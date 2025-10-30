ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ

«Καθάρισαν» τα φαβορί

Eurokinissi Sports

Με τα περισσότερα φαβορί - εύκολα ή λιγότερο εύκολα ή ακόμα και δύσκολα στο τέλος - να επικρατούν των αντιπάλων τους, ολοκληρώθηκε χθες το κυρίως μέρος της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ηδη 4 ομάδες (ΟΦΗ, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και Αρης), κάνοντας το 3 στα 3, ουσιαστικά εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση, ενώ παραμένει ανοιχτή η κόντρα για μια θέση στην πρώτη τετράδα - που βάσει του νέου συστήματος διεξαγωγής της διοργάνωσης δίνει απευθείας πρόκληση στα προημιτελικά - ενόψει της 4ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase, όπως και των αναμετρήσεων που εκκρεμούν από προηγούμενες αγωνιστικές. Θυμίζουμε ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5 έως 12 θα αγωνιστούν σε αγώνες πλέι οφ, διεκδικώντας τα 4 εναπομείναντα «εισιτήρια» για τα προημιτελικά.

Οσον αφορά τα χθεσινά ματς, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις του προγράμματος ο Παναθηναϊκός με σπουδαία ανατροπή νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (Πάντοβιτς 50', Μλαντένοβιτς 67' - Μπακού 37'). Οι «πράσινοι» έκαναν το 2 στα 2 (με ματς λιγότερο) και βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής από την τετράδα.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός απέναντι στον Βόλο, τον οποίο νίκησε 5-0 (Μπιανκόν 5', 45'+2, Γιάρεμτσουκ 43', 44', Γιαζιτζί 67'), με τους «ερυθρόλευκους», που αγωνίστηκαν με αρκετές αλλαγές στη βασική ενδεκάδα, να «καθαρίζουν» ουσιαστικά από το πρώτο μέρος, κατά το οποίο προηγήθηκαν 4-0. Ετσι έκαναν το 2 στα 2 στη διοργάνωση και παραμένουν κι αυτοί σε τροχιά τετράδας.

Με περισσότερο άγχος απ' ό,τι αναμενόταν επικράτησε η ΑΕΚ στην Ηλιούπολη σε βάρος της τοπικής ομάδας, με σκορ 1-0. Το γκολ του Καλοσκάμη στις καθυστερήσεις «λύτρωσε» την «Ενωση», η οποία αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές και παρότι είχε τον έλεγχο και καλές στιγμές στο πρώτο μέρος, σε γενικές γραμμές τα βρήκε σκούρα και δεν έπεισε με την απόδοσή της.

Με σημαντικό «διπλό» έφυγε από την Αθήνα ο Αρης, 3-1 επί του Αιγάλεω (Ρόουζ 29', Σάντμπεργκ 59', Μορόν 90'+5 - Μ. Φοφανά 54'), και πρακτικά έκλεισε θέση στα προημιτελικά.

Τέλος, ο Λεβαδειακός, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή φετινή πορεία του, νίκησε 1-0 εντός έδρας τον Αστέρα Τρίπολης (Μπάλτσι 72'), διατήρησε κι αυτός το απόλυτο στη διοργάνωση και «σφράγισε» την πρόκριση.