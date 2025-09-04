ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μπήκε στην «επόμενη μέρα» του

Eurokinissi

Πρεμιέρα των νέων σχεδιασμών

Σε ένα πρωτόγνωρο σκηνικό στην Ιστορία του θεσμού, οι ομάδες που συμμετέχουν στο Κύπελλο Ελλάδας 2025 - 2026 έμαθαν χθες τα «μονοπάτια» των αντιπάλων τους για τη League Phase της διοργάνωσης, μετά τη σχετική κλήρωση που πραγματοποίησε η ΕΠΟ.

Ετσι επισημοποιήθηκε η νέα μορφή της διοργάνωσης όπως σχεδιάστηκε από τη διοργανώτρια Ομοσπονδία, με προφανή στόχο την εμπορική αναβάθμιση του θεσμού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια φθίνει στο συγκεκριμένο κομμάτι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα κέρδη τόσο των ΠΑΕ όσο και της ΕΠΟ. Η «λύση» στην οποία προσανατολίστηκε η διοργανώτρια αρχή ήταν και σ' αυτήν την περίπτωση η εισαγωγή ενός νέου συστήματος διεξαγωγής, με την προσθήκη περισσότερων αγώνων, με την Ομοσπονδία να έχει ως μπούσουλα στους σχεδιασμούς της τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Ετσι, πλέον στη διοργάνωση θα υπάρχει League Phase, όπου οι 20 ομάδες που συμμετέχουν θα δώσουν 4 αγώνες με διαφορετικούς αντιπάλους η καθεμιά (2 εντός και 2 εκτός έδρας) και θα υπάγονται σε ενιαία βαθμολογία, που θα κρίνει τις θέσεις πρόκρισης (είτε απευθείας είτε μέσω της πρόσθετης διαδικασίας των πλέι οφ) στους «8». Στα προημιτελικά επίσης εισάγεται καινοτομία, καθώς οι αγώνες θα είναι μονοί και θα διεξάγονται με γηπεδούχους τις ομάδες που τερμάτισαν ψηλότερα στη βαθμολογία της League Phase, ενώ οι διπλούς αγώνες επιστρέφουν στην ημιτελική φάση. Ενα ακόμα καινούργιο στοιχείο στη διοργάνωση είναι ότι καταργείται η παράταση στα προημιτελικά και στα ημιτελικά, και σε περίπτωση ισοπαλίας οι ομάδες θα οδηγούνται απευθείας στα πέναλτι.

Ξεχωρίζει η κόντρα της Θεσσαλονίκης

Η κλήρωση της ΕΠΟ έφερε τα περισσότερα από τα φαβορί της διοργάνωσης σε «μονοπάτια» που θεωρούνται βατά όσον αφορά τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν. Ξεχωρίζει το «μονοπάτι» του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον συμπολίτη Αρη, σε ματς που θα γίνει αρχές Δεκέμβρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και θα είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της League Phase συνολικά.

Αλλα ενδιαφέροντα ματς της League Phase, με «άρωμα» Super League, περιλαμβάνουν τους αγώνες ΑΕΚ - ΟΦΗ, Παναθηναϊκός - Ατρόμητος, Αρης - Παναιτωλικός και Oλυμπιακός - Βόλος.

Η 1η αγωνιστική της League Phase έχει προγραμματιστεί για το τριήμερο 16 έως 18 Σεπτέμβρη, και η 4η και τελευταία για το τριήμερο 2 έως 4 Δεκέμβρη.

Οι αντίπαλοι του Big 5

Πιο αναλυτικά τα «μονοπάτια» που θα έχουν οι 5 λεγόμενοι ισχυροί στο Κύπελλο:

Ολυμπιακός: Αστέρας Τρίπολης (εκτός έδρας), Βόλος (εντός), Ελλάς Σύρου (εκτός), Ηρακλής (εντός).

Παναθηναϊκός: Αthens Kallithea (εντός), Ατρόμητος (εκτός), Κηφισιά (εντός), Καβάλα (εκτός).

ΠΑΟΚ: Λεβαδειακός (εκτός), ΑΕΛ (εντός), Αρης (εκτός), Μαρκό (εντός).

ΑΕΚ: Αιγάλεω (εκτός), Παναιτωλικός (εντός), Ηλιούπολη (εκτός), ΟΦΗ (εντός).

Αρης: Παναιτωλικός (εκτός), Μαρκό (εντός), Αιγάλεω (εκτός), ΠΑΟΚ (εντός).