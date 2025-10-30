Πέμπτη 30 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
FIBA CHAMPIONS LEAGUE
Δεν άντεξε η Καρδίτσα

Δεν άντεξε στην Τουρκία η Καρδίτσα και ηττήθηκε 81-73 από τη Μερσίν για την 3η αγωνιστική του 7ου ομίλου του FIBA Champions League.

Η θεσσαλική ομάδα έπεσε στο 2-1 και έτσι ανεβαίνει ο πήχης της δυσκολίας στην προσπάθειά της για πρόκριση στην επόμενη φάση, με τη συμμετοχή στα πλέι οφ για τους «16» (μέσω της κατάκτησης της 2ης ή της 3ης θέσης στον όμιλο) να φαντάζει γι' αυτήν ο πλέον ρεαλιστικός στόχος, με δεδομένη την παρουσία της ισχυρής Μάλαγα στον ίδιο όμιλο, κατόχου του τίτλου στη διοργάνωση.

Στο ματς στην Τουρκία η Καρδίτσα το πάλεψε για τρεις περιόδους, στην τελευταία όμως τα λάθη και η αστοχία τής στέρησαν το δικαίωμα να διεκδικήσει τη νίκη.

Στο άλλο ματς της 3ης αγωνιστικής του 7ου ομίλου η Μάλαγα αντιμετώπιζε αργά χθες το βράδυ την Οστάνδη.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Καθάρισαν» τα φαβορί
Αντίδραση και τώρα Μονακό για τον ΠΑΟ
 Συνέχεια στις ελληνικές επιτυχίες
 Να σφραγίσει την πρόκριση
 Διπλή ήττα για τις ελληνικές ομάδες
 Επιβλητικό 2 στα 2 για τον Ολυμπιακό
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ