναι το μεγαλύτερο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ στην Ελλάδα, που εκπροσωπεί πάνω από 22.000 εργαζομένους, και πριν λίγες μέρες η ΔΑΣ (το ψηφοδέλτιο που στηρίζουν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ) κατέκτησε την πρώτη θέση για πρώτη φορά. Η επιλογή αυτή των εργαζομένων αποτέλεσε ένα ακόμα ηχηρό μήνυμα καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής της ΝΔ και ταυτόχρονα μια επιλογή ανατροπής της κατάστασης στο σωματείο, που με ευθύνη της πλειοψηφίας των δυνάμεων του κυβερνητικού συνδικαλισμού είχε οδηγηθεί στην πλήρη απαξία και τον εκφυλισμό, με τελευταίο επεισόδιο το καραμπινάτο περιστατικό νοθείας από τη ΔΑΚΕΘ, όπου προσπάθησαν να εμφανίσουν σωματείο τελωνειακών απαρτιζόμενο από δασκάλους!

Κατά τη διάρκεια της συγκρότησης λοιπόν του Γενικού Συμβουλίου, οι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ (ΕΑΕΚ) για πρόεδρο του ΓΣ, παρόλο που είχε αναδειχθεί 4η δύναμη, ενώ στην πορεία η ΔΑΚΕΘ έλαβε τη θέση του γραμματέα.

Η ηγεσία των «Παρεμβάσεων» λοιπόν έκανε πολιτική επιλογή διευκόλυνσης των παραπάνω μεθοδεύσεων, αφού στις σχετικές ψηφοφορίες ψήφισε «λευκό», στερώντας τη θέση του προέδρου του Γενικού Συμβουλίου από την ΔΑΣ με το «επιχείρημα» πως «πάγια θέση των "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ" είναι να τοποθετούνται υπέρ των προγραμματικών προεδρείων».

Είναι όμως πραγματικά έτσι; `Η μήπως η ηγεσία των «Παρεμβάσεων» προσπαθεί να κρύψει κάτι, που όμως η ίδια η ζωή με τραγικό τρόπο το διέψευσε;

Αλήθεια νούμερο 1: Η ηγεσία των «Παρεμβάσεων», πιστή στον τυχοδιωκτικό της χαρακτήρα, με τη διγλωσσία της κοροϊδεύει κατάμουτρα τους εργαζόμενους. Σε μια σειρά Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΠΕ βρίσκει, απ' ό,τι φαίνεται, «προγραμματικές συγκλίσεις» με δυνάμεις που αξιολογούν, που υλοποιούν στα σχολεία την κυβερνητική πολιτική, και δεν διστάζει να κάνει μαζί τους προεδρεία. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός πως στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Ροδόπης οι «Παρεμβάσεις» συγκροτούν προεδρείο με τη ΔΑΚΕ και τη ΔΗΣΥ (ΠΑΣΚΕ); Ομοίως στους Συλλόγους Καλαμάτας, στο Ζ' ΣΕΠΕ Θεσσαλονίκης, Λάρισας, πριν λίγα χρόνια στη Ρόδο κ.α.

Αλήθεια νούμερο 2: Κάποιος καλοπροαίρετος θα πει πως αυτά είναι πρωτοβάθμια Σωματεία. Ελα όμως που στην Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) μια χαρά μπήκανε σε αναλογικό προεδρείο και μια χαρά πήρανε και θέση (γενικό γραμματέα). Βέβαια στην ΕΙΝΑΠ ξαναθυμήθηκαν τη «θέση αρχών» και δεν μπήκαν σε αναλογικό προεδρείο. Για τέτοια σταθερότητα και προσήλωση «αρχών» μιλάνε!

Αλήθεια νούμερο 3: Κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, προκειμένου να βάλουν εμπόδια στις δυνάμεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, οι οποίες αποτελούν «καρφί στο μάτι» των αντιλαϊκών κυβερνήσεων. Πολιτική επιλογή έκαναν και στη ΔΟΕ, όπου δεν ψήφισαν πρόεδρο από την ΑΣΕ (συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ) που είναι πρώτη δύναμη (για πρώτη φορά στην ιστορία της μεγαλύτερης Ομοσπονδίας στο Δημόσιο). Ομοίως έπραξαν και στο Ερευνητικό Ινστιτούτο της (ΙΠΕΜ - ΔΟΕ) και μάλιστα με αντιπαραθετική στην ΑΣΕ υποψηφιότητα της ΔΑΚΕ. Στη δε Ελεγκτική Επιτροπή της ΔΟΕ, εκεί που υπήρξε αυτό που επικαλούνται «πλειοψηφία των αγωνιστικών - προοδευτικών δυνάμεων», επέλεξαν πάλι να ψηφίσουν «λευκό»!!

Τελικά, η μοναδική «συνέπεια» που έχουν είναι στα αντι-ΠΑΜΕ αντανακλαστικά τους.

Μέσω της συγκρότησης των προεδρείων στα σωματεία, τα οποία αποτυπώνουν ουσιαστικά τη βούληση των συναδέλφων/-ισσών, η ηγεσία των «Παρεμβάσεων», με τη λογική δήθεν των «προγραμματικών προεδρείων» (όπου φυσικά το θυμάται), εκφράζει τη λογική της ενσωμάτωσης μαζί με τις υπόλοιπες συστημικές δυνάμεις. Ετσι εκφράζεται λοιπόν στο κίνημα η πολιτική γραμμή της ενσωμάτωσης, η γραμμή των «μεταβατικών προγραμμάτων», που μπορεί να ξεκινάει με επαναστατικές λογοκοπίες, όμως στο τέλος της ημέρας οδηγεί στην απογοήτευση και τη μοιρολατρία.

Δεν μπορούμε να μη θυμηθούμε, μέρες που είναι, τη στάση που κρατούσαν στο δημοψήφισμα του 2015, όταν με βάση την ίδια χρεοκοπημένη γραμμή, στη ΔΟΕ έψαχναν να βρουν το ...«πρόσημο» της κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, συμμετείχαν και καλούσαν ακόμα και στις συγκεντρώσεις στήριξης της «περήφανης διαπραγμάτευσης» που οδήγησε στο 3ο μνημόνιο. Την ίδια εποχή, οι «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» στη ΔΟΕ, ως 2η δύναμη, διεκδικούσαν την προεδρεία αθροίζοντας μέσα στις «αγωνιστικές δυνάμεις» και τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ (παρατάξεις τότε ΕΡΑ και ΑΕΕΚΕ), για να μην πάμε πιο πίσω, όταν σε πάνω από 150 σωματεία του Δημοσίου είχαν κοινά «σχήματα» με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια «ξαναζεσταμένη και ξινισμένη σούπα» σερβίρουν και σήμερα στους εργαζόμενους στο Δημόσιο, με τις δήθεν προοδευτικές προτάσεις, που περιλαμβάνουν «εθνικοποιήσεις τραπεζών», «κρατικοποιήσεις στρατηγικών τομέων» στο έδαφος αυτού του σάπιου συστήματος που έχει θεό του το κέρδος, που ζέχνει από την μπόχα των σκανδάλων, των πολέμων, της εκμετάλλευσης.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που οι δυνάμεις αυτές σηκώνουν πολύ μεγάλη πολεμική απέναντι στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές τις μέρες που τα σωματεία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οργανώνουν τον αγώνα ενάντια στο αίσχος της 13ωρης εργασίας, καταψήφιζαν σε ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ ακόμα και τη χτεσινή σύσκεψη συντονισμού που κάλεσε το Εργατικό Κέντρο Πειραιά με απίθανες δικαιολογίες. Στα λόγια μιλάνε για αγωνιστικά προγράμματα δράσης... από Σεπτέμβρη όμως, γιατί τώρα υπάρχει και ο «θερμός θόλος».

Ευτυχώς οι εργαζόμενοι έχουν μάτια και βλέπουν, έχουν πείρα και κριτήρια. You can run, you can't hide. Τα παιχνίδια που παίζουν τόσο οι δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού, όσο και οι συγκαλυμμένοι σύμμαχοί τους θα αποκαλύπτονται, θα καταδικάζονται και οι αγώνες των εργαζομένων για να ζουν με αξιοπρέπεια στον 21ο αιώνα θα δυναμώσουν. Ας ματαιοπονούν λοιπόν οι παραπάνω δυνάμεις, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω!

Αχιλλέας ΖΟΡΜΠΑΣ

Δάσκαλος, οργανωτικός γραμματέας του ΔΣ της ΔΟΕ