FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Δεν άντεξε η Καρδίτσα

Δεν άντεξε στην Τουρκία η Καρδίτσα και ηττήθηκε 81-73 από τη Μερσίν για την 3η αγωνιστική του 7ου ομίλου του FIBA Champions League.

Η θεσσαλική ομάδα έπεσε στο 2-1 και έτσι ανεβαίνει ο πήχης της δυσκολίας στην προσπάθειά της για πρόκριση στην επόμενη φάση, με τη συμμετοχή στα πλέι οφ για τους «16» (μέσω της κατάκτησης της 2ης ή της 3ης θέσης στον όμιλο) να φαντάζει γι' αυτήν ο πλέον ρεαλιστικός στόχος, με δεδομένη την παρουσία της ισχυρής Μάλαγα στον ίδιο όμιλο, κατόχου του τίτλου στη διοργάνωση.

Στο ματς στην Τουρκία η Καρδίτσα το πάλεψε για τρεις περιόδους, στην τελευταία όμως τα λάθη και η αστοχία τής στέρησαν το δικαίωμα να διεκδικήσει τη νίκη.

Στο άλλο ματς της 3ης αγωνιστικής του 7ου ομίλου η Μάλαγα αντιμετώπιζε αργά χθες το βράδυ την Οστάνδη.