ΒΟΛΕΪ - CHAMPIONS LEAGUE

Να σφραγίσει την πρόκριση

Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League βόλεϊ ανδρών θέλει να σφραγίσει σήμερα ο Ολυμπιακός, φιλοξενώντας στο κλειστό του Ρέντη τη Νάπρεντακ Οτζακ από τη Βοσνία, στον επαναληπτικό αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τον 1ο γύρο της διοργάνωσης (19.00 - Cosmote Sport 8).

Στη Βοσνία οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 3-0 σετ και έτσι κρατούν την τύχη στα χέρια τους για την πρόκριση, καθώς στη σημερινή ρεβάνς θέλουν δύο σετ προκειμένου να κλείσουν θέση στην επόμενη φάση.

Από την πλευρά της η βοσνιακή ομάδα θα επιχειρήσει να κάνει την ανατροπή, με «καθαρή» νίκη (3-0 ή 3-1) επί του Ολυμπιακού προκειμένου να οδηγήσει τη ρεβάνς στο «χρυσό» σετ, όπου και θα κριθεί η πρόκριση σε αυτήν την περίπτωση.