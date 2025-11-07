Παρασκευή 7 Νοέμβρη 2025
«Υποπτοι» οι ψυχίατροι για την ... έλλειψη κλινών στα νοσοκομεία

Σε συνέχεια της κλήσης για προκαταρκτική εξέταση όλων των ψυχιάτρων της ΠΟΝΟΜΟΨΥΑ (πρώην ΨΝΑ Δαφνί), σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος 4 ψυχιάτρων του ψυχιατρικού νοσοκομείου, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζονται ως ύποπτοι για το αδίκημα της «παράβασης καθήκοντος κατά εξακολούθηση και έκθεση κατά συρροή σε κίνδυνο». Δηλαδή, θεωρούνται από την αστική Δικαιοσύνη και την κυβέρνηση ως ύποπτοι επειδή η ΠΟΝΟΜΟΨΥΑ δεν είχε διαθέσιμα κρεβάτια για νοσηλεία. Για τον παραλογισμό που είναι σε εξέλιξη τα υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη δεν έχουν βγάλει άχνα, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων ΨΝΑ, της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΝΓΕ για παύση της προκαταρκτικής εξέτασης και δίωξης των ψυχιάτρων του Λεκανοπεδίου.

Οργανώνοντας την απάντησή τους, την Τρίτη 11 Νοέμβρη θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της ΕΙΝΑΠ σύσκεψη όλων των ψυχιάτρων που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία της Αττικής στα γραφεία της.

    

