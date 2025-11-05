Τετάρτη 5 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΡΩΜΗ.- Η Εισαγγελία της Ρώμης άνοιξε έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία, μετά τον τραγικό θάνατο 66χρονου εργάτη από τη Ρουμανία ο οποίος κατέληξε λίγα λεπτά αφότου ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του ιστορικού Πύργου των Κομήτων. Ο 66χρονος είχε παραμείνει εγκλωβισμένος για πάνω από 11 ώρες μετά την κατάρρευση του κτιρίου προχθές, επικοινωνώντας καθ' όλη τη διάρκεια με τα σωστικά συνεργεία. «Βιαστείτε, δεν θα αντέξω για πολύ ακόμα», φέρεται να είπε στους διασώστες λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, που εισήλθαν στον πύργο αψηφώντας τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων, ο εργάτης υπέστη καρδιακή ανακοπή λίγο μετά τον απεγκλωβισμό του.

ΜΑΝΙΛΑ.- Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και σχεδόν 400.000 έχουν εκτοπιστεί στις Φιλιππίνες, εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα «Καλμάγκι», που άφησε πίσω του μεγάλες πλημμύρες σε κεντρικές περιοχές της χώρας, ενώ στο νησί Μιντανάο συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο που είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο αποστολής υποστήριξης των επιχειρήσεων διάσωσης.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Στρατηγική επιλογή η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων»
Προχωρά η γεωπολιτικά κρίσιμη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ
Αντίδραση της Κίνας για τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία στην Καραϊβική
Οι ΗΠΑ επιχειρούν να «τρέξουν» το σχέδιο μετατροπής της Γάζας σε προτεκτοράτο
 Ενδοαστική πόλωση στις δημοτικές εκλογές
 Μεγάλη νίκη για το VMRO στις δημοτικές εκλογές
 «Σχέδια εκεχειρίας» με το βλέμμα στον φυσικό πλούτο
 Συγκροτείται εσωκομματική αντιπολίτευση στους Χριστιανοδημοκράτες
 Αναθερμαίνεται η συζήτηση και για απελευθέρωση Ντεμιρτάς
 «Θα ανοικοδομήσουμε με μεγαλύτερη δύναμη» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ