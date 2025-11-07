Στην Πάτρα θα διαδηλώσουν αγρότες από Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία

Κοινό κάλεσμα από τις Ομοσπονδίες για κλιμάκωση της αγωνιστικής δράσης

Με κοινό αγωνιστικό κάλεσμα οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Αχαΐας οργανώνουν συντονισμένες κινητοποιήσεις, καθώς και μεγάλο κοινό συλλαλητήριο στην Πάτρα το Σάββατο 22 Νοέμβρη.

Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεών τους έχει ως εξής:

Την Τετάρτη 12 Νοέμβρη στις 10 π.μ. παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ Αγρινίου. Την Πέμπτη 13 Νοέμβρη στις 6 μ.μ. κινητοποίηση στο Αίγιο. Την Παρασκευή 14 Νοέμβρη στις 10 π.μ. παράσταση διαμαρτυρίας στον ΕΛΓΑ Πάτρας. Και την Πέμπτη 20 Νοέμβρη κινητοποίηση στην Ηλεία.

Στο κάλεσμά τους οι Ομοσπονδίες επισημαίνουν: «Δεν σταματάμε εκεί! Συμμετέχουμε οργανωμένα στην πανελλαδική σύσκεψη που διοργανώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων την Κυριακή 23 Νοέμβρη, όπου θα αποφασίσουμε την κλιμάκωση του αγώνα σε πανελλαδικό επίπεδο».

Κρούσμα ευλογιάς και στην Κεφαλονιά

Σε μεγάλες περιπέτειες μπαίνουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι και στην Κεφαλονιά μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε κτηνοτροφική εκμετάλλευση στα Κοκολάτα του δήμου Αργοστολίου, εξαιτίας της ανυπαρξίας ουσιαστικών μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης της νόσου με ευθύνη του κράτους.

Μέχρι και χθες είχαν θανατωθεί 100 ζώα στο νησί, αριθμός που μπορεί να αυξηθεί, ενώ η είδηση του ερχομού της νόσου έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους, καθώς πιθανή εξάπλωσή της μπορεί να σημάνει ολοκληρωτική καταστροφή, δεδομένου ότι στο νησί υπάρχουν και ελευθέρας βοσκής κατσίκια. Ηδη έχει παύσει η λειτουργία του μοναδικού σφαγείου, ωστόσο το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει τη χαριστική βολή για τους κτηνοτρόφους, υπονομεύοντας συνολικά την παραγωγή σε γάλα και κρέας.

«Είναι μεγάλες οι ευθύνες της ΝΔ, των περιφερειακών αρχών και του Λιμενικού, που ενώ οι εκλεγμένοι της "Λαϊκής Συσπείρωσης" προειδοποιούσαν εδώ και πολύ καιρό, δεν έκαναν τίποτα ώστε να γίνονται αυστηροί έλεγχοι στα σημεία εισόδου στα νησιά, δηλαδή στα λιμάνια Πάτρας, Κυλλήνης, Πόρου και Σάμης», καταγγέλλει η Τομεακή Επιτροπή Κεφαλονιάς - Ιθάκης του ΚΚΕ.

Η Οργάνωση του Κόμματος αναδεικνύει τις ευθύνες κυβέρνησης, ΕΕ και ΚΑΠ και επισημαίνει ότι η κυβέρνηση «περιορίζεται στην επίκληση της "ατομικής ευθύνης" των κτηνοτρόφων και στη διαχείριση των συνεπειών, αντί να λάβει μέτρα πρόληψης και ελέγχου».

Η ΤΕ Κεφαλονιάς - Ιθάκης προβάλλει τα άμεσα μέτρα που διεκδικούν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι: Αποστολή κλιμακίου κτηνιάτρων, οργανωμένη παροχή οδηγιών και μέσων, εξασφάλιση κατάλληλων χώρων για σφαγή ή αποτέφρωση και υγειονομική ταφή, πλήρη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και εργαστηρίων με μόνιμο κτηνιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, προσανατολισμό στον έλεγχο των ζωονόσων κ.λπ.