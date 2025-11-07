Δύο σοβαρά «ατυχήματα» χτες στο μεροκάματο

Να χάσει τη ζωή του κινδύνευσε 49χρονος εργαζόμενος τοποθέτησης και εγκατάστασης θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων στην Αχαΐα χτες, σε ένα ακόμα «ατύχημα». Οπως έγινε γνωστό, ο εργαζόμενος χτυπήθηκε από ρεύμα κατά τη διάρκεια εργασιών σε περιοχή κοντά στη ΒΙΠΕ Πατρών και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου «Αγιος Ανδρέας». Οπως έγινε γνωστό, ο εργαζόμενος διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο, ενώ στο πλευρό του και της οικογένειάς του βρέθηκε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο «ατύχημα» δεν δηλώθηκε από την εργοδοσία, ενώ στον χώρο δουλειάς βρέθηκε η Αστυνομία, που εν συνεχεία ενημέρωσε την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ξανά τραυματισμός εργαζόμενου στην καθαριότητα

Στο μεταξύ, σε ένα ακόμα «ατύχημα» στο ναρκοπέδιο των ΟΤΑ και ειδικά της καθαριότητας, σοβαρά τραυματίας στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων νοσηλευόταν έως αργά χθες το απόγευμα 47χρονος εργάτης του δήμου Ακτίου - Βόνιτσας. Οπως έγινε γνωστό, ο εργαζόμενος ήταν συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου και τραυματίστηκε πέφτοντας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από το όχημα, χτυπώντας στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί, με τον εργαζόμενο να μεταφέρεται αρχικά στο Νοσοκομείο της Λευκάδας και εν συνεχεία στα Ιωάννινα. Η κατάστασή του όπως αναφέρθηκε είναι πολύ σοβαρή και ο εργαζόμενος διασωληνώθηκε.