ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Κλιμακώνουν ενάντια στην επιχειρηματική δράση, για Υγεία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν

Σε εξέλιξη η 48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών, σήμερα στις 12 μ. η συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας | Κινητοποιήσεις χθες σε μια σειρά πόλεις

Στους δρόμους σε όλη τη χώρα βγήκαν χθες οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας, που στην Αθήνα διαδήλωσαν στο υπουργείο «εμπορίου Υγείας», το οποίο θα βρεθεί και σήμερα για δεύτερη μέρα σε «απεργιακό κλοιό».

Αλλωστε, η 48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών που έχει προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ, οργανώνοντας παράλληλα συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, θα κορυφωθεί σήμερα στις 12 μ., με την πανελλαδική συγκέντρωση που καλεί στο υπουργείο Υγείας. Ηδη σωματεία και φορείς έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής και στήριξης των νοσοκομειακών γιατρών.

Η σημερινή συγκέντρωση παίρνει τη «σκυτάλη» από τη χθεσινή κινητοποίηση, που οργανώθηκε στο υπουργείο από πρωτοβάθμια σωματεία στον χώρο των νοσοκομείων, με την πολιτική ηγεσία να είναι ...άφαντη.

Συγκεκριμένα, υλοποιώντας τις αποφάσεις της σύσκεψης που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τη συμμετοχή αντιπροσώπων 18 σωματείων της Αττικής, οι εργαζόμενοι από νοσοκομεία όπως ο «Ευαγγελισμός», το ΚΑΤ, το «Θριάσιο», το Κρατικό Νίκαιας, το «Αττικόν», το «Μεταξά» καθώς και πληρώματα του ΕΚΑΒ συγκεντρώθηκαν στο υπουργείο, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στην αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, απαιτώντας μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, ένταξη στα ΒΑΕ, 6ωρο - 5ήμερο - 30ωρο. Ενώ στο πλευρό των υγειονομικών ήταν και ο ΣΥΣΔΙΕΚ απαιτώντας να πληρωθεί η πρακτική άσκηση.

Δεν θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη των ασθενών μας!

«Τα νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός, δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός», βροντοφώναξαν οι υγειονομικοί, ξεκαθαρίζοντας με τα συνθήματά τους: «Μιζέρια είναι τα ράντζα εφημερίας - τέρμα πια το εμπόριο Υγείας» και «Μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία, να ανοίξουν τώρα όλα τα χειρουργεία».

«Εμείς δεν θα συμμετέχουμε στην εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος Υγείας, δεν θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη των ασθενών μας, δεν θα κερδοσκοπήσουμε από τον πόνο και την αγωνία του λαού», είπε στον χαιρετισμό του στη συγκέντρωση ο Γιώργος Φερεντίνος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Η Αθηνά Χατζηευσταθίου, εκ μέρους του ΣΥΣΔΙΕΚ, στηλίτευσε την άρνηση της κυβέρνησης για την πληρωμή άσκησης των ΣΑΕΚ, παρά τη δέσμευση του υπουργείου Υγείας.

Την ωμή παρέμβαση κράτους και Αστυνομίας στο έργο των ψυχιάτρων στο δημόσιο σύστημα Υγείας κατήγγειλε η Εφη Τσομάκα, πρόεδρος της 5μελούς Επιτροπής ΕΙΝΑΠ του ΨΝΑ Δαφνί, μιλώντας για τις ενέργειες του Πρωτοδικείου μετά από μήνυση σωματείου αστυνομικών. Σημείωσε ότι κυβέρνηση και κράτος φορτώνουν στις πλάτες των γιατρών τις παθογένειες του ΕΣΥ και κάλεσε στη σύσκεψη της Τρίτης 11 Νοέμβρη που γίνεται με πρωτοβουλία της ΕΙΝΑΠ για όλους τους ψυχιάτρους στις δημόσιες δομές του λεκανοπεδίου Αττικής, όπως και στην κινητοποίηση στην 2η ΥΠΕ, στις 13 Νοέμβρη.

Να πάψει η επιχειρηματική δράση

Μιλώντας για τον αγώνα των υγειονομικών, ητόνισε ότι πρόκειται για πάλη ενάντια στην πολιτική που δημιουργεί απάνθρωπες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους και νοσηλείας για τους ασθενείς. Υπογράμμισε το αίτημααπό τα νοσοκομεία,για τους συμβασιούχους εργαζόμενους του νοσοκομείου ότι δουλεύουν εδώ και 1 μήνα χωρίς σύμβαση με τον φόβο της απόλυσης.

«Σήμερα υψώνουμε τη φωνή και τη γροθιά μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν ανεχόμαστε την εξάντληση, την ανασφάλεια και τη μιζέρια της πολιτικής τους», σημείωσε επίσης η Βούλα Πάκου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΚΑΤ και μέλος της ΕΕ της ΠΟΕΔΗΝ. Και μιλώντας για το «νέο ΕΣΥ» που σχεδιάζει και εφαρμόζει η κυβέρνηση, τόνισε ότι «είναι φτιαγμένο από τα παλιά υλικά της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της ιδιωτικοποίησης, της τρομοκρατίας, των ΜΑΤ και της συκοφαντίας. Τα υλικά που όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις επέλεγαν και την εμφάνιζαν σαν αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο από μια στυγνή αγοραπωλησία, ένα εμπόριο Υγείας».

Ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης, μετέφερε την εγκληματική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στα νοσοκομεία της περιφέρειας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΟΕΔΗΝ με ευθύνη της ηγεσίας της (συνδικαλιστές ΠΑΣΟΚ - ΝΔ) είχε προκηρύξει για χθες στάση εργασίας στην Αττική και 24ωρη απεργία στην περιφέρεια. Μάλιστα, η τελευταία συνεδρίαση της ΠΟΕΔΗΝ ήταν παραμονή της... ΔΕΘ, τον περασμένο Σεπτέμβρη και χωρίς να συνεδριάσει η ΕΕ της Ομοσπονδίας, εμφανίστηκε ως απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ η κοινή πρόταση των παρατάξεων της ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ για την ετήσια εθιμοτυπική κινητοποίηση από την πλατεία Μαβίλη, όπως έγινε και χθες. Δικαίως, οι εργαζόμενοι και μια σειρά σωματείων στα δημόσια νοσοκομεία στηλιτεύουν τον εκφυλιστικό ρόλο αυτής της ηγεσίας, που βάζει πλάτη και στη σημερινή κυβέρνηση, τη στιγμή μάλιστα που οι υγειονομικοί δέχονται ύβρεις και καταστολή κάθε φορά που υπερασπίζονται το δικαίωμα του λαού στην Υγεία.

Χαρακτηριστικό ήταν ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος ο υπουργός «εμπορίου Υγείας» Αδ. Γεωργιάδης, επισκέφθηκε τα γραφεία της ΠΟΕΔΗΝ για να κεράσει ...γλυκά το προεδρείο, ενώ δήλωνε «απών» όσο το υπουργείο ήταν σε απεργιακό κλοιό.

Στη Θεσσαλονίκη

Μαχητική συγκέντρωση στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης πραγματοποίησαν χθες το πρωί και οι υγειονομικοί της Θεσσαλονίκης, μετά από κάλεσμα της ΕΝΙΘ η οποία σήμερα κατεβαίνει στην Αθήνα για τη συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας.

, διαδήλωσαν και απαίτησαν μαζικές προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς. Εκεί, ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ,μίλησε μεταξύ άλλων για τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες, που στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι 25 στις 70, τονίζοντας: «Διαδηλώνουμε κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης που βαθαίνει την εμπορευματοποίηση, με τους ασθενείς να πληρώνουν όλο και περισσότερο από την τσέπη τους. Δεν σκύβουμε το κεφάλι όσο και να θέλουν να μας τρομοκρατήσουν. Δεν συμβιβαζόμαστε με την πολιτική που θέλει να μετατρέψει τους ασθενείς σε πελάτες μας. Θα συνεχίσουμε μαζί με τους ασθενείς μας να αγωνιζόμαστε».

Μαχητικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν χθες και έξω από τα νοσοκομεία της Νάουσας και της Βέροιας, μετά από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς».

Πολύ μαζική ήταν η κινητοποίηση στη Νάουσα, με εκατοντάδες εργαζόμενους να διαδηλώνουν στο πλευρό των υγειονομικών, καθώς βλέπουν ότι το νοσοκομείο της Νάουσας βρίσκεται για ακόμα μια φορά σε κίνδυνο, με την εγκύκλιο για τους νέους οργανισμούς που οδηγεί σε ενιαίες διευθύνσεις στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία. Μάλιστα, δίνουν συνέχεια στον αγώνα με νέο συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου και σωματείων το Σάββατο 15 Νοέμβρη, στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Νάουσας.

Η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Σερρών καλεί σε συγκέντρωση σήμερα Παρασκευή, στη 1.30 μ.μ. στον χώρο έξω από τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.

Στη Θεσσαλία

Στηστην πύλη του Γενικού Νοσοκομείου βρέθηκαν οι εργαζόμενοι από τα δημόσια νοσοκομεία της πόλης ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της(ΕΙΝΚΥΛ). Εκεί ο, πρόεδρος της ΕΙΝΚΥΛ, αναφέρθηκε αναλυτικά στα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, σημειώνοντας πως «δεν θα ανεχτούμε άλλο την υποβάθμιση και την υποστελέχωση του ΕΣΥ».

Τη συμπαράστασή τους στον δίκαιο αγώνα των γιατρών εξέφρασαν το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Λάρισας καθώς και ο Φοιτητικός Σύλλογος Ιατρικής.

Μαχητική απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στην Καρδίτσα, στην πύλη του Νοσοκομείου, όπου τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων ανέδειξε ο Εκτορας Γάζος, πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείου και Κέντρων Υγείας Νομού Καρδίτσας.

Ανάλογη απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και έξω από το ΤΕΠ του Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου βρέθηκε και το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων με τα συνταξιουχικά σωματεία του νομού.

Στον Βόλο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο με τη στήριξη του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών και των συνταξιουχικών οργανώσεων.

Πρωί και απόγευμα διαδήλωσαν στην Πάτρα

Στην Πάτρα, σε συγκέντρωση στο ΠΓΝΠ του Ρίου κάλεσε χθες η ΕΙΝΑ, με συμμετοχή τόσο των γιατρών όσο και του συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου. Στο πλευρό των υγειονομικών βρέθηκε αντιπροσωπεία της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου, συνδικάτων και της δημοτικής αρχής, με επικεφαλής την αντιδήμαρχο Υγείας, Βίβιαν Σαμούρη.

Δίνοντας συνέχεια στις κινητοποιήσεις, νέα συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα και το απόγευμα, στην πλατεία Γεωργίου από το Εργατικό Κέντρο, την ΕΙΝΑ, Σωματεία υγειονομικών, εργατικά συνδικάτα, τη ΣΕΑΑΝ, συλλόγους συνταξιούχων και φοιτητών.

Απαίτησαν μεταξύ άλλων να λειτουργήσουν ξανά τα Νοσοκομεία «Νοσημάτων Θώρακος» και «409», που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε το 2015 και η σημερινή της ΝΔ συνεχίζει να κρατά κλειστά. Κάλεσαν να σταματήσει άμεσα το αίσχος των μετακινήσεων γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο από την Πάτρα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα.

Πρόκληση χαρακτήρισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δ. Μαρμούτας την έλλειψη γιατρών στα πλοία της Αδριατικής, αλλά και μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς για να μεγαλώνουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Κάλεσε επιπλέον να παρθούν και όλα τα μέτρα για την υγεία και ασφαλή διαβίωση των μεταναστών εργατών γης στις καλλιέργειες της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλείας.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η Ελένη Μπιρή εκ μέρους της ΣΕΑΑΝ, αναφερόμενη στα οξυμένα προβλήματα για τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους από τις τραγικές ελλείψεις στην πόλη σε δομές αποκατάστασης, τις ελλείψεις προσωπικού στις μονάδες μεσογειακής αναιμίας κ.ά.

Εκ μέρους του Σωματείου εργαζομένων του ΠΓΝΠ του Ρίο, ο Θανάσης Παπαγεωργίου μίλησε για τα εκατοντάδες ρεπό και τις πολλές ώρες δουλειάς του υγειονομικού προσωπικού στον χώρο, λόγω των ελλείψεων σε νοσηλευτές κ.α. ειδικότητες.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε ο πρόεδρος της ΕΙΝΑ, Χρήστος Δάβουλος, που μίλησε για τα «ράντζα της ντροπής» στα ΤΕΠ, για τα αποψιλωμένα ογκολογικά τμήματα, τις κλειστές δομές αποκατάστασης, για το γεγονός ότι π.χ. το 55% του προσωπικού του ΠΓΝΠ του Ρίου είναι επικουρικό και πληρώνεται από τα έσοδα του νοσοκομείου ενισχύοντας την επιχειρηματική του δράση.

Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης με συνθήματα όπως «τα νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός, δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός» και «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία».

Την κινητοποίηση στήριξε και η δημοτική αρχή Πάτρας, με αντιπροσωπεία της με επικεφαλής την αντιδήμαρχο Βίβιαν Σαμούρη.

Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το πρωί και στο ΓΝ «Αγιος Ανδρέας» αλλά και στο Νοσοκομείο Αιγίου, με τη συμμετοχή στο τελευταίο του Αγροτικού Συλλόγου «Μπακόπουλος - Ντρίνιας» και του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ της περιοχής.

Στην Αιτωλοακαρνανία, η ΕΙΝΝΑΑ προχώρησε σε μαχητικές συγκεντρώσεις στις πύλες των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου. Απαίτησε μεταξύ άλλων να αποσυρθεί η εγκύκλιος για τους νέους οργανισμούς που ζητούν ενιαίες διευθύνσεις και θα οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις και κλεισίματα τμημάτων.

Στην Κόρινθο συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του Νοσοκομείο της πόλης, ενώ δίπλα στους υγειονομικούς βρέθηκαν οι σύλλογοι Εκπαιδευτικών και Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Κορινθίας, καθώς και η Ομάδα Γυναικών της πόλης (μέλος της ΟΓΕ).

Σε Στερεά και Εύβοια

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ικανοποίηση όλων των δίκαιων αιτημάτων τους απαίτησαν οι υγειονομικοί σε Στερεά και Εύβοια, πραγματοποιώντας συγκεντρώσεις στα νοσοκομεία Χαλκίδας, Θήβας και Λιβαδειάς και έχοντας στο πλευρό τους εκπροσώπους συνδικάτων και φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρώτη αγωνιστική απάντηση στα εγκληματικά σχέδια των συγχωνεύσεων έδωσαν οι εργαζόμενοι, τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς της Θήβας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου και της Συντονιστικής Επιτροπής για την Υγεία και συμμετέχοντας στην απεργιακή συγκέντρωση. Στα μεγάλα κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Νοσοκομείο Θήβας, αλλά και τις πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις που θα προκληθούν από τον νέο «υγειονομικό χάρτη» που σχεδιάζει η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας, στάθηκε μιλώντας στη συγκέντρωση η Νάγια Ρενδούμη, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Θήβας. Απηύθυνε κάλεσμα να δυναμώσει ο αγώνας και η διεκδίκηση, ενώ ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες των συλλόγων και φορέων που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις.

Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στο Νοσοκομείο της Λιβαδειάς, με εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου, συνδικάτων και φορέων της περιοχής να εκφράζουν την έμπρακτη στήριξή τους στον απεργιακό αγώνα των υγειονομικών. Στα σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο στάθηκε η Βαγγελιώ Κλάδου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, καλώντας παράλληλα σε κλιμάκωση της διεκδίκησης για ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου, αλλά και σε αγωνιστική ετοιμότητα απέναντι στα σχέδια για νέο «υγειονομικό χάρτη».

Συνέχεια στις αγωνιστικές διεκδικήσεις για τα δικαιώματα των υγειονομικών και την ενίσχυση των δημόσιων δομών Υγείας έδωσε και ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας, με απεργιακή κινητοποίηση στην είσοδο του ΤΕΠ. Τη συγκέντρωση χαιρέτισε ο Δημήτρης Κατσαρός, γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας, καλώντας σε αποφασιστική συνέχιση του αγώνα για την ενίσχυση του νοσοκομείου και ενάντια στην πολιτική εμπορευματοποίησης της Υγείας. Στην κινητοποίηση στο Νοσοκομείο Χαλκίδας βρέθηκε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας και σωματείων της περιοχής, καθώς επίσης συνταξιουχικών σωματείων που λίγη ώρα πριν πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου, με τον διοικητή ωστόσο να αρνείται να τους συναντήσει επικαλούμενος φόρτο εργασίας και ζητώντας να κλείσουν ραντεβού για συνάντηση.

Στην Ηπειρο

Στα Γιάννενα, η απεργιακή συγκέντρωση οργανώθηκε από την ΕΙΝΗ έξω από την Περιφέρεια Ηπείρου και «έδεσε» με τις κινητοποιήσεις εκατοντάδων μαθητών και φοιτητών που βρέθηκαν την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, πραγματοποιώντας κοινή συγκέντρωση. Συμμετείχαν εργαζόμενοι και από τα δύο νοσοκομεία της πόλης (Πανεπιστημιακό και «Χατζηκώστα»), καθώς και ΣΟΧ στην Καθαριότητα από το ΠΓΝΙ.

Στην Πρέβεζα, η απεργιακή συγκέντρωση έγινε στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου, με τη συμμετοχή όλων των συνταξιουχικών οργανώσεων του νομού, καταγγέλλοντας την επιδίωξη της κυβέρνησης για κλείσιμο νοσοκομείων, αφού «ψήνεται» κοινή διοικητική υπηρεσία με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Στην Αρτα, οι απεργοί υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου της πόλης.

Στη Λευκάδα, η απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το Νοσοκομείο, με τη συμμετοχή του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ και του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ.

Στα Γρεβενά

Σε κινητοποίηση για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας κόντρα στα σχέδια της Περιφέρειας για το «νέο» ΕΣΥ στην περιοχή προχώρησαν σωματεία, σύλλογοι και φορείς των Γρεβενών, με συγκέντρωση χθες το πρωί έξω από την πύλη του Νοσοκομείου Γρεβενών.

Είχε προηγηθεί σύσκεψη σωματείων, συλλόγων και φορέων με αφορμή το σχέδιο της Περιφερειακής Αρχής Δυτικής Μακεδονίας για την αναδιάρθρωση του υγειονομικού χάρτη στη Δυτική Μακεδονία, για κοινό συντονισμό ενάντια στην πολιτική υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης της Υγείας στην ευρύτερη περιοχή.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν το Νομαρχιακό Τμήμα Γρεβενών της ΑΔΕΔΥ και ο Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Γρεβενών, καθώς και αντιπρόσωποι από: Εργατικό Κέντρο Γρεβενών, ΣΕΠΕ, ΕΛΜΕ, Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ, Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Γρεβενών, Σύλλογο Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Γρεβενών καθώς και από τον Αγροτικό Σύλλογο Γρεβενών.

Το συλλαλητήριο ολοκληρώθηκε με πορεία που κατέληξε στην κεντρική πλατεία, ενώ τα σωματεία και οι φορείς αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με νέο συλλαλητήριο που θα ανακοινωθεί σύντομα για την επόμενη εβδομάδα.

Στην Κρήτη

Μαχητικές απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στις πύλες των νοσοκομείων της Κρήτης, με τα υγειονομικά σωματεία να καλούν σε συντονισμό για τη διοργάνωση νέων συγκεντρώσεων για την Υγεία σε όλο το νησί στις 27 Νοέμβρη.

Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκαν απεργιακές συγκεντρώσεις στις πύλες των νοσοκομείων του ΠΑΓΝΗ και του Βενιζέλειου, με τον Δημήτρη Βρύσαλη, πρόεδρο του Σωματείου του ΠΑΓΝΗ, να καλεί στο επόμενο συλλαλητήριο, στις 27 Νοέμβρη. Μάλιστα, το Σωματείο Εργαζομένων οργανώνει και σύσκεψη με σωματεία, φορείς και συλλόγους την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στις 18.30 στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.

Μαζικές και δυναμικές συγκεντρώσεις οργανώθηκαν σε Ρέθυμνο, Χανιά και Σητεία.