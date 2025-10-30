Πέμπτη 30 Οχτώβρη 2025
ΠΟΛΟ - CHAMPIONS LEAGUE
Επιβλητικό 2 στα 2 για τον Ολυμπιακό

Με επιβλητικό τρόπο ο Ολυμπιακός έκανε το 2 στα 2 στον 1o όμιλο του Champions League πόλο ανδρών, νικώντας 15-5 τη Βάσας στην Ουγγαρία για τη 2η αγωνιστική. Ετσι, έχοντας επικρατήσει και της Μλάντοστ για την 1η αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στους 6 βαθμούς, παρέμειναν στην κορυφή του ομίλου και διατηρούνται σε τροχιά πρόκρισης αλλά και κατάκτησης της πρωτιάς, στόχου σημαντικού σε ό,τι αφορά τις διασταυρώσεις της επόμενης φάσης.

Κόντρα στην ουγγρική ομάδα ο Ολυμπιακός έφτασε εύκολα στη νίκη, καθώς από τα μισά της πρώτης περιόδου και έπειτα κυριάρχησε και «έχτισε» σημαντική διαφορά στο σκορ (5-2 στο 8'), κυρίως χάρη στην εξαιρετική του αμυντική λειτουργία, που εγκλώβισε τις επιθετικές προσπάθειες των γηπεδούχων, ενώ παράλληλα η πολυφωνία στην επίθεση επέτρεψε στους πρωταθλητές Ελλάδας να διατηρούν σταθερά ένα ασφαλές προβάδισμα. Πρωταγωνιστές για τον Ολυμπιακό επιθετικά αναδείχθηκαν οι Δήμου και Νικολαΐδης, πετυχαίνοντας από 3 γκολ.

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 6, Ραντνίτσκι 3 (σε 1 αγώνα), Μλάντοστ 0, Βάσας 0.

    

