ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΜΙΚΡΟΙ ΕΒΕ

«Φτάνει πια! Αρκετά πληρώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων»

RIZOSPASTIS

«Αρκετά πληρώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Κάτω η φοροληστεία! Αφορολόγητο όριο για όλους τους επαγγελματίες. Κατάργηση του ν. 5073/23 και κάθε τεκμαρτής φορολόγησης, μείωση της έμμεσης φορολογίας. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, του ΕΦΚ στην Ενέργεια και γενναία φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου».

Γι' αυτές διεκδικήσεις διαδήλωσαν χθες μικροί επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ΕΒΕ στην Αθήνα, με τα σωματεία και τις ενώσεις τους, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής στο υπουργείο Οικονομικών.

Με συνθήματα όπως «μέτρα τώρα για το εισόδημά μας - κάλυψη αναγκών για εμάς και τα παιδιά μας», κατήγγειλαν τη φοροληστεία, ενώ το στίγμα έδινε το πανό της ΟΒΣΑ: «Αρνούμαστε να πληρώσουμε ξανά. Αγώνας τώρα για την επιβίωσή μας».

Αφορμή για την κινητοποίηση είναι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που συζητιόταν χθες στη Βουλή, για το οποίο η Ομοσπονδία τονίζει ότι αφήνει άθικτη την πολιτική της φοροληστείας, δηλαδή «την τεκμαρτή φορολογία από το πρώτο ευρώ, τις ψηφιακές θηλιές και τα εξοντωτικά πρόστιμα, τους ληστρικούς έμμεσους φόρους που μας στραγγαλίζουν στο σπίτι και στο μαγαζί».

Στη συγκέντρωση, παρευρέθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο, τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο έρχεται να δώσει ακόμα μεγαλύτερες φοροελαφρύνσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους. «Τα συμφέροντα όμως των μικρών επαγγελματιών δεν είναι τα ίδια με αυτά των μεγάλων ομίλων», ανέφερε αναδεικνύοντας ότι «από το 2009 έως και σήμερα 75.000 έμποροι έχουνε βάλει λουκέτο!».

Από πλευράς του, ο Δημήτρης Φλώκος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Κατεργασίας Ξύλου σημείωσε: «Οι έμμεσοι και άμεσοι φόροι, το υψηλό κόστος Ενέργειας κατατρώει το εισόδημά μας και η κυβέρνηση στην ΔΕΘ δίνει ψίχουλα. Στα μονοπώλια της πολεμικής οικονομίας όμως κάνει φοροελαφρύνσεις μέχρι 100%. Θέλουν να μας συρρικνώσουν με τις ψηφιακές θηλιές. Κανένα μικρό ξυλουργείο δεν θα επιτρέψουμε να κλείσει».

Τέλος, τον λόγο στη συγκέντρωση πήρε ο πρόεδρος της ΟΒΣΑ, Θανάσης Καλαμπαλίκης, επισημαίνοντας πως οι μικροί επαγγελματίες στενάζουν κάτω από το βάρος της φοροληστείας, την τεκμαρτή φορολογία από το πρώτο ευρώ, τις ψηφιακές θηλιές και τα εξοντωτικά πρόστιμα, τους ληστρικούς έμμεσους φόρους που μας στραγγαλίζουν στο σπίτι και στο μαγαζί.

«Δεν θα περάσει στη μούγκα όπως θέλουν αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ και τη μέρα κατάθεσης του προϋπολογισμού», σημείωσε αναδεικνύοντας πως τα διαρκή βάσανα που προστίθενται στους μικρούς επαγγελματίες «είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και των προηγούμενων των ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες εφαρμόζουν πιστά τις κατευθύνσεις της ΕΕ, που μόνο στόχο έχουν τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Ειδικά σε αυτήν την περίοδο, οι βιοπαλαιστές καλούνται να πληρώσουν τις ματωμένες επενδύσεις και προϋπολογισμούς για τη στροφή στην πολεμική οικονομία».

«Η λύση και η διέξοδος βρίσκονται στον οργανωμένο αγώνα», σημείωσε. Και σχολιάζοντας τη στάση της πλειοψηφίας της ΓΣΕΒΕΕ, σημείωσε πως στάθηκε ...στον πάτο, καθώς είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση ξεκαθάριζε ότι είναι «εργοδοτικός φορέας», επομένως δεν ασχολείται με τα καυτά προβλήματα των μικρών αυτοαπασχολούμενων. «Η ΟΒΣΑ εκπροσωπεί όμως το 88% των βιοπαλαιστών επαγγελματιών που εξοντώνονται και όχι τους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως κάνουν αυτές οι πλειοψηφίες. Μαζί με τον υπόλοιπο λαό υψώνουμε το ανάστημά μας και θα αγωνιστούμε ενάντια στις πολιτικές που τσακίζουν τη ζωή μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Θ. Καλαμπαλίκης.

Αντιπροσωπεία της ΟΒΣΑ επέδωσε ψήφισμα στο υπουργείο Οικονομικών αλλά και στη Βουλή.

Στη Θεσσαλονίκη

Την αντίθεσή τους στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο διαδήλωσαν χθες το πρωί οι μικροί ΕΒΕ και στη Θεσσαλονίκη, με συγκέντρωση που πραγματοποίησαν μπροστά στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, μετά από κάλεσμα των σωματείων τους.

Στην κινητοποίηση κάλεσαν ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Δερμάτινων και Γουναρικών Ν. Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Καθαριστηρίων - Βαφείων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Επιπλοποιών Ν. Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Φωτογράφων - Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας, το Σωματείο Μικρών και Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Θεσσαλονίκης (ΣΜΑΕΘ), ο Εμπορικός Σύλλογος Τούμπας και το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ν. Θεσσαλονίκης.

Στη συγκέντρωση μίλησε ο Βέργος Βεργίδης, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, καλώντας τους επαγγελματίες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να μπουν αποφασιστικά στον αγώνα.

Οι αυτοαπασχολούμενοι, στον αντίποδα της φοροληστείας απαιτούν τόσο την κατάργηση του νόμου για την τεκμαρτή φορολόγηση (ν. 5073/23) όσο και αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος.

Επίσης, άμεση παύση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης, διαγραφή τόκων και προστίμων για χρέη που δημιουργήθηκαν στην πανδημία κ.ά.

Για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος απαιτούν την κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε ρεύμα και καύσιμα, και από την άλλη να φορολογηθεί γενναία το μεγάλο κεφάλαιο.