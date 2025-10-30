ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Συνέχεια στις ελληνικές επιτυχίες

Εντυπωσιακά εξελίσσεται η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αρσης Βαρών εφήβων - νεανίδων που διεξάγεται στο Δυρράχιο της Αλβανίας, και στο οποίο η Ελλάδα έχει πανηγυρίσει μέχρι στιγμής την κατάκτηση 4 μεταλλίων.

Εχει ξεχωρίσει η παρουσία της 17χρονης Μαρίας Στρατουδάκη, η οποία κατέκτησε 3 μετάλλια στην κατηγορία των 53 κ., και συγκεκριμένα 2 ασημένια και 1 χάλκινο, με σπουδαίες επιδόσεις: Η νεαρή αθλήτρια σήκωσε 82 κιλά στο αρασέ, παίρνοντας την 3η θέση, στη συνέχεια σήκωσε 101 κιλά στο ζετέ, που την έφεραν 2η, ενώ κέρδισε άλλο ένα ασημένιο στο σύνολο της κατηγορίας με 183 κ. Και οι τρεις αυτές επιδόσεις της αποτελούν νέα πανελλήνια ρεκόρ, όπως και νέα πανευρωπαϊκά ρεκόρ σε επίπεδο κορασίδων - μάλιστα, η Στρατουδάκη κατείχε και τα προηγούμενα ρεκόρ και στις δύο περιπτώσεις.

Την σκυτάλη των ελληνικών επιτυχιών πήρε χθες ο Κωνσταντίνος Λαμπρίδης, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ζετέ της κατηγορίας των 65 κ., σηκώνοντας 165 κ. Διεκδίκησε μάλιστα μια θέση στο βάθρο και στο αρασέ, αλλά με καλύτερη επίδοση τα 120 κ. έμεινε 5ος, κάτι που στο σύνολο τον τοποθέτησε στην 4η θέση με 275 κ.