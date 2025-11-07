Παρασκευή 7 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Πανσυνταξιουχικά συλλαλητήρια σε Πάτρα και Τρίπολη

Τις προετοιμασίες τους εντείνουν για τα συλλαλητήριά τους σε Πάτρα και Τρίπολη τα συνταξιουχικά σωματεία της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις 12 και στις 13 Νοέμβρη, αντίστοιχα.

Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην Πάτρα, για την οργάνωση της κινητοποίησης (πλατεία Γεωργίου 10.30 π.μ.), όπου θα διαδηλώσουν τα συνταξιουχικά σωματεία Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς - Ιθάκης.

Για την Πελοπόννησο, χώρος συγκέντρωσης ορίστηκε η πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη την Πέμπτη 13 Νοέμβρη στις 11 π.μ.

Μεταξύ άλλων, τα σωματεία συνταξιούχων, απαιτούν ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων, για ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, μέτρα για δωρεάν Υγεία - Πρόνοια για όλους κ.ά.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κλιμακώνουν ενάντια στην επιχειρηματική δράση, για Υγεία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν
Ολοι στη μάχη για την επιτυχία των συσκέψεων
«Ανεξάρτητη» Αρχή στήριξης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων
«Φτάνει πια! Αρκετά πληρώσαμε για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων»
 «Υποπτοι» οι ψυχίατροι για την ...έλλειψη κλινών στα νοσοκομεία
«Τώρα ξέρουμε πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την οργάνωση και τον αγώνα»
 Στρώνουν... χαλί για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων
 Στην Πάτρα θα διαδηλώσουν αγρότες από Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία
 Σήμερα η σύσκεψη σωματείων για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
 Δύο σοβαρά «ατυχήματα» χτες στο μεροκάματο
 Σε αρχαιρεσίες το ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης
 Σύσκεψη σήμερα με βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ