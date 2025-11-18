ΡΙΑΝΤ.- Τουλάχιστον 45 άνθρωποι, οι περισσότεροι Ινδοί προσκυνητές, σκοτώθηκαν χτες σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο κοντά στην πόλη Μεδίνα, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα εδώ και χρόνια στη Σαουδική Αραβία.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ προέτρεψε τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων για τον χρηματιστή Τζέφρι Επστιν, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, παρότι μέχρι τώρα εναντιωνόταν. Παράλληλα έδωσε χάρη σε έναν ακόμα δράστη των εκτρόπων στο Καπιτώλιο στις 6/1/2021, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε πενταετή κάθειρξη και θα αποφυλακιζόταν το 2028.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΧΑΡΤΟΥΜ.- Ο Σουδανός πρέσβης στην ΕΕ, Αμπντελμπάγκι Καμπέιρ, κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να σταματήσουν να πωλούν όπλα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς μέρος του οπλισμού καταλήγει στις σουδανικές παραστρατιωτικές «Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης».

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ.- Το σενάριο του δυστυχήματος δήλωσε ότι προκρίνει η σουηδική αστυνομία αναφορικά με τον θάνατο τριών ανθρώπων πάνω στους οποίους έπεσε λεωφορείο σε στάση λεωφορείου σε κεντρικό δρόμο της Στοκχόλμης. Ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος νοσηλεύεται, έχει τεθεί υπό κράτηση, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

ΚΙΝΣΑΣΑ.- Τουλάχιστον 32 μεταλλωρύχοι σκοτώθηκαν το Σάββατο μετά από κατάρρευση γέφυρας στο ορυχείο κοβαλτίου Καλάντο, της εταιρείας «Pajeclem», στο νοτιοανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό.