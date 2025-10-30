EUROLEAGUE

Αντίδραση και τώρα Μονακό για τον ΠΑΟ

Αποτελεσματική αντίδραση έβγαλε ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από τη Βίρτους στην Μπολόνια, παίρνοντας σπουδαία νίκη 99-84 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Εuroleague. Οι «πράσινοι» ανέβηκαν έτσι στο 5-2 και στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Τώρα η ελληνική ομάδα προετοιμάζεται για τη δεύτερη υποχρέωση της «σούπερ εβδομάδας», την αυριανή εκτός έδρας δοκιμασία με αντίπαλο τη Μονακό για την 8η αγωνιστική, ένα ακόμα απαιτητικό τεστ για τον Παναθηναϊκό στην προσπάθειά του να πλησιάσει κι άλλο την κορυφή.

Νέο πρόβλημα με τον Χολμς

Τα χαμόγελα για τη νίκη επί της Μακάμπι συνδυάστηκαν στον Παναθηναϊκό με τον προβληματισμό για το νέο κρούσμα τραυματισμού, με τον Ρισόν Χολμς να επανέρχεται στη λίστα των απόντων για τους «πράσινους». Ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε τραυματίας στο 14' και, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, υπέστη ρήξη έσω πλαγίου που τον θέτει νοκ άουτ για τουλάχιστον έναν μήνα.

Ετσι ο Εργκίν Αταμαν έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις θέσεις των ψηλών της ομάδας, καθώς παραμένει εκτός δράσης και ο Ματίας Λεσόρ - ο οποίος πάντως, όπως όλα δείχνουν, μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση.

Αυτό αποκάλυψε στις δηλώσεις του μετά το ματς με τη Μακάμπι ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού, παράλληλα όμως αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο οι «πράσινοι» να κινηθούν για την απόκτηση ενός ακόμα ψηλού.