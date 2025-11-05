ΡΩΜΗ.- Η Εισαγγελία της Ρώμης άνοιξε έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία, μετά τον τραγικό θάνατο 66χρονου εργάτη από τη Ρουμανία ο οποίος κατέληξε λίγα λεπτά αφότου ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του ιστορικού Πύργου των Κομήτων. Ο 66χρονος είχε παραμείνει εγκλωβισμένος για πάνω από 11 ώρες μετά την κατάρρευση του κτιρίου προχθές, επικοινωνώντας καθ' όλη τη διάρκεια με τα σωστικά συνεργεία. «Βιαστείτε, δεν θα αντέξω για πολύ ακόμα», φέρεται να είπε στους διασώστες λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, που εισήλθαν στον πύργο αψηφώντας τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων, ο εργάτης υπέστη καρδιακή ανακοπή λίγο μετά τον απεγκλωβισμό του.

ΜΑΝΙΛΑ.- Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και σχεδόν 400.000 έχουν εκτοπιστεί στις Φιλιππίνες, εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα «Καλμάγκι», που άφησε πίσω του μεγάλες πλημμύρες σε κεντρικές περιοχές της χώρας, ενώ στο νησί Μιντανάο συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο που είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο αποστολής υποστήριξης των επιχειρήσεων διάσωσης.