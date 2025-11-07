ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«Ανεξάρτητη» Αρχή στήριξης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων

Τη δημιουργία μιας ακόμα δήθεν «Ανεξάρτητης» Αρχής προωθεί νομοσχέδιο, αυτήν τη φορά, του υπουργείου Ανάπτυξης, για τη δήθεν «Εποπτεία της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή». Ωστόσο, ο πραγματικός διττός στόχος είναι να αφεθούν στο απυρόβλητο οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, που διαμορφώνουν με όρους καρτέλ τις τιμές των προϊόντων και, ταυτόχρονα, να συγκαλύπτονται οι πολιτικές ευθύνες της εκάστοτε κυβέρνησης, για το ζήτημα αυτό, δηλώνοντας ότι δεν αποτελεί δική της αρμοδιότητα αλλά της «Ανεξάρτητης» Αρχής.

Από την άλλη, ο λαός θα βλέπει την ακρίβεια να «καταπίνει» τα πενιχρά εισοδήματά του και οι εργαζόμενοι στην «Ανεξάρτητη» Αρχή, σύμφωνα με την εμπειρία και των υφιστάμενων, θα δουν να διατηρούνται και στο νέο καθεστώς, η τραγική υποστελέχωση και οι μεγάλες ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές των υπηρεσιών τους, θα έρχονται αντιμέτωποι με εντατικοποίηση της εργασίας και μετακύλισης ευθυνών από τις κυβερνήσεις και τις διορισμένες διοικήσεις της Αρχής στους ίδιους. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η σημερινή υπηρεσία που είναι επιφορτισμένη, μεταξύ άλλων, με τον έλεγχο των τιμών, αριθμεί μερικές δεκάδες εργαζόμενους που είναι προφανές ότι δεν μπορούν, όσο κι αν προσπαθήσουν, να διεξάγουν συστηματικούς και «εν τω βάθει» ελέγχους.

Τα ζητήματα αυτά έθιξαν στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που έδωσαν έξω από το υπουργείο στην πλατεία Κάνιγγος, με τη συμμετοχή εργαζομένων, η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Υπουργείου Ανάπτυξης και Φορέων του Δημόσιου Τομέα και ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου.

Ο Νίκος Ντόμπρεφ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, σημείωσε για το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη διαβούλευση ότι αποτελεί όπως και τα άλλα έκφραση αυταρχισμού, αντι - υπαλληλικών και αντιλαϊκών πολιτικών. Πρόσθεσε ότι από τον Μάιο, που ανακοινώθηκε η πρόθεση δημιουργίας της Αρχής και παρά τις παρεμβάσεις των συνδικάτων, μέχρι σήμερα το υπουργείο θέτει τους εργαζομένους προ τετελεσμένου γεγονότος, οι οποίοι πρώτα ενημερώνονται από τον Τύπο και μετά από το ίδιο τους το υπουργείο.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε Στέλιος Κανναβός, πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου. Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί ένα επικοινωνιακό τρικ για να αντιμετωπίσει τη διάχυτη λαϊκή οργή από την ανεμπόδιστη και ασύδοτη αύξηση των τιμών σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Διαμορφώνει ένα πλαίσιο αγοράς, που οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι μπορούν να διαχειριστούν με ευκολία προς το συμφέρον τους για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Δημιουργεί μια ακόμη αναποτελεσματική «Ανεξάρτητη» Αρχή, η οποία θα απορροφά το πολιτικό κόστος. Θα προχωρήσει στην περαιτέρω διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Με το νομοσχέδιο συγχωνεύονται οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Καταναλωτή με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου «σε μια ακόμη Ανεξάρτητη Αρχή για να καλύψει την απροθυμία μιας κυβέρνησης να προστατεύσει τους πολίτες της».

Αυτό που είναι σίγουρο, σημείωσε πιο κάτω, είναι ότι η διοίκηση της νέας Αρχής θα μπορεί να εισηγείται και να αποφασίζει, να διορίζει, να μεταθέτει και να απολύει. Επικαλούμενος την εμπειρία λειτουργίας των υφιστάμενων Αρχών τόνισε πως οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα μεταφέρονται υποχρεωτικά, αναγκάζονται να δουλεύουν με πιο εντατικό ρυθμό και επιπλέον έχουν να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα του εργασιακού καθεστώτος που διέπει τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Επίσης, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα περί πρόσληψης 500 εργαζομένων και χρήσης ψηφιακών εργαλείων στη νέα Αρχή αναρωτήθηκε γιατί οι εργαζόμενοι αυτοί και τα εργαλεία δεν μπορούν να ενισχύσουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες;

Καταλήγοντας επισήμανε: «Το παραμύθι των Ανεξάρτητων Αρχών το έχουμε ακούσει πολλές φορές αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει πουθενά δράκος, για να σταματήσει το καθημερινό κυνήγι του κέρδους στο οποίο έχουν επιδοθεί οι κάθε είδους επιχειρηματικοί όμιλοι».

Στη συνέντευξη, τοποθετήθηκαν ακόμα η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στον Συνήγορο του Καταναλωτή, που χαρακτήρισε ψευδεπίγραφη την υπόσχεση ότι το νομοσχέδιο θα πατάξει την ακρίβεια, όπως και η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων υπουργείου Τουρισμού, εκφράζοντας τη στήριξη στον αγώνα αυτό.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις εργαζομένων που κι αυτές ανέδειξαν, από διαφορετικές οπτικές, ότι η πολιτική αυτή πλήττει -και δεν προστατεύει - τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές.