EUROCUP

Διπλή ήττα για τις ελληνικές ομάδες

Δεν κατάφεραν να χαμογελάσουν στην 5η αγωνιστική του Eurocup Αρης και Πανιώνιος, γνωρίζοντας δύο ακόμα ήττες, που τους κρατάνε χαμηλά στη βαθμολογία και καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την προσπάθειά τους να βρεθούν στις θέσεις πρόκρισης για τον επόμενο γύρο.

Ο Αρης, υπό τις οδηγίες του νέου του τεχνικού Ιγκόρ Μίλιτσιτς, πάλεψε για ένα ημίχρονο στο Βελιγράδι απέναντι στη Χάποελ Ιερουσαλήμ αλλά «λύγισε» στην επανάληψη και ηττήθηκε με σκορ 103-72, πέφτοντας στο 2-3 και στην 7η θέση μεταξύ 10 ομάδων στον 1ο όμιλο, ενώ η ισραηλινή ομάδα ανέβηκε στο 3-2 και στην 4η θέση.

Οσο για τον Πανιώνιο, στο ντεμπούτο του Ηλία Ζούρου στην τεχνική του ηγεσία έκανε καλή προσπάθεια στο κλειστό της Γλυφάδας για 3 περιόδους με αντίπαλο την ιταλική Τρέντο, τελικά όμως δεν απέφυγε την ήττα, με σκορ 91-87. Οι «κυανέρυθροι» με 1-4 παραμένουν 10οι και τελευταίοι στον 2ο όμιλο, με το έργο τους στη συνέχεια να γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.