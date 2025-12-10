ΤΟΚΙΟ.- Αρκετά κύματα τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών αλλά και τουλάχιστον 30 τραυματίες άφησε πίσω της η σεισμική δόνηση 7,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε προχτές, στις 11.15 μ.μ., στην Ιαπωνία, στα ανοικτά της βόρειας περιοχής Αομόρι.

ΣΕΟΥΛ.- Ερευνα για τη διαρροή δεδομένων που αφορούσε πάνω από 33 εκατομμύρια πελάτες της εταιρείας Coupang ξεκίνησαν οι αρχές στη Νότια Κορέα, που προχωρούν και σε επιχείρηση κατάσχεσης στην έδρα της, ώστε «να γίνουν κατανοητά με ακρίβεια τα γεγονότα». Πρόκειται για μεγάλο όμιλο ηλεκτρονικού εμπορίου, με έδρα στο Σιάτλ των ΗΠΑ, που είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών στην ασιατική χώρα.

ΠΡΑΓΑ.- Ο Πρόεδρος της Τσεχίας Πέτρ Πάβελ διόρισε χθες τον επιχειρηματία και επικεφαλής του νεοφιλελεύθερου, Αντρέι Μπάμπις, ως νέο πρωθυπουργό. Ο Μπάμπις θα αναλάβει την εξουσία από την απερχόμενη κεντροδεξιά κυβέρνηση μόλις διοριστεί το υπουργικό του συμβούλιο, μέσα στον Δεκέμβρη.

ΧΑΡΤΟΥΜ.- Νέες επιθέσεις των παραστρατιωτικών «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης» στην πολιτεία Νότιο Κορδοφάν του Σουδάν προκάλεσαν το τελευταίο 48ωρο τον θάνατο τουλάχιστον 114 ανθρώπων, εκ των οποίων τα 63 παιδιά, και τον τραυματισμό άλλων 71, μετέδωσε χτες το σουδανικό πρακτορείο ειδήσεων, SUNA.