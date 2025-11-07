Σε αρχαιρεσίες το ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης

Από τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη έως και την Κυριακή 16 Νοέμβρη θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) Θεσσαλονίκης.

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοίνωσε το πρόγραμμα των εκλογών που θα διεξαχθούν τόσο στο ΕΚΘ όσο και σε χώρους εργασίας.

Αναλυτικά οι εργαζόμενοι, τις επόμενες μέρες, μπορούν να ψηφίζουν:

Τη Δευτέρα 10/11: OTS 10.00 - 12.00, EKETA (Salvano) 13.00 - 14.00, ΕΚΕΤΑ (Κεντρικά) 14.15 - 15.00, ΕΚΕΤΑ (GANAS) 15.45 - 17.30, Παράρτημα Ανατολικά 18.00 - 21.00

Τρίτη 11/11: ΟΤΕ Καρόλου Ντηλ 10.00 - 12.00, Intrasoft 12.30 - 14.30, Avedo 15.00 - 17.30, Παράρτημα Δυτικά 18.00 - 21.00

Τετάρτη 12/11: ΟΤΕ Φοίνικα 10.00 - 11.30, Phoenix Center 12.00 - 14.30, Epsilon Net 15.00 - 17.30, Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 18.00 - 21.00