ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΓΙΟΥ

Στρώνουν... χαλί για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων

Το... χαλί για «ευέλικτο» προσωπικό που θα έχει τη «δυνατότητα» να μετακινείται μεταξύ Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για να καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων σε φθηνό δυναμικό, «στρώνει» η συνδικαλιστική πλειοψηφία στη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αιγίου. Οι συγκεκριμένοι εργατοπατέρες έφτασαν στο σημείο για λογαριασμό της εργοδοσίας να οργανώνουν μέχρι και ...ημερίδα, όπως έκαναν την περασμένη Τρίτη για τη «θεσμική διασύνδεση εργαζομένων και εργοδοτών» από τις δύο περιοχές.

Πρόκειται για συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, που για να προχωρήσουν στη σχετική πλατφόρμα «διασύνδεσης» συνεργάστηκαν, όπως φάνηκε και στην εκδήλωση, με τις δημοτικές αρχές και εκπροσώπους των εργοδοτικών Ενώσεων, όπως οι Ενώσεις Ξενοδόχων Αχαΐας και Καλαβρύτων και οι Εμποροβιομηχανικοί Σύλλογοι. Το παζλ συμπλήρωσε η αντιπροσωπεία της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ, που από τη μία υπονομεύει τους εργατικούς αγώνες, όπως έκανε πρόσφατα κηρύσσοντας απεργοσπασία, και από την άλλη τρέχει σε κάτι τέτοια τραπέζια για την εξασφάλιση ροής φθηνών εργατικών χεριών. Αλλωστε, μαζί της ήταν και η Ομοσπονδία Τουριστικών Επαγγελμάτων.

Μάλιστα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αιγίου, γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Αιγιαλεία, σε πρόσφατη συνέντευξή του σε Μέσο Ενημέρωσης της περιοχής, προχώρησε ένα ακόμη βήμα παραπέρα. Οπως είπε σαν να μιλούσε στις ...μέρες καριέρας που οργανώνει η κυβέρνηση εν είδει σύγχρονου «σκλαβοπάζαρου», οι εργαζόμενοι μέσα από την πρωτοβουλία αυτή «θα γνωρίσουν τους επαγγελματίες του τουριστικού και επισιτιστικού τομέα των Καλαβρύτων, θα ενημερωθούν για τις ανάγκες της χειμερινής περιόδου και θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε μια οργανωμένη διαδικασία απασχόλησης». Είναι χαρακτηριστικό ότι αναφερόμενος στην «ψηφιακή πλατφόρμα διασύνδεσης», που θα διαχειρίζεται το ίδιο το Εργατικό Κέντρο, «οι επιχειρήσεις των Καλαβρύτων θα μπορούν να αναζητούν προσωπικό ανά ειδικότητα και περίοδο».

Φυσικά, «ψιλά γράμματα» για τον συγκεκριμένο συνδικαλιστή του ΠΑΣΟΚ ήταν τα εργασιακά δικαιώματα, οι συνθήκες υγείας και ασφάλειας, αφού έσπευδε να διαφημίσει στην εργοδοσία το Εργατικό Κέντρο ως τον φορέα που θα εξασφαλίζει «σταθερή ροή εργασίας για τους ανθρώπους της Αιγιαλείας και αξιόπιστο εργατικό δυναμικό για τις επιχειρήσεις των Καλαβρύτων». Κι αυτό γιατί, όπως είπε, «οι επαγγελματίες θα έχουν πρόσβαση σε έμπειρους εργαζόμενους, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν προσωπικό την τελευταία στιγμή ή από μακρινές περιοχές»!

Ο ίδιος συμπλήρωσε μάλιστα ότι τέτοιες δράσεις θα γίνουν θεσμός στις δύο περιοχές φθινόπωρο στα Καλάβρυτα και άνοιξη στο Αίγιο, για να διασφαλιστεί η τοπική ανάπτυξη ξενοδόχων κ.ά. επιχειρηματιών του τουρισμού, σε βάρος φυσικά των εργαζομένων και του λαού συνολικότερα.

Ολα αυτά πασπαλισμένα με παχιά λόγια για «καινοτομίες» στην απασχόληση μέσα από τη «μετακόμιση εργαζομένων» και για ένα «μεγάλο εργασιακό επίτευγμα», αφού το μεν καλοκαίρι οι εργαζόμενοι θα βρίσκουν δουλειά στην Αιγιάλεια, τον δε χειμώνα στα Καλάβρυτα. Αυτά την ίδια στιγμή που μόλις πριν λίγες μέρες και η συγκεκριμένη εργοδοτική διοίκηση του Εργατικού Κέντρου δεν έβγαλε «κιχ» για το 13ωρο της δουλειάς - σκλαβιάς, αφού όπως φαίνεται ετοίμαζε τις παραπάνω ...καινοτομίες για την ένταση της εκμετάλλευσης. Αλλωστε, ένας εργαζόμενος, σε τέτοιες συνθήκες δουλειάς, για να πάει και να έρθει από το Αίγιο στα Καλάβρυτα, δηλαδή με διαδρομή σε μια ορεινή περιοχή μέσα στο καταχείμωνο θα έχει από ...χέρι ξεχειλωμένο ωράριο σε επικίνδυνες συνθήκες. Φρόντισε άλλωστε γι' αυτό και η απαράδεκτη Σύμβαση της Ομοσπονδίας Τουρισμού, ο πρόεδρος της οποίας, επίσης συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ, ήταν παρών και στο παραπάνω αίσχος.