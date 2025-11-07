Πανσυνταξιουχικά συλλαλητήρια σε Πάτρα και Τρίπολη

Τις προετοιμασίες τους εντείνουν για τα συλλαλητήριά τους σε Πάτρα και Τρίπολη τα συνταξιουχικά σωματεία της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις 12 και στις 13 Νοέμβρη, αντίστοιχα.

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Πάτρα, για την οργάνωση της κινητοποίησης (πλατεία Γεωργίου 10.30 π.μ.), όπου θα διαδηλώσουν τα συνταξιουχικά σωματεία Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς - Ιθάκης.

Για την Πελοπόννησο, χώρος συγκέντρωσης ορίστηκε η πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη την Πέμπτη 13 Νοέμβρη στις 11 π.μ.

Μεταξύ άλλων, τα σωματεία συνταξιούχων, απαιτούν ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων, για ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, μέτρα για δωρεάν Υγεία - Πρόνοια για όλους κ.ά.