ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΧΑΡΤΟΥΜ.- Την Τετάρτη το Ευρωκοινοβούλιο με ψήφισμα που εγκρίθηκε με 503 ψήφους υπέρ, 32 κατά και 52 αποχές καταδίκασε τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Σουδάν, καταγγέλλοντας τις σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις δύο εμπόλεμες πλευρές. Τονίζει δε ότι οι αδιάκριτες επιθέσεις εναντίον αμάχων, η εθνοτικά στοχευμένη βία, η σεξουαλική βία, τα βασανιστήρια, οι εσκεμμένες τακτικές λιμοκτονίας, η χρήση παιδιών - στρατιωτών και οι επιθέσεις σε νοσοκομεία συνιστούν πιθανώς πράξεις γενοκτονίας.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ - ΤΡΙΠΟΛΗ.- Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε σχέδιο ψηφίσματος που συνέταξαν από κοινού Ελλάδα και Γαλλία για την εξάμηνη ανανέωση της εξουσιοδότησης προς τα κράτη - μέλη να επιθεωρούν πλοία στα ανοιχτά της Λιβύης όταν υπάρχουν «εύλογες υποψίες» ότι παραβιάζουν το εμπάργκο όπλων.