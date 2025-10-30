4 ομάδες «κλείδωσαν» την πρόκριση μετά την 3η αγωνιστική της League Phase
Eurokinissi Sports
Οσον αφορά τα χθεσινά ματς, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις του προγράμματος ο Παναθηναϊκός με σπουδαία ανατροπή νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (Πάντοβιτς 50', Μλαντένοβιτς 67' - Μπακού 37'). Οι «πράσινοι» έκαναν το 2 στα 2 (με ματς λιγότερο) και βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής από την τετράδα.
Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός απέναντι στον Βόλο, τον οποίο νίκησε 5-0 (Μπιανκόν 5', 45'+2, Γιάρεμτσουκ 43', 44', Γιαζιτζί 67'), με τους «ερυθρόλευκους», που αγωνίστηκαν με αρκετές αλλαγές στη βασική ενδεκάδα, να «καθαρίζουν» ουσιαστικά από το πρώτο μέρος, κατά το οποίο προηγήθηκαν 4-0. Ετσι έκαναν το 2 στα 2 στη διοργάνωση και παραμένουν κι αυτοί σε τροχιά τετράδας.
Με περισσότερο άγχος απ' ό,τι αναμενόταν επικράτησε η ΑΕΚ στην Ηλιούπολη σε βάρος της τοπικής ομάδας, με σκορ 1-0. Το γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις «λύτρωσε» την «Ενωση», η οποία αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές και παρότι είχε τον έλεγχο και καλές στιγμές στο πρώτο μέρος, σε γενικές γραμμές τα βρήκε σκούρα και δεν έπεισε με την απόδοσή της.
Με σημαντικό «διπλό» έφυγε από την Αθήνα ο Αρης, 3-1 επί του Αιγάλεω (Ρόουζ 29', Σάντμπεργκ 59', Μορόν 90'+5 - Μ. Φοφανά 54'), και πρακτικά έκλεισε θέση στα προημιτελικά.
Τέλος, ο Λεβαδειακός, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή φετινή πορεία του, νίκησε 1-0 εντός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης (Μπάλτσι 72'), διατήρησε κι αυτός το απόλυτο στη διοργάνωση και «σφράγισε» την πρόκριση.